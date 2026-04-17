Slafkovský bol najlepší, dominoval aj Fehérváry. Akú sezónu mali Slováci v NHL? (hodnotenie)

Základná časť NHL v sezóne 2025/26 sa skončila.
V ročníku nastúpilo na aspoň jeden zápas deväť slovenských hokejistov (vlani ich bolo osem) za osem tímov: Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey), Dalibor Dvorský (St. Louis), Erik Černák (Tampa Bay), Pavol Regenda (San Jose Sharks), Adam Sýkora (NY Rangers), Samuel Honzek a Martin Pospíšil (obaja Calgary).
Všetci sa bodovo aj gólovo presadili. Spolu odohrali 438 zápasov, v ktorých strelili 76 gólov a zaznamenali aj 103 asistencií. Až sedem Slovákov si vytvorilo nové sezónne maximum v bodoch.
Najproduktívnejší bol Slafkovský. Získal 73 bodov (30+43) a ako jediný Slovák odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti.
Najvyťažovanejší bol s časom 19:40 min. na zápas Nemec, najlepšiu štatistiku +/- mal Fehérváry (+15) a najviac trestných minút zaznamenal Černák (74).
Jediným debutantom bol Sýkora. Už tretiu sezónu za sebou bolo Slovensko bez brankára v NHL.
Do play-off postúpili iba Slafkovský a Černák, ktorých kluby sa stretnú v 1. kole vyraďovacej časti.
Aké sezóny mali Slováci v NHL? Hodnotili sme známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Juraj Slafkovský – 10
Klub: Montreal Canadiens
Bilancia: 73 bodov (30+43) v 82 zápasoch
Sezóna plná superlatívov. Juraj Slafkovský si vytvoril nový rekord v počte gólov, asistencií aj bodov.
Zo začiatku ročníka ho opäť viacerí kritizovali a tvrdili, že svoj potenciál nenapĺňal. Z prvých deviatich duelov mal len tri body. Postupne sa však jeho výkonnosť zlepšovala.
V novembri tréner Montrealu St. Louis zaradil Slafkovského do útoku s Kapanenom a Demidovom. „Kid line“ hrala veľmi dobre a príchod Slováka ju oživil. On sám dostával viac priestoru s pukom a častejšie sa presadzoval.
Neskôr sa opäť presunul do prvej formácie, kde spolu so Suzukim a Caufieldom vytvorili úderné trio a jeden z najlepších útokov v lige.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
82
30
43
73
+9
2.
Martin Fehérváry
Washington
81
5
22
27
+15
3.
Šimon Nemec
New Jersey
68
11
15
26
-11
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
71
12
9
21
-5
5.
Erik Černák
Tampa
61
3
8
11
+3
6.
Pavol Regenda
San Jose
24
9
1
10
-4
7.
Adam Sýkora
NY Rangers
11
3
1
4
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
9.
Martin Pospíšil
Calgary
22
1
2
3
-4
Slafkovský počas sezóny ukazoval, že nie je len doplnkovým hráčov, ale že svojich spoluhráčov vie potiahnuť. Na ľade vyzeral stále komfortnejšie, rýchlo reagoval, rozdával puky a dobre si ich vedel aj postrážiť.
Úderná bola aj jeho strela, vďaka ktorej zaznamenal prvú 30-gólovú sezónu. Viackrát svojim výkonnom rozhodol zápas v prospech Montrealu.
VIDEO: Slafkovského 30. gól v sezóne
Bodový rekord v jednom zápase si vytvoril v marci proti Islanders, kde mal bilanciu 2+2. Celkovo odohral štyri zápasy, v ktorých mal aspoň tri body.
Zapísal sa aj do histórie Montrealu, stal sa najproduktívnejším hráčom klubu pred dovŕšením 22 rokov. Prekonal legendárneho Henriho Richarda.
Sezóna Slafkovského pokračuje v play-off, kde sa stretne s Černákovou Tampou.
Slovenský útočník má za sebou prvú sezónu, počas ktorej zarábal 7,6 miliónov dolárov. Už v nej stihol ukázať, že tento plat berie zaslúžene.
Šimon Nemec – 7
Klub: New Jersey Devils
Bilancia: 26 bodov (11+15) v 68 zápasoch
Sezóna plná výkyvov a silne ovplyvnená rozhodnutiami klubu. Šimon Nemec si musel miesto v zostave vybojovať a jeho pozícia sa počas ročníka menila.
Záblesky potenciálu, ktorý môže v budúcnosti priniesť svojmu tímu, ukázal najmä v novembri. Po zraneniach viacerých obrancov dostával vyšší ice time a pravidelne hrával viac ako 20 minút na zápas. S rastúcou minutážou rástol aj jeho vplyv na hru.
