Weiss robil proti Barcelone neuveriteľné veci. Fascinuje fanúšikov, tvrdil tréner

BRATISLAVA. Anglické noviny o ňom vtedy napísali, že je to „secret“ klubu, čiže tajomstvo.

„Trošku viac ma to ťahalo do Arsenalu. Mal som tam ísť na skúšku, ale v poslednom zápase v drese Interu mi proti Púchovu v členku zlomili nejakú kostičku. Nakoniec Arsenal padol. Manchester City bol nastavený tak, že ma chcel zobrať hneď,“ opisoval.

Weiss mal iba pätnásť, keď zamieril do Anglicka.

Začiatky boli veľmi ťažké. „Plakal som a volal domov, že tam nechcem zostať. Párkrát som aj doletel do Bratislavy. Keď videli, že som to tam nezvládal, tak ma pustili domov. Za rodinou. Isto mi to pomohlo,“ tvrdil.