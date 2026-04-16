Messi a Argentína čelia žalobe. Porušili zmluvu na 7 miliónov dolárov

Promotér akcií z Miami zažaloval hviezdneho Lionela Messiho a Argentínsku futbalovú asociáciu (AFA) za porušenie zmluvy na sedem miliónov dolárov týkajúcej sa dvoch vlaňajších prípravných zápasov.
Uviedla to agentúra AP. Akú sumu ako náhradu škody promotérska spoločnosť požaduje, nie je zo žaloby jasné.
Firma Vid Music Group vlani podpísala s AFA exkluzívnu zmluvu na organizáciu a propagáciu októbrových prípravných zápasov argentínskej reprezentácie proti Venezuele a Portoriku. Súčasťou podmienok kontraktu bolo, že Messi, ak nebude zranený, odohrá v každom stretnutí minimálne 30 minút.
V prvom dueli však jeden z najlepších futbalistov histórie nenastúpil a na druhý deň strelil dva góly pri výhre svojho Interu Miami 4:0 nad Atlantou v MLS. Tri dni nato už Messi proti Portoriku hral.
Tento zápas sa mal pôvodne hrať v Chicagu, ale vzhľadom na vtedajšie zásahy pracovníkov imigračného a colného úradu ICE v meste sa vstupenky príliš nepredávali a organizátori preložili duel na Floridu.
Ani tamojší menší štadión vo Fort Lauderdale sa nevypredal, aj keď cena vstupeniek bola znížená až na 25 dolárov (500 korún).