Tréner Slovákov si aj poplakal, nachytal hviezdy ako sa vracajú z flámu

Krátko po pondelkovom stretnutí odchádzal tréner Francesco Calzona a na chodbe sa stretol s novinármi. Zastavil sa, pozdravil a odkázal: „Čau.“ Stručné, výstižné a pri pohľade na to všetko aj mimoriadne symbolické.
Jeho mediálne vystúpenie sa totiž nekonalo. Pred novinárov neprišli ani členovia špeciálnej komisie, ktorí s talianskym trénerom rokovali. Zrejme zvolili taktiku, že keď nič nepovieš, nič nepokazíš.
Pred médiá tak predstúpil iba hovorca SFZ Juraj Čurný. Ten sa však hneď poistil vyhlásením, že sa rokovania osobne nezúčastnil. V praxi teda tlmočil informácie z druhej ruky, ktoré mu po rokovaní posunuli tí, čo pri stole sedeli.
Podľa oficiálneho stanoviska sa Slovenský futbalový zväz s Calzonom nedohodol na pokračovaní spolupráce. Zväz mu ponúkol dvojročný kontrakt, tréner chcel dlhší.
Uniklo v Taliansku
Po dlhých debatách sa teda obe strany zhodli, že sa nezhodli.
Talianske médiá pritom o Calzonovom konci písali už minulý týždeň, takže pondelkové stretnutie pôsobilo skôr ako repríza seriálu, ktorého finále už dávno uniklo na internet.
Calzonovi navyše vypršal kontrakt už koncom marca, keď Slovensko neuspelo v baráži o postup na majstrovstvá sveta.
Slovensko tak hľadá nového trénera.
Za akých okolností skončili poslední tréneri národného tímu? Niektoré rozlúčky boli obzvlášť emotívne.
Vytiahol Hamšíka
Mal byť prvým trénerom národného tímu, ktorý zarábal mesačne päťcifernú sumu.
Ján Kocian svoju výpoveď vopred očakával. „Veľmi stručne a rýchlo sme sa s prezidentom dohodli na ukončení spolupráce dohodou. Netrafilo ma to nepripraveného, vedel som, že sa to udeje," priznal Kocian.
Bol jún 2008. SFZ vtedy ešte šéfoval František Laurinec.
„Odchod ma mrzí, pretože som v práci s týmto mužstvom chcel pokračovať. Rok a pol sme na niečom pracovali, takže základ toto mužstvo má,“ vysvetľoval Kocian.
Dal šancu viacerým mladíkom, za jeho éry debutoval Marek Hamšík. Herný prejav nebol zlý, ale výsledky sa nedostavili.
Kocian prišiel o miesto po troch prehrách za sebou v prípravných zápasoch. Po jednom z nich útočník Filip Hološko neváhal porovnať Kociana s predošlým trénerom Dušanom Galisom.
Asi mu nepadol do oka
„Vtedy to bolo viac uvoľnené. Galis vedel urobiť náladu, aj zažartoval. Dokázal mužstvo pripraviť bez stresu. Kocian je iný typ," povedal Hološko a myšlienky rozvinul.
„Kouč má zverencov, s ktorými debatuje, a potom ostatných. So mnou vlastne poriadne neprehodil ani slovo. Raz bol za mnou v Turecku, kde sme sa zhovárali niekoľko minút. Vtedy som nemal ani ja veľa času.
Na zrazoch sme nikdy vedno nehovorili. Neviem, ako je to u ostatných, ale asi som mu nepadol do oka,“ netajil vtedy Hološko.
Kocian sa stal trénerom Slovenska začiatkom novembra 2006, keď v priebehu kvalifikácie o postup na ME 2008 do Rakúska a Švajčiarska nahradil Galisa.
Kocian nevydržal ani dva roky.
„Určite máme na tom podiel viny aj my, hráči. Futbalistov však nemôžu povyhadzovať. Za mužstvo je zodpovedný tréner a výsledky neboli ideálne, hra taká striedavo oblačná,“ vysvetlil iný útočník Róbert Vittek .
Unikol plat Weissa
Predchádzalo tomu veľa emócií. Tréner Vladimír Weiss vstal a pri odchode z novinárskej miestnosti povedal smerom k jednému z novinárov.
