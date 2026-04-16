Zomrel brankár, ktorý sa zapísal do rakúskej histórie. Chytal za Liverpool i Arsenal

Alexander Manninger
Alexander Manninger (Autor: FC Red Bull Salzburg EN)
Sportnet, TASR|16. apr 2026 o 15:41
ShareTweet0

Vo veku 48 rokov zomrel bývalý rakúsky futbalový brankár Alexander Manninger. Príčinou bola vážna dopravná nehoda, pri ktorej došlo k zrážke s vlakom. Informovala o tom agentúra APA a britské médiá. 

Počas svojej úspešnej kariéry nastúpil Manninger 33-krát za rakúsku reprezentáciu. Po prestupe z tímu GAK Graz v lete 1997 získal s londýnskym Arsenalom double — ligový titul aj FA Cup. Pôsobil aj v ďalších veľkokluboch, ako Juventus Turín a Liverpool.

Tam aj ukončil v roku 2017, kariéru, ale za klub neodohral ani jeden duel – v akcii bol naposledy ročník predtým v FC Augsburg.

Podľa polície zachytilo osobné auto Salzburgčana o 8.20 h v obci Nussdorf am Haunsberg pri prechádzaní cez železničné priecestie a motorový vozeň ho ešte vliekol so sebou.

Záchranári vyslobodili bývalého brankára, ktorý cestoval sám, z vraku auta, no pokusy o jeho oživenie boli neúspešné. Príčina nehody sa vyšetruje.

„Alexander Manninger bol na ihrisku aj mimo neho výnimočným reprezentantom rakúskeho futbalu. Svojou medzinárodnou kariérou nastavil vysoký štandard, inšpiroval a ovplyvnil mnohých mladých brankárov.

Jeho profesionalita, pokoj a spoľahlivosť z neho urobili dôležitú súčasť jeho mužstiev aj národného tímu. Jeho výkony si zaslúžia najvyšší rešpekt a zostanú nezabudnuté.

V tomto ťažkom období sú naše myšlienky s jeho rodinou a blízkymi,“ povedal športový riaditeľ Rakúskeho futbalového zväzu Peter Schöttel.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Zomrel brankár, ktorý sa zapísal do rakúskej histórie. Chytal za Liverpool i Arsenal