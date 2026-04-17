ONLINE: Rebecca Šramková - Petra Marčinková dnes, WTA Oieras 2026 LIVE (štvrťfinále)

Rebecca Šramková a Petra Marčinková dnes hrajú štvrťfinále dvojhry na ženskom turnaji WTA v portugalskom Oieras.
Slovenka na ceste do štvrťfinále vyradila Srbku Lolu Radivojevičovú i Slovinku Veroniku Erjavecovú.
ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Petra Marčinková dnes LIVE (štvrťfinále, WTA Oieras 2026, výsledky, piatok, NAŽIVO)
WTA Oeiras 125 Štvrťfinále 2026
17.04.2026 o 12:06
Šramková
1:1
(6:7, 7:5, 1:0)
Prebiehajúci
Marčinková
40-40
Tento ritern ale nevyšiel, loptička končí za zadnou čiarou. Je tu stav po tridsať.
40-A
Lenže vzápätí vyťahuje Chorvátka výborný bekhend do voľnej ľavej časti, z ktorého je napokon víťazný úder.
40-40
Loptička ale tentokrát skončila na sieti, Šramková sa dostala na stav po pätnásť.
40-A
Úspešný bod pre Chorvátku.
40-40
Mačinková zvládla gem a vyrovnáva na 1:1.
30-40
Šramková sa rozhodla zaútočiť, úder jej však nesadol a poslal ho tak len mimo dvorca.
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať, čo znamená dôležitú výmenu.
15-30
Bod pre Šramkovú.
0-30
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku tenistku.
0-15
Loptička končí v aute, bod pre Marčinkovú.
1:0
Šramková vyťahuje bekhendový úder do protipohybu súperky a prvý gem ide na jej konto.
40-30
Dôležitá výmen končí v prospech Slovenky, ktorá zahrala výborný skrátený úder.
30-30
Šramková zvládla výmenu a po víťaznom údere sa dostáva na stav po tridsať.
15-30
Ale pozor! Je tu hrozba brejkbolu hneď na úvod.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Rozhodujúcu tretiu sadu začíname bodom pre chorvátsku reprezentantku.
7:5
Je to tam! Loptička dopadla za zadnú čiaru a Šramková otáča druhý set z 1:5 na 7:5, pričom musela odvrátiť aj tri brejkboly! Po vyrovnaní na 1:1 na sety vstúpime do rozhodujúcej tretej sady. Momentum je však na strane slovenskej tenistky, čo si uvedomuje aj Marčinková, ktorá odchádza počas prestávky preč z dvorca.
A-40
Šramková hrá druhú polovicu druhého setu fantasticky a za odmenu prichádza setbol!
40-40
Lenže Šramková vyťahuje výborný bekhendový úder a dostáva sa na zhodu.
30-40
Marčinková si napokon prišla po zisk bodu a spolu s ním aj gembol.
30-30
Dlhšia výmena sa končí úder do siete zo strany Šramkovej. Pred nami je dôležitý bod.
30-15
Vynikajúci úder pri bránení vyťahuje Šramková!
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
15-0
Marčinková na úvod posiela úder do siete, bod pre jej súperku zo Slovenska.
6:5
Šramková ustála svoje podanie a rázom otáča z 1:5 na 6:5! Marčinková pôjde podávať pre zmenu na udržanie sa v druhom sete.
A-40
Výhoda pre slovenskú reprezentantku.
40-40
Víťazný úder vyťahuje aj Marčinková, zhoda.
40-30
Avšak slovenská tenista vyťahuje skvelý bekhendový víťazný úder, ktorý ju dostáva ku gembolu.
30-30
Zahlásený aut v podaní slovenskej tenistky, je tu stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
30-15
Marčinková zamierila na sieť, poslala však svoj úder iba do autu.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Loptička bola dobrá napriek zahlásenému autu, bod pre Marčinkovú.
5:5
Šramková to zvládla a vracia sa do zápasu! Priebeh druhého setu dostáva z 1:5 na 5:5!
