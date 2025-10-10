Líder Slovákov zostal v Belfaste zaskočený: Až teraz som zistil, že kto sa tu narodil

BELFAST. V útrobách kultovej arény Windson Park sú fotky jedného z najlepších futbalistov v dejinách, najväčšia ikona Severného Írska sa volá George Best.
Aj letisko v Belfaste, kde vo štvrtok večer pristála futbalová reprezentácia Slovenska, nesie meno geniálneho hráča a bohéma, ktorý sa upil k smrti.
„Až teraz som zistil, že George Best sa narodil v Severnom Írsku. Zostal som z toho prekvapený, lebo predtým som to nevedel,“ priznal stredopoliar Slovákov Ondrej Duda.
Slovenskú reprezentáciu čakajú v priebehu týždňa dva kľúčové zápasy v boji o majstrovstvá sveta. Už v piatok (o 20.45 vysiela STVR Šport) nastúpi na pôde Severného Írska.
Studený vietor z Atlantiku sa mieša so zvláštnym napätím, aké poznajú len ostrovné štadióny. Ulice pred arénou Windson Park voňajú pivom, dymom z fish and chips a futbalovým očakávaním.
Bez dvoch najlepších
Slovenskí reprezentanti sem prichádzajú ako lídri skupiny, s perfektným štartom do kvalifikácie o majstrovstvá sveta. Dva zápasy, šesť bodov, žiadny inkasovaný gól a skóre 3:0. No tentoraz im osud rozdal karty, ktoré preveria ich vnútornú silu.
Zrejme nastúpia bez dvoch najlepších hráčov.
Otázny je stále štart Dávida Hancka. Opora Atlética Madrid a slovenskej reprezentácie očakáva narodenie dieťaťa a vopred sa ospravedlnil.
Tréner Francesco Calzona preto čaká do poslednej chvíle, či sa Hancko k tímu vôbec pripojí.
„S Dávidom som sa rozprával pred dvoma dňami. Povedal mi, že ak veci pôjdu, ako majú, ak by žena porodila, tak príde. Odvtedy som s ním nekomunikoval, nechcel som na neho vytvárať tlak. Je to ich rozhodnutie, takže od toho momentu sme spolu nekomunikovali,“ reagoval vo štvrtok Calzona. Ani deň pred zápasom nevedel, či Hancko príde.
Príde súkromným lietadlom?
„Teraz je doma s rodinou a monitoruje situáciu okolo manželky a je pripravený prísť aj na poslednú chvíľu. Nechcem mu dávať žiadne ultimátum," uviedol Talian.
Dokedy je ochotný Calzona na Hancka čakať?
„Dávid môže ísť zajtra (v piatok, čiže v deň zápasu) súkromným lietadlom ráno z Madridu. Nechceme mu dávať nejaké ultimátum. Vždy som tvrdil, že rodina je na prvom mieste. Rozhodnutie je na ňom a budeme ho rešpektovať,“ vysvetlil Calzona. Musí mať pripravené rôzne varianty.
Ak Hancko nepríde, jeho miesto by mal zaujať Adam Obert.
Mladý obranca Cagliari Calcio podáva stabilné výkony v Serie A, kde v aktuálnej sezóne 2025/26 odohral všetky zápasy v základnej zostave.
Nie je to náhradník, ktorý by zrazu naskočil do neznámeho sveta – v talianskej lige si zvykol na tlak, na súboje s elitnými útočníkmi aj na taktické nároky.
Lobotku nahradí Hrošovský
Dvadsaťtriročný Obert má tiež výbornú ľavačku, dokáže rozohrať presne a nebojí sa ísť do osobných súbojov. Pre trénera Calzonu predstavuje najideálnejšiu variantu, lebo zachováva rovnováhu systému a nevytrháva tím zo zabehnutých automatizmov.
Ešte väčšou stratou je absencia Stanislava Lobotku. Motor reprezentácie, hráč, cez ktorého prechádza každá akcia, chýba pre zranenie. Jeho pokoj s loptou, rytmus a schopnosť vytvárať tlak sú nenahraditeľné.
Do jeho úlohy sa posunie Patrik Hrošovský, poctivý robotník, ktorý vie, čo znamená držať stred poľa, ale nie je to rovnaký typ – nebude diktovať tempo, skôr tlmiť chaos.
„Menší otáznik je nad Lukášom Haraslínom, ktorý bol prakticky štyridsať dní bez futbalu.
V poslednom období odohral iba dvakrát po 20 minút, takže pri ňom sme opatrnejší, ale ostatní sú pripravení nastúpiť," prezradil Talian o druhom menovanom.
Slováci sú vyššie o tridsať miest
Calzona stavia na istoty. Líder a kapitán Milan Škriniar bude dirigovať obranu, pri ňom nastúpi na stopérskom poste Ľubomír Šatka.
Pravý obranca Peter Pekarík síce nechýba v tíme, no už dlhšie nehrá pravidelne na vrcholovej úrovni – pôsobí iba v béčku Herthy Berlín, a preto sa očakáva, že tam bude Norbert Gyömbér.
V strede poľa sa k Hrošovskému pridá Ondrej Duda a jeden z dvojice Matúš Bero – Tomáš Rigo, podľa zvolenej taktiky. Na krídlach si podelí dve miesta trojica: Lukáš Haraslín, Ivan Schranz a Leo Sauer, vpredu má miesto isté Dávid Strelec.
Vo svetovom rebríčku FIFA je Severné Írsko na 72. mieste, Slováci si vyššie o tridsať miest.
Nemajú také hviezdy
Podľa Transfermarktu má slovenský káder hodnotu približne 165 miliónov eur, kým Severné Írsko len 88 miliónov.
V Belfaste sa nevyhráva menom. Vyhráva sa odvahou, hlasivkami a srdcom.
A práve to bude musieť slovenský tím ukázať najviac.
Keď Severní Íri cítia šancu, mení sa štadión na kotol, ktorý zhltne každú neistotu.
„Možno nemajú také hviezdy ako iné tímy z britských ostrovoch, ale sú nepríjemní a majú veľkú kvalitu. Veľa z týchto hráčov hrá v Premier League,“ dodal Duda.
„Čaká nás jeden z najdôležitejších zápasov. Našou najväčšou silou je tímovosť. Máme skvelé individuality, ale veľa hráčov chýba. Absentovali aj proti Nemecku a zomkli sme sa. My nie sme krajina, ktorá vyhráva zápasy individuálnou kvalitou," uzavrel Duda.