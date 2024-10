Takej vysokej triede Slovan nikdy nečelil. Weiss sa rozochvel a ronil slzy

„Je to ako z rozprávky. Ráno sa zobudíte a je to realita. Dáme do toho všetko,“ začal tréner Slovana Vladimír Weiss.

S čím bude Weiss spokojný?

Je to ako súboj Dávida s Goliášom.

„Proti City behá aj Real Madrid. Vieme, čo náš čaká, bude to bez lopty,“ vravel zmierene Weiss.

Manchester City je anglický majster a možno najlepší svetový tím súčasnosti. Vedie ho jeden z najlepších trénerov všetkých čias – Pep Guardiola.

„Je to odmena za celý rok, možno proti najlepšiemu mužstvu sveta, spolu s Realom Madrid. Aspoň v mojich očiach,“ dodal tréner Weiss.

Špecializovaný server Transfermarkt odhadol cenu jeho kádra na 1,2 miliardy eur. Slovan (29. mil. eur) je medzi vyvolenými úplný nováčik a najväčší outsider.

„Spokojný budem vtedy, keď nám budú ľudia po zápase tlieskať. City je obrovský favorit celej sezóny. Oni, Real Madrid, Bayern Mníchov, možno i niekto ďalší.

Tá kvalita je inde, no my sme medzi 36 najlepšími mužstvami Európy a musíme si to užiť a dobre sa na to pripraviť,“ pokračoval Weiss.