Najvýraznejší moment prišiel 12. novembra proti Chicago Blackhawks, keď zaznamenal svoj premiérový hetrik v NHL. Formu si držal aj naďalej a 1. decembra proti Columbus Blue Jackets mu tréneri dopriali až 29:28 minúty na ľade.
Na začiatku decembra ho pribrzdilo zranenie, pre ktoré chýbal do 8. januára. Po návrate sa síce vrátil do zostavy, no konkurencia v obrane New Jersey bola opäť kompletná, a tak sa dvakrát ocitol aj v pozícii zdravého náhradníka. Väčšinu sezóny napokon odohral v treťom obrannom páre.
Devils mali pretlak pravákov v obrane, čo z Nemca robilo pred uzávierkou prestupov jedného z hlavných kandidátov na výmenu. K trejdu napokon nedošlo a sezónu, v ktorej sa tímu nedarilo a nepostúpil do play-off, už len dohrával.
V momentoch, keď dostal väčší priestor, potvrdil svoj potenciál. Dokázal byť produktívny a naznačil, že v budúcnosti môže zastávať rolu obrancu číslo jeden. S 11 gólmi sa zaradil medzi 25 najlepších strelcov medzi obrancami v celej NHL.
Naďalej však potrebuje pracovať na defenzíve a ukazovať svoj prínos aj v zápasoch, keď nedostáva výrazný priestor. V priemere trávil na ľade 19:40 minúty, čo z neho robilo najvyťažovanejšieho slovenského hráča v sezóne.
Rodák z Liptovského Mikuláša nemá zmluvu na ďalší ročník. V lete ho čakajú rokovania s novým generálnym manažérom Devils Sunnym Mehtom, aj preto sa rozhodol nezúčastniť sa MS v hokeji 2026.
Martin Fehérváry - 9
Klub: Washington Capitals
Bilancia: 27 bodov (5+22) v 81 zápasoch
Fehérváry je vo Washingtone stabilným členom zostavy, čo potvrdil už v lete pred sezónou, keď s Capitals podpísal novú sedemročnú zmluvu v celkovej výške 42 miliónov dolárov.
V základnej časti odohral 81 zápasov a počas celého ročníka patril medzi najspoľahlivejších obrancov tímu smerom dozadu. Tréneri ho pravidelne nasadzovali proti najlepším formáciám súpera a bol prvou voľbou pri oslabeniach.
Práve v nich zohrával kľúčovú úlohu. Pri hre v oslabení strávil na ľade viac ako 229 minút, čo bolo najviac v tíme. V NHL mu patrí v tejto štatistike 13. miesto.
V priemere odohral v oslabeniach 2:50 minúty na zápas, pričom Washington patril v tejto hernej činnosti medzi lepšiu polovicu ligy.
Popri defenzívnej spoľahlivosti pokračuje aj jeho progres smerom dopredu. Bodovo prekonal svoje doterajšie maximum a zaznamenal najproduktívnejšiu sezónu v NHL. Strelil päť gólov a pridal 22 asistencií.
Jeho hra je postavená na obetavosti a fyzickom nasadení. V sezóne vytvoril slovenský rekord v počte zblokovaných striel – 176, čo je najviac spomedzi Slovákov minimálne od ročníka 2005/06, odkedy sa táto štatistika počíta. V rámci celej NHL sa zaradil na šieste miesto. K tomu pridal aj 110 bodyčekov.
Blokovanie striel patrí dlhodobo medzi jeho najsilnejšie stránky. Rekord v jednom zápase si vytvoril ešte v minulej sezóne proti Dallas Stars, keď zblokoval sedem pokusov súpera. Tréner ho po zápase vyzdvihol pred celým tímom a ocenil, ako „pojedol puky“.
Aj v tomto ročníku patril medzi lídrov v tejto činnosti – dvakrát nazbieral šesť blokov a päťkrát sa dostal na hranicu piatich zblokovaných striel v jednom zápase.
Washington napokon len tesne nepostúpil do play-off, keď vo Východnej konferencii skončil ako prvý tím pod čiarou. Aj v neúspešnom boji o vyraďovaciu časť však Fehérváry patril medzi najstabilnejšie články defenzívy.
Hoci výkony defenzívnych obrancov bývajú často prehliadané, Fehérváry patril aj v tejto sezóne medzi dvoch najlepších Slovákov v NHL.
Erik Černák - 7
Klub: Tampa Bay Lightning
Bilancia: 11 bodov (3+8) v 61 zápasoch
Jeden z dvojice Slovákov v tohtoročnom play-off má za sebou sezónu, v ktorej potvrdil povesť jedného z najtvrdších a najobetavejších Slovákov v lige.
