ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Manchester City: Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Sen sa stáva realitou. ŠK Slovan Bratislava nastúpi na Tehelnom poli v najprestížnejšej futbalovej súťaži proti gigantovi svetového futbalu – Manchestru City. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.



Slovan v úvodnom zápase Ligy majstrov prehral na pôde Celticu Glasgow 1:5. Jediný gól belasých vsietil v 60. minúte Wimmer. Teraz ho čaká ešte ťažší súper, belasí sú jasným outsiderom, no nechystajú sa kožu predať lacno. Tréner V. Weiss na predzápasovej tlačovke uviedol: "Chceme hrať tak, aby sme boli dôstojným súperom. Proti City behá aj Real Madrid. Vieme, čo nás čaká, že to bude z našej strany prevažnú časť zápasu hra bez lopty. Uvidíme, akí budeme aktívni. Chceme hrať tak, aby nás ľudia po zápase vytlieskali."



Manchester City je víťazom Ligy majstrov zo sezóny 2022/2023, keď vo finále zdolal Inter Miláno 1:0, minulý rok vypadol vo štvrťfinále s Realom Madrid. V tohtoročnej Lige majstrov odohral úvodný zápas proti Interu Miláno, s ktorým remizoval 0:0.

V anglickej Premier League patrí Citizens po šiestich odohraných kolách aktuálne druhá priečka so ziskom 14 bodov, na vedúci Liverpool strácajú jeden bod. Posledné dva zápasy v domácej lige remizovali (s Arsenalom 2:2 a s Newcastlom 1:1).