Tretia liga Západ: Líder má priepastný náskok, začať by sa malo už vo februári

ZÁPAD. V tretej lige Západ zostáva dohrať štyri stretnutia jesennej časti. V roku 2021 to však už nebude.

„V príprave sa zvykneme porovnávať s tímami ako Námestovo, Pohronie, Skalica, Žilina B, Inter Bratislava či Dolný Kubín. A ide nám to dobre.

Považská Bystrica sa opiera tiež o silnú lavičku. Jej cieľom je postup do druhej ligy.

„Od začiatku sme si stanovili jasné pravidlá, ktoré fungujú. V minulosti sme hrali krajší futbal, útočný, ale nebolo to ono. Robili sme veľa chýb a body nám utekali.

Galanta je aktuálne na deviatom mieste tabuľky, čo by jej na záchranu malo stačiť. Jej cieľom však je minimálne siedma priečka.

„Za iných okolností by sme si hrali pokojne, bez stresov. Teraz však musíme skončiť minimálne do desiateho miesta. K príprave na jar preto pristúpime maximálne zodpovedne,“ uviedol prezident FC Slovan Galanta Róbert Hupka.

Zo súčasných štyroch tretích líg vzniknú len dve (západ, východ). Na západe sa do nej dostane desať tímov zo ZsFZ, tri z BFZ a tri zo SsFZ.

Okrem titulu sa v jarnej časti bude bojovať o každú jednu priečku. Na pláne je totiž reorganizácia súťaží, ktorá by znamenala vypadnutie pre takmer polovicu účastníkov.

V prípade reorganizácie by si ním zabezpečilo účasť v Majstrovstvách regiónu Západ, čo bude najvyššia súťaž pod hlavičkou ZsFZ.

Cieľom Partizánskeho je skončiť mimo posledného miesta. Stačilo by mu aj sedemnáste.

„Miestami to bolo frustrujúce, ale napríklad v poslednom zápase proti lídrovi sme ukázali dobrý futbal. Body nám chýbajú, pretože sme doplatili na nováčikovskú neskúsenosť,“ dodal.

„Tretia liga je kvalitou úplne inde. Nebolo jednoduché stať sa nováčikom, no začali sme veľmi dobre. Podali sme dobré výkony, no potom prišli výsledky, ktoré nás nepotešili,“ hodnotil tréner FK Tempo Partizánske Miloš Krško.

„Pre nás nie je podstatné skončiť do ôsmeho miesta. Ako klub nemáme záujem hrať v novovzniknutej tretej lige, pretože by to bolo pre klub finančne náročné.

Radi by sme sa v budúcom ročníku predstavili úrovňou v štvrtej najvyššej súťaži,“ prezradil Krško.

Veria v záchranu na ihrisku

V zime opustia klub traja – štyri futbalisti, ktorí budú pre pracovné povinnosti hrávať v okolí Bratislavy. Klub preto pracuje na príchodoch hráčov z okolia.

„Chceme sa posilniť tak, aby sme neboli poslední. Niektoré veci máme rozrobené, vytipované, ale zatiaľ by ich bolo zbytočné konkretizovať.

Veríme, že príprava začne, aj vzhľadom na pandemickú situáciu, podľa plánov a na ihrisku rozhodneme o našej záchrane,“ uzavrel tréner Partizánskeho Miloš Krško.