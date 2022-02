Mali najlepší finiš jesene, dva rezultáty stále bolia. Dvojica hráčov mieri vyššie

ŽELIEZOVCE. Oproti predchádzajúcim slabších sezónam sa želiezovský futbal v jeseni opäť nadýchol a MŠK zimuje na solídnom štvrtom mieste piatej ligy Východ ZsFZ, len o skóre za tretím v poradí. Nebyť však fatálneho zaváhania hneď v prvom kole doma so Zemným (pätnáste po jeseni), žlto-čierni dnes mohli kuť plány, ako sa v odvetách ešte pokúsiť zaútočiť na druhé - postupové - miesto. Sedemtisícové mestečko z okresu Levice už len spomína na slávnejšie futbalové časy v tretej lige Západ, keď v sezóne 1999/2000 skončili Želiezovce na ôsmom mieste a za sebou nechali napríklad Myjavu (do druhej ligy vtedy postúpili Topoľčany).

Futbalisti z Dolného Pohronia ale držia jeden primát aj v tejto sezóne, veď mali najlepší záver jesennej časti zo všetkých osemnástich piatoligistov, keď zvíťazili vo všetkých piatich posledných kolách a hneď skraja jari si to doma rozdajú práve s druhou Pozbou. Želiezovčanov dodnes mrzia výsledky z dvoch domácich zápasov, v ktorých vyšli úplne naprázdno. Hneď v prvom kole prehrali pri Hrone prekvapujúco so spomínaným Zemným (1:2) a v deviatom aj so Salkou (2:3), keď rozhodujúci gól dramatickej prestrelky dostali v poslednej minúte. Oproti dvom domácim prehrám, naopak, zdobia prvú polsezónu futbalistov MŠK až štyri víťazstvá na ihriskách súperov, najmä to najcennejšie v Mužli (1:3). „O Kristiána Pompoša je naozaj záujem a v najbližších dňoch by sa malo rozhodnúť, či prestúpi do Šamorína. Róbert Szokol sa vracia do treťoligovej Kalnej nad Hronom, no a mužstvo tiež opúšťa Ľudovít Smyknia. Do tímu nepribudne nikto, káder máme dostatočne široký a je hlavne perspektívny,“ hovorí hrajúci tréner MŠK Želiezovce RICHARD ŠÁL (39), odchovanec klubu, ktorý hral za okresné Levice prvú dorasteneckú ligu a ktorý viedol piatoligistu v jesennej časti spolu so skúseným Štefanom Štullerom.

Po predchádzajúcich slabších sezónach zimujú Želiezovce na štvrtom mieste. Ako ste s jesenným účinkovaním spokojní? Predsezónnym cieľom bolo skončiť do ôsmeho miesta, preto sme so štvrtou priečkou spokojní. Hovoríme však zatiaľ iba o prvej polovici súťaže, dôležitejšie bude konečné umiestnenie. Súťaž ste začali domácou prehrou 2:1 so Zemným, ktoré zimuje pätnáste. Prečo mužstvu nevyšla premiéra? Žiaľ, prvý zápas sezóny nám naozaj nevyšiel podľa predstáv. Hostia nastúpili s obrannou taktikou a snahou získať nejaký ten bod. Vypracovali si možno dve-tri šance po brejkoch, ktoré aj využili. Naopak, my sme nemali svoj deň a spálili niekoľko príležitostí.

Zo zápasu 2. kola V. ligy Východ OŠK Svätý Peter – MŠK Želiezovce (2:3), zľava v bielom hostia Kornel Tóth, Libor Poracký (12) a Ľudovít Smiknya. (Autor: OŠK Svätý Peter)

Nasledovali dva trojbodové zápisy. Bolo ťažšie vyhrať 3:2 vo Svätom Petri, alebo 2:1 doma s Okoličnou? Myslím si, že doma s Okoličnou bolo ťažšie zvíťaziť. Predsa len, je to kvalitnejší súper. V Pozbe ste prehrali v stredajšom vloženom kole vysoko 6:1, bol jesenný vicemajster o toľko lepší? Do Pozby sme šli s cieľom niečo uhrať. Nebol to z našej strany zlý zápas, veď ešte pätnásť minút pred koncom bol stav 2:1. Potom domáci zvýšili na 3:1 a v záverečných minútach pridali ešte tri góly. Po treťom inkasovaní góle sme doslova vybuchli a odišli psychicky. Po Pozbe prišla prvá päťzápasová šnúra MŠK bez prehry, počas ktorej ste získali 11 bodov. Ako hodnotíte túto fázu súťaže? Podarilo sa nám v nej remizovať doma s prvou Podhájskou a tiež v Kmeťove, čo sú kvalitní súperi. S výkonmi hráčov v týchto zápasoch a aj bodovým ziskom som bol spokojný.