„Ešte mám dva roky zmluvu, ešte sa so mnou potrápiš, ty ....," reagoval vulgárne Weiss. Bol október 2011.
Slovensko pod vedením Weissa v kvalifikácii o postup na ME 2012 práve prehralo doma s Ruskom 0:1 a stratilo šancu postúpiť. Po neúspešnej kvalifikácii unikli do médií informácie o plate vtedajšieho trénera Weissa.
„Možno vás poteším, tie informácie nie sú pravdivé. Zarábam viac,“ prekvapil s ironickým úsmevom. Podľa denníka Trend zarábal 34-tisíc mesačne.
„Zmluvu som podpísal na štyri roky, nikam neodchádzam, pokiaľ bude v mojich silách, tak ju dodržím. Ale nasilu sa tu nebudem držať.
Zhodnotenie kvalifikácie predložím prezidentovi zväzu a Výkonnému výboru SFZ,“ uviedol Weiss ešte v novembri 2011 na tlačovke.
O tri mesiace neskôr, začiatkom januára 2012, ako tréner skončil.
Dali iba sedem gólov
V slovenských pomeroch je tréner Vladimír Weiss unikát. Na klubovej úrovni i s reprezentáciou dosiahol výnimočné úspechy.
V prvej časti svojho angažmánu postúpil až do osemfinále majstrovstiev sveta 2010, ale druhá časť mu nevyšla.
Slováci skončili kvalifikáciu o postup na ME 2012 neúspechom. Nepostúpili, skončili až štvrtí.
Sklamali herne, v kľúčových dueloch vybuchli i takticky. Trebárs doma s Arménskom prehrali 0:4. Dali iba sedem gólov, čo je najmenej zo všetkých kvalifikácií v histórii samostatnosti.
Kým väčšina fanúšikov v rôznych anketách žiadala jeho odchod, väčšina odborníkov Weissa podporovala.
„Dôvod jeho odchodu je veľmi jednoduchý. Neúspešná kvalifikácia o postup na ME. Ak by sme boli úspešnejší, tak by sme túto situáciu neriešili,“ vyhlásil vtedy prezident zväzu Ján Kováčik.
Weiss v tom čase už okrem reprezentácie viedol aj Slovan.
Dostal vysoké odstupné
Zväz sa dohodol s Weissom na ukončení zmluvy k 31. januáru 2012. „Tréner dostane tri mesačné odmeny a týmto budú naše vzťahy vysporiadané,“ povedal Kováčik, ktorý označil rokovania s Weissom za zdĺhavé.
„Vo finále sme dospeli k rozumnej dohode, ktorú považujem za ideálnu pre všetky zainteresované strany. Pre zväz, trénera Weissa i mňa osobne. A v prvom rade pre slovenský futbal,“ dodal šéf SFZ, ktorý nemal vtedy s Weissom ideálny vzťah.
Zväz mal s Weissom uzavretú veľmi nevýhodnú zmluvu, ktorú podpísal ešte bývalý prezident František Laurinec.
Pôvodný kontakt vraj zaručoval plnú výšku kontraktu, aj keby sa ho zväz rozhodol prepustiť. Platil do konca kvalifikácie o postup na MS 2014. Základný mesačný plat mal slovenský tréner 35-tisíc eur.
Štartovné za každý prípravný zápas bolo tritisíc eur, za kvalifikačný duel päťtisíc. Zväz tak dohodou ušetril zhruba 630- tisíc eur.
S amatérmi ako na dovolenke
Experiment s dvoma rovnocennými trénermi Michal Hipp a Stanislav Griga od začiatku nefungoval.
Vrcholom bola remíza v Lichtenštajnsku 1:1, ktorého káder tvorili z jednej tretiny amatéri. Ešte horšia bola hra, Slováci si nevytvorili čistú šancu.
„Pristúpili k zápasu dovolenkovo. Sú presýtení zmluvami. Cítim zodpovednosť, ale nevidím do ich hláv,“ vravel tréner Stanislav Griga po zápase s outsiderom.
V júni 2013 to bol jeho posledný zápas vo funkcii trénera.
