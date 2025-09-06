Po zranení ruky nedohral zápas so Slovenskom. Gnabry je už Nagelsmannovi k dispozícii

KOLÍN NAD RÝNOM. Nemecký futbalový krídelník Serge Gnabry je po zranení ľavej ruky pripravený nastúpiť v nedeľňajšom kvalifikačnom zápase MS proti Severnému Írsku.
Pre zdravotný problém nedohral štvrtkový zápas v Bratislave proti Slovensku (0:2), no podľa Nemeckej futbalovej federácie (DFB) by mal byť k dispozícii.
Gnabry utrpel pred dvomi rokmi zlomeninu ľavého predlaktia.
Tréner Julian Nagelsmann naďalej nemôže počítať s útočníkom Niclasom Füllkrugom, ktorého trápia problémy s lýtkom.
Namiesto neho povolal Maximiliana Beiera z Borrusie Dortmund.