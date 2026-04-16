FIFA by mala podľa guvernérky New Jersey platiť za dopravu fanúšikov

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) by mala podľa guvernérky štátu New Jersey zaplatiť za prepravu fanúšikov na letných MS 2026.
Mikie Sherrillová odmieta niesť vinu za potenciálne zvýšenú cenu vlakov, ktorá môže v prípade spiatočného lístka na štadión MetLife vzrásť na sumu 100 dolárov.
Portál The Athletic informoval o tom, že spoločnosť, ktorá má na starosti prepravu v New Jersey, plánuje zvýšiť cenu lístka.
Dejisko neskoršieho finále MS je od centra New Yorku vzdialené 8 kilometrov a priemerná suma za hodinovú cestu sa aktuálne pohybuje na hranici 13 dolárov. Ceny pre obdobie šampionátu zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené.
„Od FIFA sme obdržali zmluvu, ktorá neposkytuje žiadnu finančnú pomoc pre transport. Zatiaľ čo spoločnosť NJ Transit odhaduje výdavky v hodnote 48 miliónov dolárov, FIFA si prilepší o 11 miliárd. Určite nechcem v nasledujúcich rokoch zaťažiť cestujúcich v New Jersey. Platiť by mala FIFA,“ citovala agentúra DPA z vyjadrenia Sherrillovej.
Správy o cenách lístkov sa objavili po potvrdení štvornásobného zvýšenia poplatkov za cesty z centra Bostonu na Gillette Stadium.
FIFA však trvá na tom, že počas rokovaní sa s jednotlivými mestami už dohodla na cenách lístkov: „Pôvodné zmluvy vyžadovali bezplatnú dopravu pre fanúšikov. Vzhľadom na finančnú záťaž však FIFA neskôr požiadavky upravila.
Všetci držitelia vstupeniek musia mať prístup lístkom bez ďalších finančných prirážok. Prístup guvernérky New Jersey nás preto prekvapil.“
Na uplynulých MS 2022 v Katare mali priaznivci so vstupenkami na zápasy k dispozícii bezplatné metro. Počas ME 2024 v Nemecku hradila náklady na verejnú dopravu držiteľov lístkov UEFA.