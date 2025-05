Prievidza je blízko veľkého úspechu. Kolektív je viac ako individuality, tvrdí Hlohovský

Stal sa najlepším strelcom a v sezóne 2016/17 vystrieľal triumf MŠK Žilina. Dva tituly získal aj so Slovanom Bratislava a zahral si v juhokórejských kluboch Seongnam FC a Daejeon Citizen. FILIP HLOHOVSKÝ (36) ešte v minulej sezóne strelil za FC Baník Prievidza desať gólov, no v krátkom slede prepol na pozíciu hlavného trénera. Na úspešnú kariéru hráča chce nadviazať aj ako tréner, Baníci sú po zmene vedenia na treťom mieste štvrtej ligy Západ, no majú o zápas k dobru. A tak postup vo vlastných rukách.

„Cítime veľký tlak, no toto mužstvo to zvládne. Kolektív je viac ako individuality,“ tvrdí Hlohovský.

Pred nedeľňajšími zápasmi bola Prievidza chvíľu na čele štvrtej ligy. Aký to bol pohľad? Veľmi dobrý. Po ťažkom anglickom týždni sme sa dostali na čelo tabuľky, čo bola pre nás skvelá odmena. Bol to výborný pocit, ale dôležité bude, aby sme na čele boli po skončení súťaže. Máme rovnako bodov ako Gabčíkovo a Dubnica, no o zápas menej, takže to máme vo svojich rukách. V spomínanom Gabčíkove ste zvíťazili gólom zo samého záveru 1:0, doma ste si poradili aj s kvalitným Bolerázom. Boli to rozhodujúce zápasy súťaže? V Gabčíkove to bol taktický boj. Hoci sme strelili gól v 88. minúte, naša výhra je zaslúžená, pretože sme mali viac čistých šancí. A rozhodnúť sme teda mohli skôr. Keďže sme strelili gól tesne pred koncom, emócia bola úžasná. Dodala nám množstvo energie. V ďalšom kole cez týždeň nás čakal ťažký zápas s Naftou Gbely a za pár hodín sme hostili spomínaný Boleráz. Uvedomovali sme si, že máme v nohách veľa, preto sme zvolili vyčkávaciu taktiku. Nechali sme hrať súpera, čo nám vyšlo dokonale. Hoci sme v závere boli pod veľkým tlakom, ustáli sme ho a získali veľmi dôležité tri body.

Cestujete ešte do Dubnice a nevyspytateľnej Nitry. Je v sile tímu tieto náročné zápasy zvládnuť? Čaká nás stále dlhá cesta, pretože v tejto súťaži nie je žiadny zápas ľahký. Dubnica hrá ešte s Gabčíkovom, no my sa musíme sústrediť sami na seba. Ideme od zápasu k zápasu s cieľom získavať body a na konci sa rozhodne. Bude to ešte náročná, dlhá cesta, ale musíme ju zvládnuť. VIDEO: Radosť Prievidze po poslednej výhre

Ste na víťaznej vlne. Aká je momentálne atmosféra v kabíne? Každý z nás si uvedomuje, o čo sa hrá. Každý jeden chalan v kabíne sa chce pričiniť o postup Prievidze do vyššej súťaže. Zodpovednosť je veľká, no posledné výsledky ukazujú, že sme veľmi dobre pripravení. Chalani sú koncentrovaní, plnia si povinnosti, čo je nesmierne dôležité. Nálada v kabíne po posledných víťazstvách je dobrá, no nemôžeme zaspať na vavrínoch a potrebujeme dokončiť súťaž v nastolenom trende. Ako som hovoril, body sa počítajú až po skončení súťaže.

