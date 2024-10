Dva fauly a jediný raz v šestnástke súpera. Ako Slovan podľahol Manchestru City?

Zápas miliardovej zostavy proti miliónovej. Aj tak by sa dal opísať zápas ligovej fázy Ligy majstrov medzi ŠK Slovan Bratislava a Manchester City (0:4) .

BRATISLAVA. Bolo to predstavenie jedného mužstva, zatiaľ čo druhé sa väčšinu času len prizeralo svetovej kvalite.

Vbehnutia do pokutového územia: 1-27

Vbehnutia do finálnej tretiny: 5-47

Kapitán “belasých” si následne vybral Marka Toliča na pravej strane, ktorý mal čas a priestor na strelu, no o kúsok minul pravú žrď Ortegovej brány.

Pre Slovan to však bolo prvý a poslednýkrát, čo sa dostal s loptou na kopačkách do pokutového územia Manchestru City. (Vbehnutia do pokutového územia: 1-27)

Hráči Manchester City od úvodu dirigovali hru. Loptu si pinkal v blízkosti pokutového územia. Tak vyzeral obraz hry po väčšinu úvodného dejstva.

Skóre otvoril v ôsmej minúte. Zafungovala spolupráca na pravom kraji City medzi Ricom Lewisom a Jeremym Dokuom, ktorý dostal od prvého menovaného prihrávku za Vladimíra Weissa a Kevina Wimmera.