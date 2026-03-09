Atlético chce využiť krízu Tottenhamu, Real a Man City pokračujú v novej rivalite

Osemfinále futbalovej Ligy majstrov sľubuje ďalšie pamätné príbehy.
Ozdobou programu je aj tento rok súboj Realu Madrid s Manchestrom City a v hlavnom meste Španielska bude v akcii aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Úradujúci európsky šampión Paríž Saint-Germain chystá odvetu za finále MS klubov a nórska rozprávka pokračuje za účasti slovenských rozhodcov.
Real Madrid a Manchester City sa stretnú vo vyraďovacej fáze už piaty rok po sebe a španielsky klub na svojom webe označil tento súboj za „novú európsku klasiku“.
V roku 2022 postúpil cez svojho súpera do finále „biely balet“, o rok v rovnakej fáze neskôr City vyradilo Real. Pred dvoma rokmi sa tieto tímy stretli vo štvrťfinále, pričom úspešnejší bol španielsky klub. V predošlom ročníku 2024/25 postúpil Real po vzájomnej konfrontácii už v play off o postup do osemfinále.
V ligovej fáze prebiehajúceho ročníka si Real a ManCity zahrali proti sebe opäť, v decembri minulého roka zvíťazili „citizens“ 2:1.
Jednou z ústredných postáv dvojzápasu by mal byť nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý strelil v 56 zápasoch LM rovnaký počet gólov a s priemerom gól na zápas sa prezentoval aj v predošlých desiatich konfrontáciách proti súperom zo Španielska. Úvodný duel tohto osemfinálového dvojzápasu je na programe v stredu 11. marca o 21.00 h.
Do Madridu príde londýnsky Tottenham
Už v utorok 10. marca o 21.00 h sa v Madride predstaví domáce Atletico so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom.
Do Madridu príde londýnsky Tottenham, ktorý ťahá v Premier League sériu piatich prehier a v priebežnej tabuľke najvyššej anglickej súťaže je na 16. priečke. Na najvyššiu zostupovú pozíciu má náskok iba jeden bod.
Špeciálne meranie síl to bude pre anglického stredopoliara Spurs Conora Gallaghera, ktorý sa v januári vrátil do Londýna práve z Atletica.
Svoju profesionálnu kariéru rozbehol ako kmeňový hráč Chelsea, ktorú čaká v stredu v Paríži prvý duel dvojzápasu s PSG.
Úradujúci víťaz LM sa bude chcieť londýnskemu súperovi revanšovať za prehru z finále MS klubov a urobiť ďalší krok za obhajobou. Parížania sa prebojovali do osemfinále v LM v štrnástej sezóne za sebou.
Arsenal sa predstaví nemeckej pôde
Ďalším londýnskym klubom v najlepšej šestnástke je Arsenal, víťaz ligovej fázy, v ktorej ako jediný vyhral všetkých osem zápasov. Pred rokom sa prebojoval do semifinále.
„Musíme pracovať ešte tvrdšie, aby sme si udržali túto pozíciu. Keby komukoľvek poviete, že raz bude na čele Ligy majstrov aj Premier League, prijal by túto príležitosť s nadšením. Musíme sa s touto príležitosťou vyrovnať, je to privilégium, a vydať zo seba maximum, aby sme sa stali šampiónmi.
Minulý rok sme sa mohli dostať do finále a získať titul, ale snažíme sa každú sezónu zlepšovať a poučiť sa z našich chýb. A v tejto sezóne chceme byť ešte lepší,“ povedal pre web LM krídelník Arsenalu Gabriel Martinelli. „Kanonieri“ sa predstavia na štadióne Bayeru Leverkusen v stredu o 18.45 h.
O tri body za Arsenalom skončil v tabuľke ligovej fázy na druhom mieste mníchovský Bayern, ktorý sa v utorok o 21.00 h predstaví v Bergame proti Atalante.
„Triumfovať v Lige majstrov by bolo úžasné a tvrdo pracujeme na tom, aby sme to dosiahli. Sme veľký klub, máme skvelý tím a dobrého trénera. Sme jedna veľká rodina a všetci ideme za spoločným cieľom,“ uviedol pre web milionárskej súťaže krídelník bavorského mužstva Luis Diaz.
Bayern uspel v trinástich z uplynulých štrnástich dvojzápasov osemfinále LM. Zverenci Vincenta Kompanyho si však budú musieť dať pozor na talianskeho útočníka Gianlucu Scamaccu, ktorý skóroval v uplynulých troch domácich zápasoch Atalanty v LM a v sobotu dvoma gólmi zariadil remízu 2:2 proti Udinese.
Bodö/Glimt čaká prijateľný súper
Najväčším prekvapením tejto edície LM je nórsky tím Bodö/Glimt, ktorý si v ligovej fáze pripísal skalpy Manchestru City či Atletica Madrid. Okrem toho uhral remízy s Dortmundom aj Tottenhamom a v play off o postup do osemfinále vyradil Inter Miláno.
V porovnaní s týmito veľkoklubmi sa portugalský Sporting Lisabon zdá ako súper, proti ktorému by nórska rozprávka spoza polárneho kruhu mohla napísať ďalšiu kapitolu so šťastným koncom.
Postavami v nej budú v stredu od 21.00 h v Bodö slovenskí rozhodcovia. Ako hlavný arbiter povedie duel Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať Branislav Hancko s Jánom Pozorom a štvrtým rozhodcom bude Michal Očenáš.
Bodö/Glimt je prvý nórsky tím, ktorý v LM vyhral štyri zápasy za sebou a uspel v dvojzápase vyraďovacej fázy.
Úradujúci anglický majster z Liverpoolu si chce proti Galatasarayu Istanbul napraviť chuť po minuloročnom vypadnutí z osemfinále s PSG a úlohu favorita chce splniť aj Barcelona, ktorá bude čeliť Newcastlu United.
„Blaugranas“ nedali gól len raz v uplynulých 28 zápasoch v LM, ale v 11 dueloch za sebou si nedokázali udržať čisté konto. So „strakami“ sa stretli hneď v úvodnom kole ligovej fázy aktuálneho ročníka a v Anglicku zvíťazili 2:1.
Liga majstrov - osemfinále - 1. zápasy
utorok 10. marca:
18:45 Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
/rozhodcovia: Manzano - Nevado, Ayuso (všetci Šp.)/
21:00 Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov
/rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)/
21:00 Newcastle United - FC Barcelona
/rozhodcovia: Guida - Peretti, Perrotti (všetci Tal.)/
21:00 Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
/rozhodcovia: Gözübüyük - Inia, Honig (všetci Hol.)
streda 11. marca:
18:45 Bayer Leverkusen - FC Arsenal
/rozhodcovia: Meler - Uyarcan, Özkara (všetci Tur.)/
21:00 Paríž Saint-Germain - FC Chelsea
/rozhodcovia: Hernandez - Naranjo, Rojo (všetci Šp.)/
21:00 Real Madrid - Manchester City
/rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)/
21:00 FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon
/rozhodcovia: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)/
termíny LM 2025/26
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)