Irán určite príde na MS, ubezpečuje Infantino. Dúfa, že situácia sa upokojí

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|16. apr 2026 o 10:05
ShareTweet0

Iránčania by mali odohrať zápasy v kalifornskom Inglewoode a Seattli.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino oznámil, že iránski reprezentanti sa určite zúčastnia na MS v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v rozhovore pre americkú televíziu CNBC.

Iránci si chceli z dôvodu vojenského konfliktu na Blízkom východe presunúť zápasy základnej skupiny z USA do Mexika, ale FIFA im žiadosť zamietla. Podľa Infantina však nie je pochýb o tom, že na svetovom šampionáte štartovať budú.

„Irán určite príde. Dúfame, že dovtedy bude situácia pokojná, to by určite pomohlo. Irán však musí prísť. Reprezentujú svoj ľud, kvalifikovali sa a hráči chcú hrať,“ uviedol v rozhovore.

Irán sa v G-skupine predstaví postupne proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu. Stretnutia odohrá v kalifornskom Inglewoode a Seattli.

„Šport by mal byť mimo politiky. Ak nikto iný neverí v budovanie mostov a ich udržiavanie, tú prácu robíme my,“ dodal Infantino podľa AFP.

Reprezentácie

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Irán určite príde na MS, ubezpečuje Infantino. Dúfa, že situácia sa upokojí
dnes 10:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Irán určite príde na MS, ubezpečuje Infantino. Dúfa, že situácia sa upokojí