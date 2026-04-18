Slovenky začali skvele, no náskok neudržali. Portugalčanky v Prešove dokázali otočiť

Kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
B-divízia - 3. skupina:
Slovensko - Portugalsko 1:2 (1:2)
Góly: 8. Fabová - 36. Santiagová, 41. Nazarethová
Rozhodkyne: Vanderstichelová - Coppolová, Rossignolová (Fr.)
ŽK: Žemberyová
Slovensko: Tóthová - Retkesová, Košíková (82. Fischerová), Vojteková, Bartovičová - Hmírová (83. Gondová), Maťavková, Mikolajová (63. Šurnovská), Škorvánková (72. Žemberyová), Morávková (63. Hrúziková) - Fabová
Portugalsko: Pereirová - Amadová, Gomesová (61. Correiová), Costová, Alvesová - F. Pintová - Fariová (46. Dol. Silvová), T. Pintová - Nazarethová (90. Bravová) - Diana Silvová (71. Capetová), Santiagová (71. J. Silvová)
Slovenské futbalové reprezentantky prehrali v Prešove s Portugalskom 1:2 v zápase v 3. skupine B-divízie kvalifikácie MS 2027.
Bola to pre nich tretia prehra po sebe, po štyroch zápasoch majú na konte tri body. Ďalší duel odohrajú v piatok 5. júna proti Fínsku.
Slovenky sa favorizovaného lídra skupiny nezľakli a v prvej polhodine duelu sa prezentovali odvážnou hrou.
V 8. minúte išli do vedenia, keď zvnútra šestnástky skórovala Fabová. Portugalčanky postupne prevzali iniciatívu a hoci brankárka Tóthová viackrát podržala svoje družstvo, ešte v prvom polčase dvakrát inkasovala.
V 36. minúte ju prekonala Santiagová a o päť minút aj Nazarethová. Hosťujúce hráčky sa v druhom polčase snažili kontrolovať tesný náskok a hoci mali loptu viac na kopačkách, tretí gól nepridali. Slovenky sa príliš nedostávali do šancí, hoci v závere boli blízko k vyrovnaniu.
Hlasy po zápase
Peter Kopúň, tréner SR: „Mali sme výborný úvod, pripravovali sme sa na to. Tešil som sa, že nám vychádzali taktické prvky z obrany dopredu. Od 20. minúty však už bola cítiť určitá „ťažoba“ aj z minulého zápasu. Začali sa ukazovať aj individuálne kvality portugalského tímu. Už sme hrali menej s loptou. Neskôr sme to potrebovali oživiť. Povedali sme si, že v niektorých momentoch musíme ostať pokorné. Je to najlepší tím v našej skupine a videli sme, čo dokážu. Vraveli sme si, že ak to bude možné, tak budeme tlačiť a to sa nám darilo. Tešil ma rýchly prechod do útoku a zakončenia.“
Klaudia Fabová, útočníčka, strelkyňa gólu SR: „Bol to veľmi náročný zápas, behavý a tvrdý. Museli sme dostupovať súpera a byť s ním v kontakte. Stálo nás to veľa síl. Pred mojím gólom sme mali tlak v šestnástke. Odrazila sa ku mne lopta a už som ju iba dorazila do odkrytej brány. Veľmi sa teším z toho gólu. “
Patrícia Hmírová, stredopoliarka SR: „Dali sme do toho všetko. Som veľmi hrdá na tím a veľmi pekne ďakujeme divákom, ktorí nás prišli podporiť. Každý videl, že sme spravili veľký krok pre slovenský futbal. Myslím si, že sme si zaslúžili aspoň bod. Do zápasu sme išli s tým, že nechceme inkasovať rýchly gól. Kým sme prvýkrát neinkasovali, tak sa nám darilo čeliť útokom súpera. Potom sme dostali aj druhý a to nám trochu odstrihlo krídla.“