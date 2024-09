Slovák vychytal svetový tím, nosili ho na rukách. Z piráta je hrdina, písali

Ste jediným slovenským brankárom, ktorý vychytal Manchester City. V marci 2013 ste v drese Evertonu zdolali anglického majstra 2:0. Ako si na to spomínate?

Je to jeden z najlepších zápasov mojej kariéry a najcennejší na klubovej úrovni. Vyšiel mi. Dostal som sa do zostavy kola Premier league a dokonca aj do zostavy sveta. Pamätám si na to, ako keby to bolo včera. Mal som vtedy strašne veľa roboty. Vychytal som tri body. Po zápase som dostal veľké ovácie, ale o týždeň som už opäť sedel na lavičke náhradníkov. Aj to si veľmi dobre pamätám (smiech). Anglická liga má neuveriteľnú úroveň. Sú tam fantastickí hráči. Negatívum všetkého však bolo, že to bol môj posledný zápas v Premier League, aj napriek fantastickému výkonu. Ďalšiu šancu som už v anglickej lige nedostal.