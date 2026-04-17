Slafkovský medzi najlepšími. Slováka zaradili do prestížneho výberu, kde sú ďalšie hviezdy NHL

Novinári a hokejoví experti Corey Pronman a Scott Wheeler z The Athletic vybrali najlepších z najlepších v práve skončenej základnej časti NHL 2025/2026.
Detailne a dôkladne sa pozreli na hráčov do 25 rokov, respektíve narodených od roku 2001.
Podmienkou bolo, aby daný hráč nemal pred sezónou 2025/26 požadovanú hranicu nie viac ako 25 rokov.
Výber zahŕňa 23 hokejistov vrátane 13 útočníkov, siedmich obrancov a troch brankárov. A v menoslove nechýba ani Slovák Juraj Slafkovský.
Žurnalisti nechceli vytvoriť mužstvo zložené z hviezd, ktoré budú predvádzať svoj potenciál až v budúcnosti. Zamerali sa na súčasné výkony a ako im to funguje na ľade.
Z približne 50 kandidátov sa napokon do ideálnej zostavy dostalo spomenutých 23 hokejistov vrátane košického rodáka, ktorý koncom marca oslávil 22. narodeniny.
Slafkovský sa nachádza v treťom útoku po boku spoluhráča z Montrealu Canadiens Cola Caufielda.
V zostave nájdeme aj mená ako Macklin Celebrini, Connor Bedard, Jack Hughes či Tim Stützle.
Čo sa týka brankárov, pozíciu jednotky by zastával Spencer Knight z Chicaga Blackhawks.
Chrbát by mu kryl Dustin Wolf z Calgrary Flames a trojkou by bol Jesper Wallstedt z Minnesoty Wild.
Ideálne zostavy do 25 rokov podľa The Athletic
Útočná zostava:
Tim Stützle – Macklin Celebrini – Connor Bedard
Matt Boldy – Jack Hughes – Lucas Raymond
Cole Caufield – Leo Carlsson – Juraj Slafkovský
Cutter Gauthier – Wyatt Johnston – Dylan Guenther
Náhradník: Logan Cooley
Obranná zostava:
Matthew Schaefer – Moritz Seider
Jake Sanderson – Lane Hutson
Thomas Harley – Brock Faber
Náhradník: Jackson LaCombe
