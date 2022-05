Má šesťdesiat, stále hráva. Aký má recept na futbalovú dlhovekosť?

Nastúpili ste v základnej zostave, na trávniku ste boli do 65. minúty. Ako sa vám hralo?

Cez víkend jeho tím v ôsmej lige OblFZ Prievidza podľahol Veľkej Lehôtke 0:1 , no vždy usmiaty pán to bral s nadhľadom.

V drese Baníka Prievidza hral 1. SNL. Záujem o neho prejavila rezerva Bayernu Mníchov, no pre problémy s vízami v Nemecku nezostal.

Nedávno ste oslávili šesťdesiat rokov. Ako to robíte, že stále beháte po zelených trávnikoch?

Zjem všetko. Klobása, slanina, nemám problém. Ale samozrejme, nepreháňam to. Keď sa schuti najem, kalórie idem vypotiť na ihrisko alebo do práce.

Inak každý druhý deň behám desať kilometrov v okolí Prievidze. Či je plus tridsať alebo mínus dvadsať, obujem si tenisky a idem. Nič ma neodradí.

Kým mi bude zdravie slúžiť. Keď aj do stovky (smiech). Ako dorastenec som si v Novákoch vyvrtol oba členky, ale odvtedy ma zranenia obchádzajú. Aj vďaka tomu stále hrám.

Počítače, mobily, to nie je pre mňa. Ja aj keď som po práci unavený, zoberiem sa a idem behať. Keď bežím, neuvedomujem si to. Hlavne, že si oddýchnem psychicky.

Na futbal v 1. SNL vtedy chodilo tisíce ľudí, takže na štadióne bola skvelá atmosféra. Hrali sme proti mestám ako Žilina, Považská Bystrica, Púchov a vždy to bola veľká slávnosť. V Prievidzu som zažil štyri krásne sezóny, na ktoré nezabudnem.

V tých časoch sa robil okresný výber, pätnástich hráčov pozvali na skusy do Prievidze. Najlepší traja sa dostali do mužstva a ja som bol medzi nimi.

Kedysi všetky deti hrali futbal. A ja som nebol iný. V dedinke Čavoj som urobil prvé kroky a neskôr som hrával za Nováky. Vojenčinu som si odkrútil v Martine, odkiaľ som sa vrátil do Čavoja.

Prečo ste v klube skončili?

Mal som dobrú prácu. Futbalisti boli zamestnaní na Bani Nováky, kde som mal prejsť aj ja. Išiel by som však platovo dole, čo bolo neprípustné. Vrátil som sa preto opäť do Čavoja, kde som popri práci hral na amatérskej úrovni.

Keď som prišiel z Prievidze, vravelo sa, že hrám na čierno. Bola to veľká aféra, no vznikla zbytočne. Miestni funkcionári totiž utekali do Bratislavy a prestupové papiere včas vybavili.