40-30
Skvelá výmena sa končí tesným autom Šramkovej, napriek tomu jej zostáva ešte jeden brejkbol.
40-15
Ale pozor! Sú tu dva brejkboly pre slovenskú reprezentantku!
30-15
Víťazný forhend Marčinkovej končí na pravej strane dvorca, získava tak bod.
30-0
Navyše prichádza ďalší bod pre Slovenku.
15-0
Šramková začína úspešne svoj boj o udržanie, napriek podaniu súperky.
4:5
Šramková zvládla tento gem a po odvrátení troch mečbolov sa udržala v druhom sete, ktorý znížila z 1:5 na 4:5. Teraz už ale smeruje podávať Marčinková, konkrétne na víťazstvo v dnešnom zápase.
A-40
A pre zmenu dokonca gembol pre slovenskú reprezentantku.
40-40
Aj tretí mečbol je ale odvrátený!
40-A
Slovenská tenistka si už neporadila s týmto úderom, tretí mečbol pre jej súperku.
40-40
Aj druhý mečbol je ale odvrátený, keď Marčinková zahrala úder za zadnú čiaru.
40-A
Druhý mečbol pre Marčinkovú.
40-40
Šramkovú ale podržalo podanie von z dvorca, po ktorom odvracia mečbol. Je tu zhoda.
30-40
Je tu prvý mečbol v zápase pre chorvátsku tenistku.
30-30
Marčinková posiela úder iba za zadnú čiaru a znova tu je dôležitá výmena.
15-30
Šramková bola zahnaná do zložitej pozície, po ktorom prišla iba nepresná loptička.
15-15
Tentoraz tesné loptičky zahrala Šramková, ktorá dokráčala k víťaznému úderu.
0-15
Marčinková smerovala na sieť, kde si postrážila všetky zakončenia a získava bod.
3:5
Fantázia! Šramková neskladá svoje zbrane a využíva ponúknutý brejkbol, po ktorom znižuje už na 3:5 a smeruje podávať!
40-30
Je to brejkbol! Fantastický jednoruký ritern v podaní slovenskej tenistky.
30-30
Vynikajúci úder Šramkovej znamená dôležitú výmenu. Budeme svedkami brejkbolu alebo mečbolu.
15-30
Tentokrát si ale zisk bodu pripisuje aj Šramková.
0-30
Marčinková je dve loptičky od postupu do semifinále.
0-15
Rozhodkyňa si išla overiť stopu, hoci sa to naďalej Slovenke nezdá.
2:5
Šramková znižuje priebeh druhého setu na 2:5, teraz už ale prichádza Marčinková, ktorá pôjde podávať na víťazstvo v dnešnom zápase a na postup do semifinále.
40-15
Prichádzajú dva gemboly pre slovenskú reprezentantku.
30-15
Teraz to už ale slovenskej reprezentantke nesadlo, bod pre Marčinkovú.
30-0
Vynikajúci úder zo strany Šramkovej, po ktorom si vyslúžila potlesk aj od súperky.
15-0
Úspešný bod si pripisuje slovenská tenistka.
1:5
Najdlhší gem sa končí v prospech nasadenej trojky, ktorá ide do vedenia 5:1. Šramková tak smeruje podávať na udržanie sa v dnešnom zápase.
40-A
Ďalšia predĺžená loptička zo strany slovenskej reprezentantky, gembol pre Marčinkovú.
40-40
Nebude. Razantný úder končí iba za zadnou čiarou. Ďalšia zhoda, pokračuje najdlhší gem v zápase.
A-40
Bude štvrtý brejkbol už úspešný?
40-40
Aj tretí brejkbol ale odvracia nasadená trojka, ktorú drží kvalitné prvé podanie.
A-40
Brejkbol číslo tri pre slovenskú tenistku.
40-40
Marčinková si ale pomohla servisom von z dvorca, ktorý zakončuje úspešným úderom pri sieti.
A-40
Šramková dostáva možnosť druhého brejkbolu!
40-40
Gem pokračuje, je tu ďalšia zhoda.
