VIDEO: Góly padali iba z pokutových kopov. Hancka zachránil systém VAR

Obranca Atlética Madrid Dávid Hancko fauluje Viktora Gyokeresa z Arsenalu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 22:58
Slovenský obranca sa vrátil do zostavy po zranení.

Liga majstrov - 1. zápas semifinále

Atlético Madrid - Arsenal FC 1:1 (0:1)

Góly: 56. Alvarez (z 11 m) - 44. Gyökeres (z 11 m)

Rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Hancko (Atlético).

Atlético: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman - Griezmann, Alvarez (77. Baena)

Arsenal: Raya - White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie - Zubimendi, Rice, Ödegaard (58. Eze) - Madueke (69. Saka), Gyökeres (69. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (68. Trossard)

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom remizovali v stredajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov s Arsenalom 1:1.

V závere prvého polčasu poslal hostí do vedenia z penalty Viktor Gyökeres, ktorý potrestal faul Hancka v domácej šestnástke, v 56. minúte vyrovnal rovnako z pokutového kopu Julian Alvarez.

Odveta v Londýne je na programe v utorok 5. mája. Úspešnejší sa vo finále v Budapešti (30. mája) stretne s víťazom dvojzápasu Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov (5:4 v prvom zápase).

VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Arsenal

Priebeh zápasu Atlético Madrid - Arsenal

I. polčas:

Atlético nastúpilo na stopérskom poste s Hanckom, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení členka v úvodnom štvrťfinálovom dueli LM na pôde Barcelony.

Úvod duelu na štadióne Metropolitano bol z oboch strán opatrný, s množstvom nepresností.

Prvú šancu si vypracoval Arsenal, po centri Maduekeho na zadnú žrď zakončil Hincapie nad bránu.

V 15. minúte musel prvýkrát zasiahnuť Raya proti štipľavej strele Alvareza, na opačnej strane Cardoso v poslednej chvíli zablokoval zakončenie Gyökeresa.

V 30. minúte natiahol Oblaka spoza šestnástky Madueke, lopta presvišťala vedľa pravej žrde.

V závere polčasu po súboji s Hanckom spadol v šestnástke domácich na trávnik Gyökeres a rozhodca nariadil pokutový kop pre „Gunners“, ktorý sám faulovaný hráč premenil, hoci Oblak smer strely vystihol - 0:1.

II. polčas:

„Los Colchoneros“ tak museli v druhom dejstve viac otvoriť hru. Hneď po prestávke Alvarez z priameho kopu zakrútil loptu ponad múr, ale rozvlnil len bočnú sieť.

Obrovskú šancu na vyrovnanie zahodil Lookman a Griezmannovu dorážku zablokoval Gabriel Magalhaes.

Atlético sa dočkalo v 56. minúte. Llorente nastrelil v pokutovom území hostí ruku Whitea, rozhodca najprv nechal pokračovať v hre, ale po upozornení VAR nariadil penaltu, z ktorej vyrovnal Alvarez.

Domácim zachutilo, v 63. minúte Griezmann v páde trafil spojnicu brvna a žrde, následne Lookman pálil nad bránu.

V 74. minúte sa preštrikoval k strele opäť aktívny Lookman, ktorého vychytal Raya.

Zahrmieť mohlo na opačnej strane, Eze prepadol v pokutovom území cez nohu Hancka a rozhodca nariadil ďalšiu jedenástku, po zhliadnutí videa ju však odvolal.

VIDEO: Systém VAR zrušil penaltu

V závere už skóre nezmenil ani striedajúci obranca Arsenalu Mosquera.

Pavúk Ligy majstrov