Rodák z Košíc dlhodobo patrí medzi najstabilnejších obrancov Tampy Bay, ktorá sa opäť zaradila medzi ligovú elitu.
Z pohľadu produktivity nešlo o najvydarenejší ročník. Černák nazbieral len 11 bodov, čo je jeho kariérne minimum od vstupu do NHL. To však pri jeho hernom štýle nie je prioritné meradlo.
Jeho prínos je kľúčový najmä v defenzíve. Černák sa výraznou mierou postaral o to, že Tampa inkasovala iba 229 gólov a mala tretiu najlepšiu obranu v lige.
Slovenský obranca patrí medzi troch najvyťažovanejších hráčov "bleskov" aj v oslabeniach, v ktorých strávil priemerne 2:38 minúty na zápas. Aj vďaka jeho obetavosti bola Tampa v tejto hernej činnosti tretím najlepším tímom v celej súťaži.
Černákova hra bolela nielen súperov, ale často aj jeho samotného. V rámci slovenskej légie v NHL kraľoval v dvoch štatistikách – so 74 trestnými minútami bol najvylučovanejším Slovákom a so 112 hitmi aj najtvrdším.
Práve jeho fyzický štýl a neutíchajúca bojovnosť sú dôvodom, prečo je v zámorí mimoriadne rešpektovaný.
„Vždy bude veľa ľudí, ktorí sa pozerajú len na góly a asistencie, no ľudia, ktorí hokeju rozumejú, poznajú jeho hodnotu. Černák je veľmi rešpektovaný. Každý týždeň vidíte, ako dostane pukom do zubov, do rebra či do nohy,“ uviedol o ňom uznávaný expert Elliotte Friedman.
Väčšiemu hernému rozletu mu v tomto ročníku zabránili zdravotné problémy, ktoré ho sprevádzali takmer celou sezónou a takmer ho pripravili aj o účasť na olympiáde v Miláne.
Dalibor Dvorský - 6
Klub: St. Louis Blues
Bilancia: 21 bodov (12+9) v 71 zápasoch
Dvorský začal sezónu šiestimi zápasmi v AHL, v ktorých získal päť bodov. Potom ho Blues povolali do NHL a odvtedy sa v profilige usadil.
V mužstve, ktoré nehralo podľa papierových predpokladov, zastával väčšinu času rolu tretieho centra. Viedol však aj prvý a druhý útok. Priemerne odohral 14 minút a 21 sekúnd v zápase.
V najlepšej lige sveta sa miestami ešte hľadal a zvykal si na tempo. Ukázal však, že jeho budúcnosť v klube môže byť sľubná a Blues s ním rátajú ako so stabilným členom zostavy do ďalších rokov.
Slovenský útočník má výbornú strelu a dobre ju vedel využívať počas presilových hier. V nich dal päť gólov, čo bolo najviac v celom mužstve.
Nováčikovská sezóna bola pre Dvorského školou. V tej budúcej by už mal byť o čosi skúsenejší.
Adam Sýkora - 8
Klub: New York Rangers
Bilancia: 4 body (3+1) v 11 zápasoch
Adam Sýkora je najnovší slovenský prírastok do NHL. Energický útočník si fanúšikov Rangers získal hneď po svojom príchode.
Okamžite ukázal svoju bojovnosť, ktorú predvádzal v každom súboji, v získavaní pukov aj pri návrate do defenzívy.
Premiérový gól strelil už vo svojom druhom zápase proti Chicagu. Ďalší presný zásah a aj prvú bitku si pripísal v tom ďalšom proti Floride. Odvtedy zaznamenal ešte asistenciu a gól. To je na debutanta úctyhodná bilancia.
Sympatický hokejista zo začiatku svojho pôsobenia v Rangers nastupoval v druhom útoku s olympijským víťazom Trocheckom. Potom ho tréneri zaradili do štvrtej formácie, kde hral s ďalšími mladíkmi Labom a Chmelářom, s ktorým je veľmi dobrý kamarát.
VIDEO: Prvý gól Adama Sýkoru v NHL
Na ľade strávil v 11 zápasoch profiligy priemerne 11 minút a 10 sekúnd.
Sýkora bol vždy hráč skôr do tretieho a štvrtého útoku a do oslabení. Do posledného tímu Východnej konferencie vniesol novú radosť a aspoň malý pozitívny záblesk do ďalších rokov. Svojej roly sa zhostil veľmi dobre a ako vždy, s úsmevom.
Svoju šancu využil na maximum, no pozitívny dojem mu nezaručuje dlhodobé miesto v NHL.