V druhom vloženom kole ste doma remizovali 2:2 s lídrom súťaže. Aký to bol zápas z vášho pohľadu? V zápase s Podhájskou nám kvôli zraneniam či chorobe vypadlo zo zostavy viacero hráčov. Napriek tomu môžem povedať, že mužstvo podalo veľmi dobrý výkon, chalani bojovali do posledného hvizdu, čo ma veľmi potešilo. Samozrejme, kvalita a držanie lopty boli na strane lídra, ale za bojovný výkon sme si bod zaslúžili. Úspešnú sériu prerušila nečakaná domáca prehra 3:2 so Salkou, ktorá strhla víťazstvo na svoju stranu gólom v samom závere. Aké boli posledné minúty? Mal som pocit, že Salku sme najmä v prvom polčase trochu podcenili. Je to mladé a behavé mužstvo a do prestávky u nás viedli 2:0. Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší, dve minúty pred koncom sa nám podarilo vyrovnať na 2:2 a chceli sme vyhrať. Všetko sme vložili na jednu kartu, no hosťom sa z brejku podarilo streliť víťazný gól. Po tesnej prehre 1:0 v Šuranoch vyhrali Želiezovce všetkých päť posledných zápasov jesene, čo sa nepodarilo nikomu inému. To musí tešiť... Určite, že nás táto víťazná séria teší, ale ja si myslím, že aj v Šuranoch sme mali bodovať.

Futbalisti piatoligového MŠK Želiezovce zimujú na 4. mieste. (Autor: MŠK)

Ktorý zápas bol z vašej strany najlepší a v ktorom podalo mužstvo najhorší výkon? Myslím si, že najlepší zápas polsezóny sme odohrali v predposlednom kole v Mužli, kde sme boli po celý čas lepším mužstvom a zvíťazili 3:1. Najslabší náš výkon bol ten spomínaný so Zemným v prvom kole, keď sa nám vôbec nedarila kombinácia a mužstvo zlyhalo v koncovke. Sú hráči, ktorí by vás v jesennej časti svojou hrou príjemne prekvapili? Hráči fungujú ako kolektív veľmi dobre, veď na tréningoch nás bývalo v priemere šestnásť-sedemnásť, čo je skvelá vizitka. Keď už by som mal niekoho vyzdvihnúť, tak to bude Sebastián Rotík a brankár Roman Maruniak. Počas celej jesennej časti totiž podávali veľmi vyrovnané a spoľahlivé výkony. Za zmienku ale stojí i to, že v mužstve sú – až na brankára Maruniaka - všetko domáci hráči.

V tabuľke pravdy máte plus dva body, v prvom jarnom kole hostíte druhú Pozbu. S akým cieľom pôjdete do odviet a s akým konečným umiestnením budete spokojní? V úvode odvetnej časti privítame Pozbu, ktorej máme čo vracať. Trénovať sme začali 9. januára a naplánovaných máme šesť prípravných zápasov. Pevne verím, že naša zimná príprava prebehne podľa plánu a 5. marca sa pokúsime obrať o body druhé mužstvo tabuľky. Cieľom bude, naďalej sa pohybovať v hornej polovici poradia, čím vyššie, tým lepšie.

Zo stretnutia posledného jesenného kola MŠK Želiezovce – FC Komjatice (3:0) zľava Ľudovít Smiknya a Kornel Tóth, v červenom Komjatičan Mário Krehák. (Autor: FC Komjatice)

Dejú sa v klube pred odvetami aj zmeny v kádri? Druholigový Šamorín má vraj záujem o mladíka Kristiána Pompoša, Róbert Szokol sa chce vrátiť do treťoligovej Kalnej... O Kristiána Pompoša je naozaj záujem, je to veľmi šikovný a talentovaný futbalista. V najbližších dňoch by sa malo rozhodnúť, či prestúpi do Šamorína. Róbert Szokol sa vracia do Kalnej nad Hronom, z ktorej u nás hosťoval. Mužstvo tiež opúšťa Ľudovít Smyknia, ktorý odchádza na polročné hosťovanie do piatoligových Čeboviec. Do tímu nepribudne nikto, káder máme dostatočne široký a je hlavne perspektívny.