Marián Zeman: Problém Slovana? Chýbala odvaha, takto nehral roky. Rozdiel ma zaskočil

BRATISLAVA. Futbalisti bratislavského Slovana prehrali aj vo svojom druhom dueli Ligy majstrov, tentokrát na Tehelnom poli s Manchestrom City 0:4. Zápas sme si rozobrali s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom a odchovancom “belasých” MARIÁNOM ZEMANOM. Kompletný program a výsledky - Liga majstrov 2024/2025 Napriek vysokej prehre prišla fanúšikovia vyzdvihli, ako Slovan bojoval, ako jeho hráči pristúpili k zápasu, aj keď to bola v skutočnosti hra mačky s myšou. Ako hodnotíte duel?

Budem úprimný, bol som trošku sklamaný. Nie ani tak z bojovnosti. Bolo vidieť, že tí chalani to chcú a dali do toho všetko. Nezabalili zápas, išli do konca. Makali, ale zostal som sklamaný z toho, že rozdiel je až taký veľký.

Človek niečo očakáva, v niečo verí a stane sa ešte niečo horšie, než je najhorší scenár. V tom, aký je veľký rozdiel medzi našou úrovňou, na ktorú sme zvyknutí, a tou, akú ponúkol Manchester City. Výsledok bol asi očakávaný. Len mi tam chýbali niektoré veci. Viac odvahy, viac podržať loptu, aby mal človek aspoň na chvíľu pocit, že sa s nimi dá hrať.

Marián Zeman. (Autor: RTVS)

Mohol spraviť Slovan niečo lepšie? Mal vôbec na to schopnosti, nebol to jeho výkonnostný strop? Z môjho pohľadu bol najväčší problém Slovana v tom, že musel prejsť na štýl hry, ktorý absolútne, ale že absolútne, nikdy nehrá. V slovenskej lige ho hrá nula minút za celú sezónu. Je ťažké naučiť za niekoľko dní hráčov, aby boli postavení tak hlboko. Doteraz sme boli vďační, že Slovan začal hrať ofenzívny futbal. Že má kreatívnych hráčov, ktorí ale smerom dozadu nie sú takí kvalitní. V hlbokom bloku to bolo veľmi vidieť. Tam ide o detaily, o to, aby si strážili každý meter. Začali sa tak kopiť malé chybičky. Hráči neboli dôslední pri zatváraní priestorov, posúvaní sa či dostupovaní. City si vždy na to počkalo.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava 0:4 Manchester City

Szilárd Németh po zápase proti Celticu povedal, že problém je aj v tom, že slovenská liga nepripraví Slovan na zápasy Ligy majstrov. Súhlasíte? Absolútne. Ako som povedal, Slovan sa v Lige majstrov dostal do štýlu hry, ktorý nehral posledných päť rokov. A možno ho nebude hrať ani budúcich päť rokov. Hráči, ktorí chcú hrať s loptou, baviť sa futbalom, potrebujú útočiť, aby sa dostali do zápasu. Zrazu musia behať pätnásť minút bez nej a potom sa tešiť na jednu akciu, ktorá sa väčšinou skončí po niekoľkých sekundách.

Som presvedčený, že ak by tu City hralo šesťkrát za rok, tak ten šiesty zápas možno Slovan aj tak prehrá 0:6, ale bude to pre ľudí zaujímavejšie, keďže si bude vedieť viac dovoliť. Teraz mal príliš veľký rešpekt. Bolo to cítiť a som o tom presvedčený, že mužstvo Slovana malo na to, aby spravilo s loptou niečo viac.

Na lavičke sedeli Róbert Mak, Július Szöke či Artur Gajdoš. V základnej jedenástke nastúpili hráči, ktorí sú v Slovane dlhšie a tréner Weiss po zápase povedal, že na zápas nominoval hráčov za odmenu, že Ligu majstrov vybojovali. Čo si o tom myslíte? Tlačovku som nevidel, ale čítal som toto vyjadrenie trénera. Priznám sa, že som bol zaskočený. Nerozumel som tomu. Hrali tí, ktorí hrajú neustále. Možno menej času dostáva Robo Mak.

Róbert Mak v zápase proti Celtic. (Autor: TASR)