40-A
Tento úder skončil v aute, je tu gembol pre chorvátsku reprezentantku.
40-40
Marčinková ale odvracia brejkbol a dostáva sa na zhodu.
A-40
Ale pozor! Je tu brejkbol pre slovenskú tenistku.
40-40
Máme tu však zhodu.
30-40
Úder slovenskej tenistky skončil iba v aute, je tu gembol pre nasadenú trojku z Chorvátska.
30-30
Prichádza stav po tridsať.
30-15
Konečne zapadol úder aj slovenskej reprezentantke.
15-15
Dostávame sa na stav po pätnásť.
0-15
Loptička zapadla len za zadnú čiaru, bod pre Chorvátku.
1:4
Loptička končí v aute a Šramková napokon zvládla svoj prvý gem v rámci druhého setu.
A-40
Šramková si svojom ofenzívnou snahou vybojovala bod a zároveň aj gembol.
40-40
Tentokrát Slovenku podržal servis von z dvorca.
40-A
Ďalší brejkbol pre Chorvátku, keď Šramková zahrala iba do siete.
40-40
Šramková ale vyťahuje kvalitné prvé podanie, ktoré súperka odvracia iba do siete. Je tu zhoda.
30-40
Bolo to tesné, loptička ale napokon zapadla za zadnú čiaru. Je tu brejkbol pre Marčinkovú.
30-30
V správnej chvíli vyťahuje slovenská tenistka aj eso.
15-30
Teraz už ale prichádza aj výborný úder od Šramkovej, ktorá zahrala bekhendom do ľavej strany.
0-30
Marčinková si navyše poradila aj s riternom a získava ďalší bod.
0-15
Šramková síce zariskovala s razantnejším úderom, ten však nevyšiel.
0:4
Eso na záver znamená vedie nasadenej trojky v druhom sete už 4:0.
0-40
Marčinková smeruje k čistej hre. Toto už nevyzerá dobre pre slovenskú tenistku.
0-30
Ďalší bod pre Marčinkovú.
0-15
Pokračuje bodové ťažšie chorvátskej reprezentantky.
0:3
Druhý brejkbol už je ale využitý, Marčínková berie súperke znova podanie a vedie už 3:0 v rámci druhého setu.
30-40
Skvelá výmena prináša rozuzlenie v podobe autu zo strany chorvátskej tenistky. Prvý brejkbol odvrátený.
15-40
Marčinková si skúsene počkala a vyťahuje ritern z bekhendu priamo po čiare. Dva brejkboly!
15-30
Séria bodov Chorvátky zastavená, Šramková využila nepresný bekhend súperky.
0-30
Vzápätí ale vyťahuje Marčinková ďalší tesný úder, ktorý však znova zvládol zapadnúť do dvorca.
0-15
Šramková zahrala ťažký úder, ktorý však skončil iba v aute.
0:2
Marčinková zvládla dopodávať, čím zároveň potvrdzuje svoj brejk.
0-40
Rozhodkyňa išla preveriť stopu, bod prisúdila napokon chorvátskej reprezentantke.
0-30
Víťazný bekhend končí v prospech chorvátskej tenistky.
0-15
Marčinková pokračuje v bodovom ťažení aj pri svojom podaní.
0:1
Neuveriteľný úder od Marčinkovej končí napokon predsa len na čiare a využíva tak brejkbol!
15-40
Prvý setbol odvrátený po servise, keď ritern súperky skončil nepresným úderom.
0-40
Hneď na úvod prichádzajú tri brejkboly pre chorvátsku tenistku!
0-30
Marčinková vyťahuje víťazný úder a získava ďalší bod. Alarmujúci stav pre Slovenku.
0-15
Šramkovej nevyšla na úvod druhého setu skrátená hra, keď následnú nízku loptičku od súperky nedokázala dobre trafiť.
6:7
Marčinková zvládla víťazný úder po vysokej loptičke a získava prvý set vo svoj prospech.
4-6
Šramková vyťahuje výborný úder do protipohybu súperky, vďaka ktorému odvracia ďalší setbol.
