Tréner Weiss prirovnal Guardiolu ku Gaudímu. Pôjdeme na hranicu našich možností, dodal

Verím však, že ľudia, pre ktorých hráme, nás dostanú do varu a pôjdeme na hranicu našich možností.

Prešli sme cez štyri predkolá, asi sme si zaslúžili tu byť. Zajtra do toho dáme všetko," povedal kormidelník Slovana.

Spomienka na City je prítomná a zajtra s nimi hráme. Pre mňa je to takisto príbeh ako z rozprávky, ale je to realita.

Vieme, čo nás čaká, že to bude z našej strany prevažnú časť zápasu hra bez lopty.

Na predzápasovej tlačovej konferencii zložil Guardiolovi kompliment, keď ho prirovnal k jeho krajanovi Gaudímu - architektovi monumentálneho barcelonského kostola Sagrada Família.

"Pepa by som prirovnal ku Gaudímu. Dlhé roky mu v Anglicku nerozumeli, ale on svoju myšlienku budoval a veril jej, až nakoniec so City vyhral Ligu majstrov.

Rozumie futbalu ako nikto iný a to mám rád aj ďalších trénerských velikánov Kloppa, Ancelottiho či Bielsu," vyjadril sa Weiss st. pochvalne o Guardiolovi, ktorý od roku 2016 vyhral so "Citizens" šesťkrát anglickú ligu, dvakrát Pohár FA, štyrikrát EFL Cup, trikrát Community Shield a na medzinárodnej scéne sa okrem "ušatej trofeje" tešil z triumfu v Superpohári UEFA a na MS klubov.