Slafkovský medzi najlepšími. Slováka zaradili do prestížneho výberu, kde sú ďalšie hviezdy NHL

Nick Suzuki a Juraj Slafkovský. (Autor: TASR/AP)
SITA|17. apr 2026 o 12:24
Novinári a hokejoví experti Corey Pronman a Scott Wheeler z The Athletic vybrali najlepších z najlepších v práve skončenej základnej časti NHL 2025/2026.

Detailne a dôkladne sa pozreli na hráčov do 25 rokov, respektíve narodených od roku 2001.

Podmienkou bolo, aby daný hráč nemal pred sezónou 2025/26 požadovanú hranicu nie viac ako 25 rokov.

Výber zahŕňa 23 hokejistov vrátane 13 útočníkov, siedmich obrancov a troch brankárov. A v menoslove nechýba ani Slovák Juraj Slafkovský.

Žurnalisti nechceli vytvoriť mužstvo zložené z hviezd, ktoré budú predvádzať svoj potenciál až v budúcnosti. Zamerali sa na súčasné výkony a ako im to funguje na ľade.

Z približne 50 kandidátov sa napokon do ideálnej zostavy dostalo spomenutých 23 hokejistov vrátane košického rodáka, ktorý koncom marca oslávil 22. narodeniny.

Slafkovský sa nachádza v treťom útoku po boku spoluhráča z Montrealu Canadiens Cola Caufielda.

V zostave nájdeme aj mená ako Macklin Celebrini, Connor Bedard, Jack Hughes či Tim Stützle.

Čo sa týka brankárov, pozíciu jednotky by zastával Spencer Knight z Chicaga Blackhawks.

Chrbát by mu kryl Dustin Wolf z Calgrary Flames a trojkou by bol Jesper Wallstedt z Minnesoty Wild.

Ideálne zostavy do 25 rokov podľa The Athletic

Útočná zostava:

Tim Stützle – Macklin Celebrini – Connor Bedard
Matt Boldy – Jack Hughes – Lucas Raymond
Cole Caufield – Leo Carlsson – Juraj Slafkovský
Cutter Gauthier – Wyatt Johnston – Dylan Guenther
Náhradník: Logan Cooley

Obranná zostava:

Matthew Schaefer – Moritz Seider
Jake Sanderson – Lane Hutson
Thomas Harley – Brock Faber
Náhradník: Jackson LaCombe

Juraj Slafkovský v zápase proti Tampe Bay, s ktorou sa Montreal stretne v prvom kole play-off.