Prievidza postup do tretej a neskôr aj druhej ligy nutne potrebuje. Cítite sa preto byť pod tlakom? Všetci chceme, aby Prievidza bola čo najvyššie. Uvedomujeme si, že šanca na postup je obrovská, preto cítime tlak. Je to však normálne, pretože tlak patrí k futbalu a úspešný bude ten, kto sa s ním najlepšie vyrovná. Ako hráč som zažil množstvo podobných situácií, preto verím, že využijem svoje skúsenosti a mužstvo pripravím a mentálne nastavím tak, aby svoju úlohu zvládlo. Uvedomujeme si, že ľudia v okrese majú futbal radi. Vieme preto, že Prievidza si zaslúži byť hore. Všetci v klube si prajeme, aby tam bola čím skôr. Klub však treba vybudovať od základov, aby nás prípadný rýchly postup do druhej ligy nebolel ešte viac. Veríme, že sa nám podarí postup do tretej ligy a potom budeme mužstvo postupne budovať. Aby malo vybudované zdravé základy pre druhú ligu. A potom možno príde ešte viac. To, čo si praje každý fanúšik prievidzského futbalu.

Niké liga? Prievidza hrala najvyššiu slovenskú súťaž v rokoch 1993 až 2000. Je to dlhá cesta, ale áno, to je náš cieľ. Ako som však hovoril, potrebujme od základov vybudovať zdravý klub. A potom každý deň poctivo pracovať na svojich cieľoch. Na Slovensku nie je klub, ktorý by vychoval toľko reprezentantov ako Prievidza. Je to pravda. A talenty sa tu neustále rodia, preto je našou úlohou dostať klub tam, kde patrí. Aby sa nám nestávalo, že v pätnástich rokoch odchádzajú najlepší hráči do iných klubov. Potrebujeme, aby dorast postúpil minimálne do druhej ligy, aby za áčko mohli hrať odchovanci Prievidze. Odliv hráčov je obrovský, preto pracujeme na tom, aby sme ho znížili. Na to je však potrebná aj infraštruktúra a v prvom rade umelá tráva. Aby mohli hráči trénovať na kvalitnom povrchu za každého počasia. Dnes majú okolité dediny umelú trávu, no mesto ako Prievidza stále nie. Verím preto, že sa kompetentní spoja a konečne bude takáto plocha aj v Prievidzi.

V posledných, rozhodujúcich zápasoch hrajú veľkú rolu skúsenosti. Máte dostatočne skúsený káder na to, aby ste svoju úlohu zvládli? Verím, že áno. Pred dvomi rokmi sme postúpili z piatej do štvrtej ligy a zaslúžila sa o to aj väčšina dnešného kádra. Niečo podobné už teda chalani zažili, preto verím, že to zvládnu opäť. V Prievidzi je to založené na kolektíve. V mužstve nie sú výrazné osobnosti s množstvom štartov v prvej ligy, ako to funguje v konkurenčných kluboch. U nás je to postavené na súdržnosti a odhodlaní, čo je pre mňa viac ako individuality. Verím, že sa to v závere nakloní na našu stranu. Pretože kolektív je viac ako jednotlivci. Aj vy ste sa však v zime posilnili o zahraničných legionárov, ktorých do klubu dotiahol nový športový riaditeľ Štefan Pekár. Ako sa zatiaľ javia? Krzystof Mašlanka prišiel ako veľmi dôležitý hráč na stopérsky post. Je to aj charakterovo dobrý človek, ktorý zapadol do mužstva, takže som s ním spokojný. Výbornou posilou je tiež Brazílčan Wesley Souza Teles da Silva, ktorý sa ukazuje ako šikovný hráč. Pre mužstvo odvádza dobrú robotu na ihrisku aj mimo neho. Zatiaľ sa mu v zápase nedarí skórovať, no verím, že v závere súťaže to prelomí.

Ešte v minulej sezóne ste za Prievidzu odohrali tridsať zápasov aj vy, strelili ste v nich desať gólov. Už neplánujete vybehnúť na zelený trávnik? Stal som sa hlavným trénerom, preto som potreboval vidieť veci, ktoré na ihrisku nevnímate. Tiež som sa už necítil pohybovo, ako kedysi. Keď som to všetko zvážil, rozhodol som sa, že budem iba trénerom. A myslím, že to bolo správne rozhodnutie.