V ankete čitateľov SME si až 91 percent z viac ako päťtisíc hlasujúcich žiadalo, že by Hipp a Griga už nemali pokračovať.
„Hráči majú tie najlepšie podmienky. Bývajú v hoteloch ako Taliani, Angličania či Francúzi. Nemáme horšie mužstvo ako Gréci či Bosna a Hercegovina, ale naši nehrajú, na čo majú,“ reagoval Kováčik.
Futbalisti nepotešili fanúšikov ani v jednom zo šiestich zápasov kvalifikácie. Keď doma na jeseň zdolali Lichtenštajnsko 2:0, ľudia ich vypískali. Pre zlú hru.
Solídny výkon podali iba proti Grécku, ale prehrali.
Každý si do nás kopne
Predčasný koniec obaja tréneri očakávali a pomenovali tri kritické body ich takmer 14-mesačnej spoločnej práce.
Reprezentácii chýbali vodca, strelec a v niektorých zápasoch aj šťastie.
„Odohrali sme šesť kvalifikačných zápasov a ani v najhoršom sne som nedúfal, že získame tak málo bodov,“ priznal tréner Hipp.
„Každý si do nás teraz kopne, ale taký je futbalový život. Nepodarilo sa nám hráčov na niektoré zápasy nabudiť,“ dodal Griga.
Tím nazbieral v šiestich súbojoch kvalifikácie ME 2014 iba deväť bodov.
Posledné štyri zápasy neúspešnej kvalifikácie odohrali Slováci už pod vedením trénera Jána Kozáka. Celkovo nazbierali iba trinásť bodov, čo bolo najmenej v dejinách samostatnosti.
Slováci pod vedením dvojice Griga a Hipp v prípravných a kvalifikačných stretnutiach vyhrali len trikrát, štyrikrát remizovali a päťkrát prehrali.
Odišiel bez rozlúčky
Bol október 2018. Po prehre s Českom 1:2 v Lige národov nemohol Ján Kozák zaspať. Duel si pozrel hneď dvakrát, potom išiel za hráčmi na izby.
"V tom som si všimol, ako sedem hráčov (Martin Dúbravka, Michal Šulla, Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Norbert Gyömbér, Stanislav Lobotka a Vladimír Weiss ml.) iba prichádza na hotel. Bola to pre mňa facka," Ján Kozák.
Z hotela potom odišiel bez rozlúčky a rezignoval vo funkcii.
Kozák uviedol, že mal iba tri možnosti, ako sa zachovať. Prvou bolo, že sa mohol tváriť, že nič nevidel. Ak by média porušenie večierky odhalili, mohol sa tváriť, že o tom nevedel. "Toto však nie je môj štýl," vyhlásil Kozák.
Druhou možnosťou bolo, že Kozák už ani jedného z nich do reprezentácie nepovolá.
"Mohol som to spraviť? Sú tam štyria hráči, ktorých slovenský futbal potrebuje - Dúbravka, Škriniar, Lobotka, Weiss," povedal tréner.
"Preto som sa rozhodol, že ukončím svoje pôsobenie pri reprezentácii," dodal. Bola to najemotívnejšia tlačovka v dejinách národného tímu.
Kozák si aj poplakal
Prezidentovi Kováčikovi najprv nechcel povedať, prečo sa rozhodol rezignovať, pretože by ho to ranilo. "Pri rozlúčke sme si aj poplakali," doplnil Kozák.
Nepotešila ho ani Lobotkova reakcia pre médiá. "Tréneri prichádzajú a odchádzajú."
Kozák je vo viacerých smeroch rekordérom. Pri reprezentácii vydržal najdlhšie, odkoučoval najviac zápasov. Ako jediný z odchádzajúcich trénerov mal naďalej podporu u väčšiny verejnosti.
A mal zo všetkých trénerov aj najlepšiu bilanciu. Nik nevyhral toľko zápasov. Bývalý kouč na pamätnej tlačovke 2018 preferoval na uvoľnený post svojho vtedajšieho asistenta Štefana Tarkoviča.
"Bol so mnou celý čas pri reprezentácii, pozná tím, jeho tvorbu," reagoval.
"Prezident aj tak urobí niečo iné. Hoci dva dni nebudeme kamarátmi, potom bude dobre," zažartoval Kozák.
