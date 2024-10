Strelec vníma zápas so City ako cennú skúsenosť: Jeden z najťažších zápasov v kariére

Manchestru City podľahli 0:4, podľa útočníka Davida Strelca si však hráči slovenského šampióna odniesli zo zápasu cenné skúsenosti do budúcnosti.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava dostávajú po historickom postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov tvrdé, zároveň však pre nich nesmierne poučné lekcie.

Super zážitok

Možno sme mohli ísť v druhej minúte po strele Toliča do vedenia, ale City ukázali, že sú jedno z najlepších mužstiev na svete ak nie vôbec najlepšie," povedal po stretnutí Strelec.

"Vedeli sme, že to bude náročný duel a to sa potvrdilo. Celý čas sme boli nútení brániť.

"Bol to super zážitok, všetci sme si z toho zobrali dobré skúsenosti. Teraz sa už sústredíme na ďalšie zápasy," dodal Strelec, ktorého so spoluhráčmi čaká v sobotu ligový duel s Trenčínom.

Prehrať 0:4 so City nie je hanba aj s prihliadnutím na to, že v ten istý hrací deň sa zrodili ešte výraznejšie debakle, ktoré utrpeli Celtic Glasgow od Dortmundu (1:7) a Young Boys od Barcelony (0:5).

"Bol som na ME a podobne silní boli Angličania. City však boli asi ešte lepší a hlavne viac zohratí. Určite to bol jeden z najťažších zápasov.

Reprezentačný útočník "belasých" priznal, že duel so City bol jeden z najťažších v kariére.

Dobrá skúsenosť

Slovan ťahal za kratší koniec vo všetkých štatistikách. Bránu Stefana Ortegu neohrozil ani raz, držanie lopty vyznelo v percentuálnom vyjadrení 74:26 pre hostí.

"Povedali sme si, že sa musíme obetovať pre celé mužstvo a nestrácať hlavu. Oni však ukázali, že majú kvalitu na každom poste.

Hýbali sa v správnych priestoroch, v tom sú asi najlepší na svete. Ja ako útočník som bol nútený hrať hlbšie, bol som skôr pri ich stredových hráčoch.

Celkovo behať bez lopty bolo náročné tak psychicky ako aj fyzicky. Mali sme však aj niektoré dobré pasáže, keď sme ju dokázali podržať na kopačkách a na tom musíme stavať do ďalších zápasov.

Bolo ťažké sa s nimi porovnávať, pre nás to bol veľký test a dobrá skúsenosť. Škoda, že sme nedali gól, pre ľudí by to bolo fantastické," poznamenal Strelec.