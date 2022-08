Za druhou ligou bola veľká priepasť. Reorganizácia to vyrieši, tvrdí šéf BFZ

V prvom rade budem veľmi rád, keď celý prebehne bez prerušenia. Aj keď sú prognózy, že pandémia opäť zosilnie, verím, že športovcov sa to nedotkne. A ihriská zostanú otvorené.

Aké pozitíva by mala priniesť reorganizácia?

Za druhou ligou bola veľká priepasť. Kluby, ktoré do nej prišli to nezvládli finančne alebo športovo. Reorganizácia to však vyrieši. Vznikli dve tretie ligy, ktoré riadi Slovenský futbalový zväz. Budú výborným medzistupňom medzi regionálnymi súťažami a celoštátnymi ligami.

Kluby, ktoré si vyskúšajú tretie ligy a budú na to mať, skôr sa etablujú na profesionálny futbal.

V roku 2014 boli dve tretie ligy zrušené a osobne som bol proti tomu. Teším sa preto, že sa vraciame k zaužívanému modelu.