Kováčik nakoniec Tarkoviča za hlavného trénera vymenoval, ale až po Hapalovi.
Hapal odišiel potichu
Odišiel potichu, k svojmu predčasnému koncu sa Pavel Hapal verejne nevyjadril. Cítil krivdu. Bola jeseň 2020.
V poslednom zápase proti Izraelu Hapal chýbal, lebo bol v karanténe. Mal pozitívny test na koronavírus. Zastúpil ho jeho asistent Oto Brunegraf.
Slováci v októbri 2020 prehrali doma s Izraelom 2:3, hoci po polčase viedli 2:0.
„Čo sa týka zápasov so Škótskom a Izraelom, tak je to veľká nespokojnosť. A tiež si dovolím tvrdiť, že to nesie kritérium slova hanba,“ vysvetľoval vlani odvolanie Hapala prezident Kováčik.
Hapal pritom v októbri 2020 hlavnú povinnosť splnil, keď si po výhre nad Írskom (rozhodol penaltový rozstrel, pozn.) Slováci zabezpečili postup do finále baráže o postup na majstrovstvá Európy 2020.
Kováčik spomína interné záležitosti
"Napriek postupu do finále baráže sme vyhodnotili výsledky v zápasoch Ligy národov UEFA a herný prejav tímu v októbrových stretnutiach ako nedostatočný a nespĺňajúci oprávnené očakávania odbornej aj širokej verejnosti,“ dodal šéf SFZ.
Český tréner bol pritom v ťažkej situácii, lebo kvôli pandémii bola väčšina hráčov bez klubovej praxe.
Hapal prevzal slovenskú reprezentáciu od 22. októbra 2018, práve po Kozákovi. Celkovo viedol Slovensko v sedemnástich zápasoch, šesťkrát sa tešil z víťazstva, štyrikrát Slováci remizovali a sedemkrát prehrali.
Ako reagoval Hapal na svoje odvolanie?
"To už je teraz nepodstatné, ako reagoval. To sú naše interné záležitosti, ktoré sme nikdy nevynášali. Ani teraz to nebudeme robiť,“ vysvetľoval Kováčik.
Tarkoviča všetci podporili
Ešte v januári 2022 získal Štefan Tarkovič stopercentnú podporu výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Zo štrnástich členov zaňho hlasovali všetci.
Iného protikandidáta nemal. Všetci členovia podporili návrh prezidenta Jána Kováčika.
Štefan Tarkovič zostal vo funkcii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Predovšetkým preto, že hlavný adept, Vladimír Weiss, odmietol.
Bol to precedens, lebo pôsobenie Tarkoviča bolo neúspešné, čo predtým zdôraznil aj prezident SFZ Ján Kováčik. Nad Tarkovičom však naďalej držal ochrannú ruku.
"V jeho prospech hovorí zlepšený herný prejav na jeseň a celková práca s tímom. A tiež spätná väzba od hráčov," obhajoval ho ešte v marci Kováčik.
Tarkovič tak dostal z núdze druhú šancu, ktorú však nevyužil.
Staromódny futbal
V júni 2022 ho odvolali krátko po tom, ako v Lige národov Slováci šokujúco doma prehrali s outsiderom z Kazachstanu 0:1.
Do funkcie sa dostal Tarkovič na jeseň 2020, keď nahradil Pavla Hapala. Pod jeho vedením Slováci následne vyhrali finále baráže so Severným Írskom a postúpili na odložené majstrovstvá Európy.
Celkovo však možno hodnotiť vystúpenie Tarkoviča za neúspešné. Na európskom šampionáte 2021 Slováci herne úplne vybuchli, hrali staromódny futbal.
Následne nezvládli ani kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2022, keď v úvode zlyhali s outsidermi, remizovali na Cypre, aj doma s Maltou.
Treba však tiež dodať, že Tarkovič prebral národný tím v ťažkých časoch, keď bola pandémia. Mnohí - kľúčoví hráči boli navyše v tom čase mimo formy a chýbala im herná prax. V tomto smere bol v nevýhode oproti Calzonovi.
Tarkovič vyhral iba osem z 22 zápasov.