3-6
Sledovali sme ale iba dvojchybu, po ktorej príde podávať Šramková.
2-6
Prichádzajú setboly pre chorvátsku tenistku.
2-5
Marčinková získava ďalšie podanie slovenskej tenistky.
2-4
Bod pre Šramkovú, keď jej súperka zahrala ritern výrazne mimo dvorca. Príde zároveň k výmene strán.
1-4
Marčinková si postrážila aj druhé podanie a vedie v skrátenej hre 4:1.
1-3
Bekhendový ritern slovenskej reprezentantky končí iba na sieti.
1-2
Tak to je smola. Loptička skĺzla Šramkovej na zadnej čiare a Marčinková získava minibrejk.
1-1
Marčinková nedokázala už odvrátiť loptičku na polovicu súperky.
0-1
Zahlásený aut znamená bod pre chorvátsku tenistku. Podávať už ale smeruje Šramková.
6:6
Šramková to zvládla a my tak smerujeme v prvej sade do skrátenej hry!
40-30
Bekhendový úder Šramkovej sa končí iba na sieti. Bod pre Marčinkovú.
40-15
Prichádzajú dva gemboly pre Šramkovú.
30-15
Tento bod ale patrí slovenskej reprezentantke.
15-15
Šramková musela prejsť takmer do defenzívy, následne ale Chorvátka poslala loptičku iba do siete.
0-15
Navyše aj podanie Šramkovej sa začína bodom pre jej súperku.
5:6
Marčinková zvládla dopodávať a Šramková tak bude druhýkrát v zápase podávať na udržanie sa v prvom sete.
30-40
Dôležitú výmenu zvládla Chorvátka, ktorá získava gembol.
30-30
Výborné podanie von z dvorca síce Šramková zachytila, následne sa ale súperka prezentovala úspešným zakončením zo siete. Je tu stav po tridsať.
30-15
Marčinková si tentokrát neporadila s bekhendovým úderom, ktorý končí iba v aute.
15-15
Po riterne ale prichádza bod aj pre Šramkovú, keď jej súperka odvrátila iba do autu.
0-15
Marčinková začína svoje podanie úspešne.
5:5
Loptička sa končí v sieti a to znamená, že Šramková vyrovnáva prvý set na 5:5.
40-30
Lenže Marčinková vyťahuje vzápätí výborný ritern do pravej časti dvorca po úspešnom bekhende.
40-15
Prichádzajú dva gemboly pre Šramkovú.
30-15
Nepresný ritern znamená zisk bodu pre slovenskú reprezentantku.
15-15
Dlhšia výmena sa končí úderom za zadnú čiaru od Chorvátky.
0-15
Ďalší zisk bodu pre chorvátsku tenistku.
4:5
Pozrite sa na to! Marčinková vyťahuje eso aj napriek druhému podaniu, keď zakrútila loptičku na téčko. Na rad prichádza Šramková, ktorá pôjde podávať na udržanie sa v prvom sete.
0-40
Máme nakročené k čistej hre.
0-30
Marčinková ale teraz predviedla výborný víťazný úder, na ktorý už Bratislavčanka nestihla zareagovať.
0-15
Loptička končí v aute, bod pre chorvátsku reprezentantku.
4:4
Na vysokú loptičku si musela počkať rodáčka z Bratislavy, ktorá poslala úspešný smeč do ľavej časti dvorca. 4:4!
A-40
Šramková ale vyťahuje eso a dostáva sa do výhody!
40-40
Dostávame sa navyše na zhodu.
40-30
Marčinková ale vyťahuje fantastický ritern po čiare, ktorý končí tesne vo vnútri dvorca. Slovenka si išla overiť stopu, smutne ale konštatuje bod pre jej súperku.
40-15
Sledovali sme jednu z najlepších výmen, ktorá sa končí nepresnosťou od Marčinkovej.
30-15
Bod si pripisuje aj chorvátska reprezentantka.
30-0
Ďalší zisk bodu pre Šramkovú.
