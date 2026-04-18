Kritika cien vlakov na zápasy v New Jersey. Fanúšikovia budú musieť siahnuť hlboko do vrecka

Fanúšikovia na tohtoročných futbalových majstrovstvách sveta budú musieť siahnuť hlboko do vrecka, ak budú chcieť využiť vlak z New Yorku na zápasy v New Jersey.
Spoločnosť, ktorá vlaky prevádzkuje, sa totiž rozhodla zdvihnúť cenu piatočného lístka na 150 dolárov, pričom bežne stojí len 12,90 USD. Pôjde teda o viac ako desaťnásobné zvýšenie. Štadión Meadowlands bude hostiť dovedna 8 zápasov vrátane finálového duelu.
"Budeme účtovať 150 dolárov za spiatočný lístok v našom systéme, teda z New Yorku na štadión a späť," uviedol Kris Kolluri, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti NJ Transit. K dispozícii bude iba 40-tisíc vlakových lístkov na štadión, ktorý hostí zápasy tímov NFL New York Jets a New York Giants.
Náklady na parkovanie sú ešte vyššie – obmedzené možnosti pri štadióne stoja 225 dolárov za miesto pre ľudí so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo parkovisko v blízkom obchodnom centre je určené pre ostatných fanúšikov.
Podľa obyvateľov ide o "hanbu a zneužívanie fanúšikov". Novozvolená guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová obhajovala opatrenia organizácie a na platforme X uviedla, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) neprispela na dopravu fanúšikov.
Podľa nej pôvodná dohoda s predošlým vedením štátu zrušila parkovacie možnosti na štadióne, čím sa v podstate zdvojnásobila kapacita cestujúcich, ktorých musí vlakový systém prepraviť.
"Táto dohoda bude stáť NJ Transit najmenej 48 miliónov dolárov, zatiaľ čo FIFA získa počas majstrovstiev 11 miliárd dolárov," dodala Sherrillová.
Senátor Chuck Schumer na sociálnych sieťach vyzval FIFA, aby financovala náklady na dopravu. FIFA však označila rozhodnutie štátu New Jersey za "bezprecedentné".
Výkonný riaditeľ pre prevádzku MS vo FIFA Heimo Schirgi povedal, že požiadavka na náhradu nákladov na dopravu je neobvyklá a nič podobné sa nikde inde neudialo. Dodal, že FIFA počas týchto majstrovstiev očakáva príjmy približne 11 miliárd dolárov, nie zisk, ako nesprávne tvrdila guvernérka, pričom FIFA je nezisková organizácia.
Podmienky pôvodných dohôd s hostiteľskými mestami vyžadujú bezplatnú dopravu fanúšikov na zápasy. Pri predchádzajúcom turnaji v Katare 2022 mohli fanúšikovia cestovať metrom zadarmo s lístkom na zápas. Následne však došlo k dohode o poskytovaní dopravy "za náklady" počas hracích dní.
Francúzska fanúšikovská skupina označila stanovenie cien za "úplne šialené" a vyjadrila znepokojenie nad ďalším možným zvyšovaním cien dopravy. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová taktiež kritizovala ceny vlakovej dopravy, označila ju za príliš vysokú.
Na prevádzku dopravnej siete počas majstrovstiev sveta bolo pridelených približne 100 miliónov dolárov z federálnych prostriedkov pre mestá, vrátane 10,4 milióna dolárov pre oblasť New Yorku a New Jersey.
Na túto situáciu upozornil aj šéf Anglickej asociácie futbalových fanúšikov (FSA) Thomas Concannon, ktorý poukázal na vysoké ceny a zneužívanie fanúšikov počas tohto turnaja.
Pôvodne sa očakávalo, že náklady na dopravu budú primerané a spravodlivé, fanúšikovia však boli podľa slov Concannona nepríjemne prekvapení astronomickou sumou za cestu vlakom.