Výborný začiatok Slovenska je minulosťou. Tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Fotka zo zápasu Severné Írsko - Slovensko.
Fotogaléria (30)
Fotka zo zápasu Severné Írsko - Slovensko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|10. okt 2025 o 22:42
Pozrite si, ako vyzerá aktuálna tabuľka skupiny A v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Severnému Írsku?

BELFAST. Slovenskí futbalisti majú za sebou tretí zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026.

V zápase skupiny A na štadióne vo Windsor Parku utrpeli prvú prehru proti domácemu Severnému Írsku 0:2.

Slovensko je tak po treťom zápase so šiestimi bodmi až na treťom mieste, kde padlo z prvej priečky, Severné Írsko je druhé.

Lídrom skupiny A je Nemecko, ktoré zdolalo Luxembursko jednoznačne 4:0.

Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Severné Írsko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

