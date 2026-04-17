Iránske hráčky po žiadosti o azyl: Súcit a podpora nám dávajú nádej na budúcnosť

Dve iránske futbalistky, ktoré minulý mesiac počas Ázijského pohára požiadali v Austrálii o azyl, vyjadrili vďaku za podporu, ktorú dostali v novom dome. Uviedli tiež, že Austrália im dáva nádej na možnosť "žiť a súťažiť v bezpečí".
Sedem členiek iránskej delegácie na spomenutom turnaji požiadalo o azyl po tom, čo ich doma označili za „zradkyne“ za to, že pred úvodným zápasom na turnaji nespievali národnú hymnu. To všetko sa udialo len krátko po začiatku vojny na Blízkom východe.
Požiadavky hráčok na ochranu predstavovali pre iránsku vládu politický problém, no ich konanie vyzdvihol prezident USA Donald Trump. Neskôr päť z nich zmenilo názor a vrátilo sa domov.
Len Fatemeh Pasandidehová a Atefeh Ramezanisadehová zostali v Austrálii napriek tvrdeniam aktivistov, že iránske úrady tlačili na ich rodiny vrátane predvolávania rodičov na výsluchy.
V spoločnom vyhlásení vyjadrili vďaku austrálskej vláde za "udelenie humanitárnej ochrany a bezpečného útočiska v tejto krásnej krajine". "Súcit a podpora, ktorú sme počas tejto náročnej doby dostali, nám dávajú nádej na budúcnosť, kde môžeme žiť a súťažiť v bezpečí," uviedli.
Zároveň ocenili "teplo a štedrosť iránskej diaspóry v Austrálii", ktorá im pomáha cítiť sa vítané a menej osamelé počas prechodu do nového života. "Naša prioritou je v tejto fáze bezpečnosť, zdravie a začiatok procesu obnovy nášho života.
Sme elitné športovkyne a stále snívame o tom, že budeme pokračovať v našich športových kariérach tu v Austrálii. Avšak zatiaľ nie sme pripravené verejne hovoriť o našich skúsenostiach," doplnili.
Týždeň po tom, čo požiadali o azyl, hráčky odfotili s úsmevom na tvárach počas tréningu s klubom Brisbane Roar. Odvtedy sa neukázali na verejnosti a sú na tajnom mieste. Osud zvyšku tímu je nejasný po ich návrate do Iránu.
Iránsky predseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf na platforme X uviedol, že hráčky a ich podporný tím sú "deťmi vlasti a ľudia Iránu ich objímajú". Tým, že sa vrátili, podľa neho "sklamali nepriateľov Iránu a nepodľahli klamstvám a zastrašovaniu zo strany protiiránskych síl".