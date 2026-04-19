Slovenky sa favorita nezľakli. Napriek prehre majú postup vo vlastných rukách

Slovenské futbalové reprezentantky prehrali s Portugalskom 1:2, no prešovská Futbal Tatran Aréna (FTA) ich v sobotu vyprevadila potleskom.
Proti favoritovi kvalifikačnej skupiny sa prezentovali odvážnym výkonom, o ktorom hovorili už pred zápasom. Potešili ním aj trénera Petra Kopúňa, ktorý zdôraznil, že najbližšie dva zápasy budú kľúčové pre postup Sloveniek na MS 2027.
Slovenky sa tešili do Prešova aj pre atmosféru. Pamätali si ju z vlaňajšieho zápasu s Gibraltárom, ktorý sledovalo 3800 divákov. Aj tentoraz bol v Prešove veľký záujem o ženskú reprezentáciu a 3554 divákov je druhá najvyššia návšteva na zápase ženského futbalu na Slovensku.
„Tesne pred zápasom som povedal, že nie je nič krajšie, ako keď na dievčatá príde takáto kulisa. Ukázalo sa, že sa na Slovensku oplatí futbal pre ženy,“ povedal tréner Kopúň.
Jeho zverenky viedli od 8. minúty 1:0, keď sa zvnútra šestnástky presadila Klaudia Fabová. Pre Portugalčanky, ktoré si trikrát udržali čisté konto, to bol prvý inkasovaný gól v kvalifikačnej skupine.
Gólový moment naštartoval Slovenky a diváci začali veriť, že by favorit mohol zaváhať. Hostky však ešte do prvej prestávky zvýšili obrátky a gólmi Caroliny Santiagovej a Kiky Nazarethovej viedli 2:1. Po prestávke sa už skóre nezmenilo.
„Keď sme dnes išli naplno, vyzeralo to, že by sme mohli veľkému Portugalsku ukradnúť bod. Je to pre mňa tak trochu ako Barcelona. Uspia vás. Vedia kontrolovať tempo hry a zrýchliť vtedy, keď to najmenej čakáte,“ opísala stredopoliarka Patrícia Hmírová silné stránky súpera.
Slovenky ich pocítili už v prvom vzájomnom zápase, ktorý na pôde súpera prehrali 0:4. V Prešove bol ich výkon výrazne lepší než pred mesiacom v portugalskom Barcelose.
„Poučili sme sa z chýb, ktoré sme tam robili a bol z toho úplne iný výsledok. Veľmi nás podporovali diváci a hralo sa nám úplne inak. Aj to malo vplyv na náš výkon. Každý zápas nás posúva ďalej. Keď budeme pokračovať v takých výkonoch ako dnes, tak určite ešte získame nejaké body,“ poznamenala Fabová.
Slovenky mali za sebou utorňajšiu prehru vo Fínsku 2:4, po ktorej sa hotovali k odvážnejšej hre. Podľa trénera ju aj predviedli:
„Povedali sme si, že v niektorých momentoch musíme ostať pokorné. Je to najlepší tím v našej skupine a videli sme, čo dokáže. Vraveli sme si, že ak to bude možné, tak budeme tlačiť a to sa nám darilo. Tešil ma rýchly prechod do útoku a zakončenia,“ poznamenal Kopúň.
Jeho zverenky prehrali tretí zápas za sebou, no naďalej majú postup vo vlastných rukách. Kvalifikačnú skupinu dohrajú v júni zápasmi s Fínskom a v Lotyšsku.
Cesta na šampionát vedie cez prvé dve miesta v skupine alebo cez čo najlepšie postavenie medzi tímami na tretích miestach. „Čakajú nás ešte dva zápasy. Tie budú rozhodujúce,“ dodal Kopúň.