15-0
Marčinková posiela úder z riternu iba za zadnú čiaru, bod pre slovenskú tenistku.
3:4
Vysoká loptička končí za zadnou čiarou a Marčinková využíva gembol, po ktorom vedie 4:3.
30-40
Fantastický úder predvádza chorvátska tenistka, ktorá posiela víťazný forhend do ľavej strany.
30-30
Úspešný bekhendový úder zo strany Marčinkovej, je tu stav po tridsať.
30-15
Marčinková posiela loptičku iba do autu, boduje tak jej súperka.
15-15
Bod pre Šramkovú, máme tu stav po pätnásť.
0-15
Svoje podanie začína Marčinková úspešne.
3:3
Tento ritern Mačinkovej vôbec nevyšiel, Šramková tak potvrdzuje brejk a vyrovnáva v prvom sete na 3:3!
A-40
Navyše prichádza gembol pre slovenskú tenistku, keď sa Marčinková prezentovala ďalšou loptičkou v sieti.
40-40
Dostávame sa na zhodu, keď Marčinková zahrala úder iba za zadnú čiaru.
30-40
Je tu brejkbol pre Marčinkovú!
30-30
Šramková zvládla ťažký úder, ktorý jej súperka odvracia iba do siete. Prichádza stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
15-30
Tentokrát sme sledovali pridlhú loptičku od slovenskej reprezentantky.
15-15
Toto už bolo od Marčinkovej pridlhé, máme tu stav po pätnásť.
0-15
Ziskom bodu ale začína chorvátska tenistka.
2:3
Bolo to tesné, Šramková ale napokon zvládla dostať víťazný úder do dvorca a berie si späť svoje stratené podanie! Pôjde však podávať na jeho potvrdenie.
40-30
Vynikajúci ritern Šramkovej do protipohybu sa končí ziskom bodu a vybojovaným brejkbolom!
30-30
Dostávame sa na stav po tridsať, keď loptička skončila iba na sieti.
15-30
Prichádza nepresnosť Šramkovej, boduje tak jej súperka.
15-15
Máme tu stav po pätnásť.
0-15
Ďalší bod si pripisuje Marčinková, keď sa Šramková prezentovala nepresným úderom.
1:3
Marčinková zareagovala na skrátenú hru od súperky a využíva brejkbol po víťaznom údere!
30-40
Je tu brejkbol pre chorvátsku tenistku, keď Šramkovej nesadol ideálne úder.
30-30
Lenže dvojchybu robí aj slovenská reprezentantka.
30-15
Slovenke teraz pomohla páska, po ktorej poslala Marčinková len úder za zadnú čiaru.
15-15
Teraz si ale Šramková neporadila s odvráteným riternom, ktorý jej súperka poslala predsa len do dvorca.
15-0
Podanie slovenskej tenistky sa začína ziskom bodu.
1:2
Šramková už nezvládla odvrátiť úder zo svojej polovice, gem pre jej súperku.
30-40
Aj druhý gembol zostane nevyužitý, keď chorvátska reprezentantka poslala úder iba do autu.
15-40
Prichádza prvá dvojchyba v dnešnom stretnutí, robí ju Marčinková.
0-40
Smerujeme k čistej hre, loptička od slovenskej hráčky skončila len za zadnou čiarou.
0-30
Chorvátska tenistka si prišla po víťazný forhend až pri sieť.
0-15
Marčinková začína svoje podanie úspešným ziskom bodu.
1:1
Šramková zvládla dopodávať a vyrovnáva na 1:1, hoci musela čeliť hneď dvom brejkbolom.
A-40
Tento úder ale Šramkovej vyšiel, keď ho súperka odvrátila iba do autu. Výhoda pre Slovenku.
40-40
Máme tu ale ďalšiu zhodu, keď sa Šramková prezentovala loptičkou za zadnú čiaru.
A-40
Tentokrát prichádza výhoda už pre slovenskú tenistku, ktorá si prišla na sieť po víťazný úder.
