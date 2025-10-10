Slovákov nikto nevytiahol z letargie. V závere chyboval aj dovtedy spoľahlivý hráč (hodnotenie)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia prehrala so Severným Írskom 0:2 v kvalifikácii na MS 2026.
Mužstvo nedokázalo nahradiť Stanislava Lobotku a Dávida Hancka, chýbal pohyb, nasadenie aj kreativita.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka 4
Dlho sa zdalo, že bude jediný zo slovenského tímu, ktorému niet čo vyčítať.
Za vlastný gól nemohol, ešte takmer loptu chytil, vyznamenal sa pri šanci Devennyho zblízka a vyrazil aj nepríjemnú, stočenú strelu Sheaa Charlesa.
Lenže prišla záverečná desaťminútovka a jedno zlé rozhodnutie: slovenský brankár boxoval loptu približne 11 metrov od brány, hoci ju mohol aj chytiť. Bránka zostala prázdna a Hume pohotovým oblúkom zvýšil na 2:0.
VIDEO: T. Hume a jeho gól na 2:0
Mrzelo to o to viac, že sa to stalo vo fáze zápasu, keď sa Slováci dostávali čoraz viac do hry a mohli si pomýšľať na vyrovnanie.
Norbert Gyömbér 4
V prvom polčase dopredu nevyvinul žiadnu aktivitu, ale obstojne bránil.
Po prestávke sa zlepšil výkon celého mužstva a prejavilo sa to aj na Gyömbérovej hre.
Viackrát sa dostal na polovicu súpera, dokonca sa objavil aj v šestnástke, ale napokon z toho nič nevyťažil.
Ľubomír Šatka 4
Mal druhú najlepšiu úspešnosť prihrávok, ale vo vzdušných súbojoch bol jalový.
Pred prvým gólom domácich neuvážene vykopol loptu na aut, pričom mohol situáciu riešiť aj konštruktívnejšie, z čoho potom pramenila gólová akcia.
Milan Škriniar 5
Stabilný bod v obrane, súperi sa cez neho dostávajú len výnimočne. Avšak keď sa to stane, tak väčšinou už je veľmi zle, často je práve on tou poslednou inštanciou.
Odviedol svoj vysoký štandard, mal najviac dotykov s loptou a najvyššiu úspešnosť prihrávok zo slovenského tímu. Zo 14 súbojov vyhral deväť.
Adam Obert 5
Od začiatku sa snažil byť aktívny aj dopredu, mal niekoľko centrovaných lôpt, ale nedokázal tak zrýchliť útok, ako to robieva Dávid Hancko.
V súbojoch bol celkom úspešný, z pätnástich vyhral deväť, ale v presnosti prihrávok zaostal za Škriniarom.
Matúš Bero 5
V prvom polčase aj on sa podieľal na nemohúcnosti stredu poľa, avšak v druhom polčase už patril k najnebezpečnejším hráčom hostí.
V 52. minúte mohol skórovať, keď po bleskovom vhadzovaní mu prihral Strelec. Jeho hlavička však smerovala len do rúk domáceho brankára.
Patrik Hrošovský 3
V strede poľa mal nahradiť Stanislava Lobotku, ale bolo by nefér očakávať od neho rovnakú kvalitu a výkon.
Nedokázal tak rozhýbať mužstvo, ako to zvykne robiť hviezda Neapola, sporadicky skúšal dlhé kolmé prihrávky, ale bez efektu.
Stal sa smoliarom zápasu. Vo svojom 60. reprezentačnom vystúpení si dal nešťastný vlastný gól.
VIDEO: Vlastný gól Patrika Hrošovského v Severnom Írsku
Ondrej Duda 4
Zaznamenal prvú strelu Slovákov do priestoru bránky po dvadsiatich minútach hry, ale ani on nedokázal vytiahnuť Slovákov zo všeobecnej letargie.
Podobne ako jeho spoluhráči, aj on postrácal lopty, mal 75%-nú úspešnosť prihrávok.
Spolu so Schranzom išiel dole z ihriska už približne po hodine hry.
Ivan Schranz 3
Na pravej strane bol neviditeľný. Veľa toho odbehal, ale neznamenal žiadne nebezpečenstvo na bránku súpera. Očividne sa trápil, striedanie bolo preňho vykúpením.
David Strelec 6
V prvom polčase sa s loptou stretával len ojedinele, pred prestávkou už si chodil po ňu hlbšie do poľa.
Na nevďačnom poste hrotového útočníka neúnavne drel, v druhom polčase sa čoraz častejšie dostával k lopte a ku svojej typickej hre.
Najprv prinútil domáceho brankára ku chybe v rohu ihriska, z čoho vznikla prvá šanca Bera.
Následne po prihrávke Riga mal vyloženú šancu, bránku minul len o centimetre.
Leo Sauer 4
Prvý raz na seba upozornil v 9. minúte dobrým pressingom a následnou centrovanou loptou, ktorá však nenašla adresáta.
O približne desať minút po ďalšej individuálnej akcii prihral Dudovi, ktorý pálil do stredu bránky.
Ostal však len pri zábleskoch, nenadviazal na výkon proti Nemcom.
Lukáš Haraslín 5
Prišiel na ihrisko v 63. minúte. Vyvinul oveľa väčšiu aktivitu, ako Schranz.
Trúfal si na dribling, pýtal si fauly, vybojoval štandardné situácie, skúšal hľadať prihrávkami Strelca a Bera.
Jeho priamy kop zo sľubnej pozície v závere zápasu zblokoval múr.
Tomáš Rigo 5
Prišiel na ihrisko v 63. minúte a okamžite oživil hru. Nebol na ihrisku ani sto sekúnd a výborne vysunul Davida Strelca, ktorý sa rútil na bránu. Mohol to byť rozhodujúci moment zápasu.
Celkovo pôsobil oveľa sebavedomejším a dominantnejším dojmom ako Duda.
Ľubomír Tupta, László Bénes, Samuel Mráz
Bez hodnotenia, hrali menej ako desať minút.