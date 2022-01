Bol pri úspechoch Rezešových Košíc. V Lige majstrov bránil i Beckhama či Del Piera

Krásny turnaj. My hráči sme vtedy verili, že prejde rok či dva a na náš pôvodný štadión sa vrátime, bohužiaľ, nestalo sa tak. Chalani sa tam v podstate vracajú až teraz, aj to na iný štadión.

Bol to krásny komplex, kde okrem hlavného štadióna bolo niekoľko ďalších, tréningových plôch. Taktiež hádzanárska hala. Hlavný štadión mal aj svoje muchy, povedzme hlavnú tribúnu, kabíny, miestnosť pre regeneráciu, ale to všetko sa dalo vybudovať.

Myslím, že štadión to bol na tie časy pekný a je škoda, že dopadol tak ako dopadol. Myslím si, že ak by sa vtedy podarilo ho zrekonštruovať, mohol ešte roky slúžiť.

Ťažko povedať. Sú lepšie i horšie mužstvá i zápasy. Porovnal by som to asi s treťou, možno druhou slovenskou ligou.

Klub bol nútený sa presťahovať na Štadión Lokomotívy v Čermeli. Hoci ten bol dlhé roky prechodným domovom či už 1. FC, MFK alebo aktuálne FC Košice, fanúšikovia ho nepriznali za svoj a nezmierili sa s odchodom zo Všešportového areálu. Čo hráči?

Pre fanúšikov to jednoduché nebolo, to áno. Veľa ľudí tam chodilo s nechuťou. A my hráči? Neboli sme tam doma, nebol to náš štadión. Cítili sme sa tam ako nejakí privandrovalci.

Aj keď sa povedalo, že hráme doma, nebolo to to isté ako vo Všešportovom areáli.

V rámci prvej sezóny v Čermeli ste si vybojovali účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov, zahrali proti mužstvám ako Juventus Turín či Manchester United. Bol to vrchol vašej kariéry?

Určite áno. Čo sa týka účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov, ľutujem, že sme v rámci nej neuhrali aspoň nejaký ten bodík. Určite sme na to mali. Stále sme prvým slovenským mužstvom, ktoré hralo Ligu majstrov a taktiež v nej strelilo gól a to sa ráta.



V nabitej zostave Košíc ste si v obrannej formácii zahrali v domácom stretnutí proti Manchestru United a tiež na delle Alpi proti Juventusu. Zažívala defenzíva Košíc vtedy pri útokoch Colea, Inzaghiho či Del Piera veľké vetry?

Proti každému z nich sa dalo hrať. Podotýkam, bola to iná Liga majstrov ako dnes. Hrali ju len víťazi súťaží a teda iba tí najlepší. A či sme mali pri ich útokoch vetry? Nepovedal by som. Mali sme k dispozícii špičkové mužstvo v ktorom bolo v rôznych kategóriách osemnásť reprezentantov. Na jeho čele stál tréner Kozák. Boli sme naozaj dobrá partia.



Košice hrali vtedy proti veľkým favoritom dosť odvážnym systémom, niekedy dokonca s troma útočníkmi. Mohlo si to vtedajšie mužstvo proti tak silným súperom dovoliť?

Opakujem ešte raz, mali sme k dispozícii naozaj špičkové mužstvo. Dovoliť sme si to mohli, mali sme natrénované, herne i kondične.

Ešte pred postupom do Ligy majstrov sme tvrdo makali nad tým, aby sme sa tam dostali.

A nebolo to len o tom roku. Išlo o dlhodobý proces. Aj dnes si živo pamätám, ako sme ešte za trénera Zachara behávali v Tatrách, keď vonku mrzlo a okolo nás bolo meter snehu.

V porovnaní s dnešnou prípravou to bolo niečo úplne iné. Dnes ak hráčom pípne tester, ukončia tréning.

Mužstvo doviedol do Ligy majstrov tréner Kozák, no v nej ho viedli Pecze s Bodnárom. Ako ste vtedy prijali zmenu trénera?

Nemyslím si, že zmena trénera vtedy prišla v pravý okamih. Okrem zmeny trénera nás vtedy poznačila aj tragédia, ktorá sa udiala. Bolo to na jednej strane obdobie, kde sme zažívali slávu a na tej druhej, vnútorne sme na tom neboli až tak dobre.



Narážate na tragickú autohaváriu z decembra 1997. Tá poznačila klub i mužstvo. Zahynul pri nej váš vtedajší spoluhráč Milan Čvirik, ktorého v aute viezol Albert Rusnák. Ako kabínu poznačila táto udalosť?

Spomienky na túto udalosť sú stále živé. Veľká tragédia. Bol som asi posledný, kto s výnimkou Alberta s Milanom rozprával. Rozlúčili sme sa, ja som išiel na hokej a oni dvaja smerom na Ťahanovce, kde Albert vtedy býval.

Prešlo asi desať či dvadsať minút odkedy sme sa rozlúčili a volala mi Albertova manželka, že mali haváriu. Bol som v šoku. Išiel som ihneď na miesto havárie a, bohužiaľ, keď som uvidel auto, bolo na šrot.



Na konci sezóny ste oslávili pre Košice druhý titul. Zomkla vás táto udalosť?

Určite áno. Milana mám stále v mysli. Bohužiaľ, stalo sa čo sa stalo. Je to pre mňa tragédia na celý život.

Medzi nami okrem Čvirika už nie sú ani Peter Dzúrik a Marek Špilár. Aké spomienky sa vám na nich viažu?

Všetci traja vrátane Milana boli úžasní chalani. Čo sa týka Mareka Špilára, o tejto tragédii som sa dozvedel iba z médií a Dzuro…dostal tú chorobu. Boli to super kamaráti, futbalisti.

Košice boli v tej dobe „vládnym” mužstvom. Boli hráči platení nad vtedajšie pomery?

Budem hovoriť iba za seba. Mali sme nejaký základ a k tomu prémie. Tie prémie sme si však museli vybojovať na ihrisku. Dnes či už v domácej súťaži alebo Lige majstrov sa točia úplne iné peniaze ako vtedy, ale to je prirodzené.



Vtedajšie mužstvo bolo pri dosiahnutí najväčších úspechov v novodobej histórii zložené takmer výlučne z domácich hráčov. Dnes popredné slovenské kluby stavajú viac na legionároch. Čo sa odvtedy zmenilo?

Pre mňa je to nepochopiteľné, že napríklad taký Slovan alebo Dunajská Streda majú osemdesiat percent zahraničných hráčov.

Priznám sa, že presne neviem, aký je aktuálne na Slovensku systém, ale určite by som bol za pravidlo, kde by mužstvá mali mať v stretnutiach povinne v základnej zostave dvoch domácich hráčov do dvadsaťjeden rokov.

Ide tu o to, že si potrebujeme vychovať hráčov. Nie som vyslovene proti legionárom, ale ak Slovan nastúpi s jedným slovenským hráčom, je to na zamyslenie.

Z Košíc ste odchádzali tesne pred tridsiatkou, kedy sa v klube po zmene vedenia objavili finančné problémy. Neľutujete s odstupom času, že ste tak neurobili možno trochu skôr?

Ťažko teraz polemizovať, niečo ľutovať. Bola iná doba. Manažéri alebo ak chcete agenti, nepracovali tak ako dnes, nechodilo sa toľko na skúšky. Dnes ak nejaký hráč trošku vyskočí, hneď sa okolo neho točí niekoľko agentov.

Samozrejme, aj v tej dobe sa našli hráči, ktorí chodili na skúšky, ale nie tak vo veľkom ako je tomu dnes.