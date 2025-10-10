ONLINE: Severné Írsko - Slovensko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

BELFAST. Severné Írsko a Slovensko dnes hrajú tretí zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Windsor Park v Belfaste, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.
Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
10.10.2025 o 20:45
Sev. Írsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v boji o svetový šampionát 2026, ktorý budú hostiť Kanada, Mexiko a USA. Dnes o 20:45 nastúpi v Belfaste proti Severnému Írsku.
Slovensko zaznamenalo veľmi úspešný štart do kvalifikácie. Po dvoch zápasoch je prvé v skupine so šiestimi bodmi. Slováci najskôr doma šokovali favorizované Nemecko a zdolali ho 2:0. Gólovo sa presadili Hancko a Strelec. V druhom zápase sme zdolali Luxembursko na jeho pôde 1:0, v 90. minúte skóroval Rigo.
Severní Íri figurujú na 2. priečke, na konte majú 3 body. V Luxembursku zvíťazili gólmi Reida, Charlesa a Devennyho 3:1, Nemecku podľahli 1:3, ich jediný gól strelil Price.