„Tým, že sú Rangers mimo play-off, je to dobrá príležitosť, aby u nich dohral sezónu. Mužstvo s vysokými ambíciami, ako sú Rangers, bude v lete reorganizovať a nakupovať,“ pripomenul generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
„Ak bude Adam podávať výborné výkony, môžu s ním pri reorganizácii počítať ako so stabilným členom tímu.“
Pavol Regenda - 6
Klub: San Jose Sharks
Bilancia: 10 bodov (9+1) v 23 zápasoch
Regenda sa z minima snažil vyťažiť maximum. Po štarte sezóny v AHL dostal na začiatku decembra príležitosť v NHL.
V prvých dvoch zápasoch strelil dva góly. Hneď potom ho poslali naspäť na farmu. Vrátil sa v posledný deň roka a hneď v druhom zápase po návrate zaznamenal hetrik.
Tri góly proti Tampe strelil aj napriek tomu, že na ľade strávil len deväť minút a 11 sekúnd. Skóroval aj v nasledujúcom zápase proti Columbusu.
Celkovo sa gólovo presadil deväťkrát. Šesť z týchto zásahov prišlo v jeho prvých piatich stretnutiach.
Regenda vedel dobre využívať svoje postavenie v predbránkovom priestore. Väčšina z jeho gólov padla po tečovanej strele alebo po dorážke.
Dobrú formu si preniesol aj na olympiádu, kde v šiestich zápasoch trikrát skóroval a zaznamenal päť bodov.
Ani jeho vysoká efektivita mu však nezaručila stabilné miesto v prvom tíme San Jose. Mnoho zápasov sledoval len z tribúny. Od ZOH odohral iba sedem stretnutí, z posledných dvanástich duelov Sharks nastúpil iba na jeden.
Po sezóne mu končí zmluva a po jeho nasadzovaní v posledných týždňoch je Regendova budúcnosť v San Jose veľmi otázna.
Martin Pospíšil - 3
Klub: Calgary Flames
Bilancia: 3 body (1+2) v 22 zápasoch
Pospíšil aj v sezóne 2025/26 doplatil na svoje krehké zdravie. Pre otras mozgu, ktorých mal v kariére už niekoľko, vynechal úvodnú polovicu ročníka. V januári sa rozohral v dvoch zápasoch AHL a potom sa pridal k Flames v profilige.
Po návrate hral nebojácne a ukazoval svoju tvrdú hru. V 22 dueloch zaznamenal 84 hitov. V priemere hitov na 60 odohraných minút patril medzi top 10 hráčov celej NHL (min. 10 odohraných zápasov).
Chýbala mu však produktivita. Prvý a aj jediný gól strelil vo svojom desiatom zápase sezóny. Na presný zásah čakal viac ako rok.
Celkovo však v 22 dueloch bodoval len trikrát. Hrával vo štvrtej formácii a veľa zápasov presedel na tribúne. V Calgary si priestor nevybojoval a nepodával výkony, ktorými by zaujal.
Tréneri sa tak rozhodli dávať viac príležitostí mladým hráčom. Pospíšilov priemerný ice-time bol len tesne nad desať minút.
Rodákovi zo Zvolena začne od budúcej sezóny platiť nový trojročný kontrakt v hodnote dva a pol milióna dolárov ročne.
Samuel Honzek - 5
Klub: Calgary Flames
Bilancia: 4 body (2+2) v 18 zápasoch
Sezóna Samuela Honzeka bola veľmi krátka, skončila sa už 15. novembra.
Pozitívom ale bolo, že 21-ročný útočník ju okamžite odštartoval v prvom tíme Calgary.
Za mužstvo hral pravidelne a v 18 dueloch získal štyri body za dva góly a dve asistencie. Na ľade trávil priemerne 12:21 min, no často sa nevyhol chybám, po ktorých súperi dokázali skórovať.
Sezónu Honzekovi ukončil paradoxne spoluhráč, kapitán Mikael Backlund. Počas zápasu s Winnipegom sa útočníci Calgary zrazili a pre Honzeka to znamenalo dlhú absenciu.
Zranenie ramena vyžadovalo operáciu a mladý Slovák vynechal olympijské hry aj celý zvyšok jeho prvej sezóny v NHL.
Honzek na konci marca s mužstvom trénoval, ale na najbližší súťažný zápas si bude musieť počkať do ďalšej sezóny.
Dvojice v 1. kole play-off NHL
Východná konferencia:
- Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
- Buffalo Sabres – Boston Bruins
- Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens (Černák vs. Slafkovský)
- Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Západná konferencia:
- Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
- Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
- Dallas Stars – Minnesota Wild
- Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
