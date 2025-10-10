Výborný začiatok Slovenska je minulosťou. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

BELFAST. Slovenskí futbalisti majú za sebou tretí zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.
V zápase skupiny A na štadióne vo Windsor Parku utrpeli prvú prehru proti domácemu Severnému Írsku 0:2.
Slovensko je tak po treťom zápase so šiestimi bodmi až na treťom mieste, kde padlo z prvej priečky, Severné Írsko je druhé.
Lídrom skupiny A je Nemecko, ktoré zdolalo Luxembursko jednoznačne 4:0.
Fotogaléria zo zápasu Severné Írsko - Slovensko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.