40-40
Aj druhý brejkbol ale Šramková odvracia na zhodu.
40-A
Vzápätí ale prichádza ďalší brejkbol pre Marčinkovú.
40-40
Šramková odvracia brejkbol súperky.
30-40
Prvý brejkbol v zápase je na svete, má ho chorvátska tenistka.
30-30
Máme tu stav po tridsať.
15-30
Dôležitú výmenu ale Šramková zvládla, získava bod.
0-30
Navyše je tu ďalšia loptička pre súperku, čo znamená už alarmujúci stav z pohľadu Šramkovej.
0-15
Na podaní je už slovenská tenistka, bod si ale pripisuje Marčinková.
0:1
Marčinková ale úspešne zvládla svoje podanie a ide do vedenia 1:0.
30-40
Prvý gembol ale Šramková úspešne odvracia.
15-40
Prichádzajú dva gemboly pre chorvátsku reprezentantku.
15-30
Mačinková s ďalším ziskom bodu.
15-15
Svoj prvý bod v zápase si pripisuje aj Šramková.
0-15
Svoje podanie začína chorvátska tenistka ziskom bodu.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Obe hráčky sa už nachádzajú na kurte, pričom podávať dnes začne chorvátska reprezentantka Petra Marčinková.
Petra Marčinková
Aktuálne 80. hráčka svetového rebríčka WTA nemá za sebou ideálny vstup do novej sezóny. Na Australian Open sa síce prebojovala do druhého kola po víťazstve proti Marieovej z Nemecka, následne jej ale vystavila stopku Selechmetová. Nasledovala séria porážok, ktorá sa natiahla až na sedem zápasov. Hneď po prvom kole tak skončila v Dubaji, Austine, Indian Wells, Austinskom challangeri, Miami a aj na challangeri v Dubrovniku, kde z pozície nasadenej jednotky podľahla Kostovicovej v dvoch setoch. Po Billie Jean King Cupe pokračovala s Oeirase, kde sa predstavila na ďalšom challangeri. Do štvrťfinále sa prebojovala bez straty setu, keď výsledkom 2:0 zdolala Brancacciovú aj Minnenovú. Na turnaji pritom pôsobí ako nasadená trojka.
Rebecca Šramková
Slovenskej reprezentantke a súčasnej slovenskej jednotke nevyšiel vstup do novej sezóny, keď sa jej postavenie v rebríčku WTA postupne prepadávala. Na úvodnom grandslame si zmerala sily s Ostapenkovou, na ktorú v Melbourne nestačila v dvoch setoch 4:6 a 4:6. Zlyhanie však prišlo hneď po Australian Open, keď nepotvrdila rolu favoritky a z pozície nasadenej štvorky vypadla v Ostrave proti domácej Fruhvirtovej už v druhom kole. Po úspešnej kvalifikácii v Dubaji jej stopku v prvom kole vystavila Gračevová, v Austine zas dopustila obrat v prospech súperky, keď prehrala zápas za stavu 1:0 na sety, 5:4 na gemy a 40:0. Herné zlepšenie prišlo na ďalší turnaj na Indian Wells, kde jej v pokračovaní zabránili zdravotné problémy. Duel s Volynetsovou tak napokon skrečovala. Na víťaznú vlnu sa však dostala po reprezentačných povinnostiach v Billie Jean King Cupe, kde po úvodnej prehre s Radivojevicovou zdolala papierové outsiderky vo všetkých troch prípadoch. Turnaj s Oerise odštartovala práve v duchu odvety so spomínanou Radivojevicovou, ktorú už ale tentokrát zdolala po trojsetovej bitke. Do štvrťfinále sa následne prebojovala cez Erjavecovú v dvojsetovej bitke. Rodáčke z Bratislavy v súčasnosti patrí 122. miesto v rebríčku WTA.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry v portugalskom Oeirase, kde sa na antuke proti sebe v rámci štvrťfinále postaví Rebecca Šramková a Petra Marčinková (3).
Pôjde o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčok, ktoré sa tak stretnú vôbec premiérovo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:05.