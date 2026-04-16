Irán určite príde na MS, ubezpečuje Infantino. Dúfa, že situácia sa upokojí

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino oznámil, že iránski reprezentanti sa určite zúčastnia na MS v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v rozhovore pre americkú televíziu CNBC.
Iránci si chceli z dôvodu vojenského konfliktu na Blízkom východe presunúť zápasy základnej skupiny z USA do Mexika, ale FIFA im žiadosť zamietla. Podľa Infantina však nie je pochýb o tom, že na svetovom šampionáte štartovať budú.
„Irán určite príde. Dúfame, že dovtedy bude situácia pokojná, to by určite pomohlo. Irán však musí prísť. Reprezentujú svoj ľud, kvalifikovali sa a hráči chcú hrať,“ uviedol v rozhovore.
Irán sa v G-skupine predstaví postupne proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu. Stretnutia odohrá v kalifornskom Inglewoode a Seattli.
„Šport by mal byť mimo politiky. Ak nikto iný neverí v budovanie mostov a ich udržiavanie, tú prácu robíme my,“ dodal Infantino podľa AFP.