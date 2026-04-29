Po svetovom šampionáte padne verdikt. Nemecký zväz uvažuje nad prijatím pravidla

Nemecký futbalový zväz (DFB) uvažuje nad prijatím pravidla, podľa ktorého by mohli hráči dostávať červené karty za prekrývanie si úst pri konfrontácii súpera.
Rozhodnúť sa má po skončení MS v USA, Kanade a Mexiku, kde bude toto pravidlo uplatnené.
Medzinárodná futbalová asociácia pre pravidlá (IFAB) schválila túto zmenu v utorok na zasadnutí vo Vancouveri.
Hovorca rozhodcovskej rady DFB Alex Feuerherdt pre agentúru DPA povedal, že po skončení svetového šampionátu sa rozhodne, či bude nové pravidlo implementované aj v Nemecku.
Zmenu pravidiel navrhla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) po incidente medzi Viniciusom Juniorom z Realu Madrid a Gianlucom Prestiannim z Benficy Lisabon.
Prestianni si v polovici februára prekryl ústa dresom v úvodnom stretnutí play off o postup do osemfinále Ligy majstrov.
Najprv ho dočasne potrestali za údajné rasistické urážky a v piatok napokon dostal šesťzápasový dištanc za homofóbne správanie.