Po svetovom šampionáte padne verdikt. Nemecký zväz uvažuje nad prijatím pravidla

Ilustračná fotografia z Nemeckého pohára. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|29. apr 2026 o 14:06
ShareTweet0

Nemecký futbalový zväz (DFB) uvažuje nad prijatím pravidla, podľa ktorého by mohli hráči dostávať červené karty za prekrývanie si úst pri konfrontácii súpera.

Rozhodnúť sa má po skončení MS v USA, Kanade a Mexiku, kde bude toto pravidlo uplatnené.

Medzinárodná futbalová asociácia pre pravidlá (IFAB) schválila túto zmenu v utorok na zasadnutí vo Vancouveri.

Hovorca rozhodcovskej rady DFB Alex Feuerherdt pre agentúru DPA povedal, že po skončení svetového šampionátu sa rozhodne, či bude nové pravidlo implementované aj v Nemecku.

Zmenu pravidiel navrhla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) po incidente medzi Viniciusom Juniorom z Realu Madrid a Gianlucom Prestiannim z Benficy Lisabon.

Prestianni si v polovici februára prekryl ústa dresom v úvodnom stretnutí play off o postup do osemfinále Ligy majstrov.

Najprv ho dočasne potrestali za údajné rasistické urážky a v piatok napokon dostal šesťzápasový dištanc za homofóbne správanie.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Po svetovom šampionáte padne verdikt. Nemecký zväz uvažuje nad prijatím pravidla