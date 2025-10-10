Strelec: Loptu som už videl v bránke. Škriniar: Čo sme získali proti Nemcom, sme teraz stratili

BELFAST. Slovenskí futbalisti majú za sebou tretí zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026. V Belfaste prehrali so Severným Írskom 0:2 (0:1).
Ako hodnotili zápas pre STVR brankár Martin Dúbravka, kapitán Milan Škriniar, útočník David Strelec a tréner Francesco Calzona?
Martin Dúbravka
Nebol to vydarený zápas z našej strany. Bolo tam veľa momentov, keď sme zbytočne strácali lopty. Ich štýl bol vyčkávať na naše chyby a my sme ich dnes urobili veľa.
Opakujem, z našej strany to nebol dobrý výkon, spravili sme veľa chýb, vrátane mňa. Vybral som si smolný moment práve vtedy, keď sme to najmenej potrebovali. Netvrdil by som, že nevieme hrať futbal.
Nájdu sa ľudia, ktorí nás budú kritizovať a čo je normálne za dnešný výkon. Ale sme kvalitné mužstvo, čo sme už v minulosti už viackrát dokázali.
Škoda, že sme sa viac netlačili do ich šestnástky, hoci to bolo náročné. Zanalyzujeme si to a pripravíme sa na pondelkový zápas, ktorý bude pre nás kľúčový.
Milan Škriniar
Ťažký zápas, Severní Íri hrali to, čo sme očakávali. V prvom polčase získavali všetky odrazené lopty, vyhrávali súboje. Druhý polčas bol z našej strany herne lepší, boli sme futbalovejší, mali sme aj šance, ktoré sme nevyužili.
Jeden gól sme dostali vlastný a druhý z ničoho. Musíme sa zlepšiť. Všetko je otvorené. Čo sme získali proti Nemecku, stratili sme v Severnom Írsku, ale tomuto mužstvu naďalej verím.
David Strelec
Bol náročný zápas, nepodarilo sa nám ho zvládnuť výsledkovo lepšie. Pri mojej šanci sa mi zdalo, že lopta ide do bránky, ale pri zakončení zarotovala a len sa obtrela o žrď. Možno som mal bežať ešte trochu ďalej. Proti Luxembursku si musíme vytvoriť viac šancí a stavať na tímovom výkone.
Francesco Calzona
Mohli a mali sme urobiť viac. Najmä v prvom polčase sme pokazili veľmi veľa prihrávok a pri fyzickej disponovanosti súpera sme potom veľmi trpeli. Bol to taký zápas, ako sme čakali, ale nedokázali sme prispôsobiť a o to viac to mrzí. Veľa vecí sme súperovi uľahčili.
VIDEO: Francesco Calzona hodnotí prehru so Severným Írskom
Proti Luxembursku budeme musieť hrať rýchlejšie, lepšie sa pohybovať. Samozrejme, chýbali nám štyria kvalitní hráči. Nielen Lobotka, Hancko, ale aj Suslov a Vavro. Nechcem však hľadať žiadne alibi. Hráči, ktorí dnes namiesto nich nastúpili, pristúpili k zápasu dobre.