Futbalisti Baníka Prievidza. (Autor: FC Baník - facebook)

Hneď v premiérovej sezóne pri kormidle A tímu Prievidze a vašej premiérovej vôbec sa môžete stať víťazom súťaže. To by bol skvelý štart trénerskej kariéry. Bolo by to pekné, ale tak na to nepozerám. Dôležité je dosiahnuť to, prečo som sem prišiel, teda dostať klub tam, kde patrí. Bolo by skvelé hneď v prvej sezóne vyhrať, ale to mi nič nezaručuje. Potrebujeme pracovať každý deň, aby sme klub rozvíjali a v budúcnosti boli úplne inde.

Hráčom, s ktorými ste nastupovali ste sa zrazu stali tréner. Nebol to pre vás veľký skok? Neuvažovali ste, že začnete s mládežou? Chvíľu som s Jurajom Pekárom viedol tím U15. Vždy som sa však videl skôr pri mužoch. Viac ma to baví pri dospelých, i keď nikdy neviete, čo futbalový život prinesie. V mužskom futbale je väčší tlak na výsledky, čo mi vyhovuje. Ako hráč som sa s tým vedel vysporiadať, preto verím, že to dokážem aj ako tréner. Že dokážem dať tímu potrebné skúsenosti. Potrebujete vyhrať šesť zápasov a ste majstri. Dokážete túto situáciu prirovnať k niektorým vo vašej hráčskej kariére? S Trenčínom sme postupovali z druhej do prvej ligy. Dvakrát sa nám to nepodarilo, no potom sme s výrazným náskokom zvíťazili. So Slovanom som získal dva majstrovské tituly a tlak tam bol vždy obrovský. Slovan je Slovan. S titulu som sa tešil aj so Žilinou, kedy nás mnohí odpisovali. Po odhlásení Myjavy nám odpočítali body a zakopli sme hneď v prvom jarnom kole. Zostali sme však koncentrovaní, naďalej sme išli za svojím cieľom a nakoniec sme si pár kôl pred koncom zabezpečili titul. Fanúšikovia, novinári a ľudia okolo hovoria rôzne veci. Vždy okolo vás vyvíjajú tlak, no vy to musíte vedieť vypustiť a musíte sa koncentrovať na svoj výkon. Iná cesta neexistuje.

Najbližšie cestujete do Šoporne a potom hostíte Piešťany. Aj v týchto dueloch potrebujete byť správne mentálne nastavení. Nielen v zápasoch, ale aj tréningovom procese musíme byť sústredení, aby sme do toho dali všetko. Ak chceme byť úspešní, všetky tieto veci musia do seba zaklapnúť. Chalani chodia do roboty, no štyrikrát do týždňa makajú a dávajú do toho všetko. Silno si preto prajem, aby dostali zaslúženú odmenu. Výborne s nimi pracuje kondičný tréner Milan Ivanka, ktorý má skúsenosti z profesionálneho futbalu. Chalani sú po fyzickej stránke namakaní, za čo pred nimi treba dať klobúk dole. Prejavilo sa to v Gabčíkove, kde v posledných minútach zvádzali šprinty, za čo boli odmenení. Ako tréner ste len na začiatku kariéry. Aké ambície máte? Rovnaké, ako som mal ako hráč – najvyššie. Je to však ešte dlhá cesta, preto sa koncentrujem na každý deň a krok po kroku sa snažím zlepšovať. Okrem tréningov sa vzdelávam, najskôr potrebujem dokončiť áčkovú licenciu a potom aj najvyššiu - UEFA PRO. Pri trénerstve je veľa aj o šťastí, viacero vecí musí do seba zapadnúť. Uvidíme, ako to bude v mojom prípade.

Novým šéfom Baníka Prievidza sa stal Dávid Hancko. Ako to vnímate? Na jednej strane patrí vďaka Robertovi Šuníkovi, za tie roky, čo odviedol pre klub. Na druhej strane prišla zmena, ktorá bola potrebná. Je skvelé, že do klubu prišiel aj nový športový riaditeľ Štefan Pekár, s ktorým komunikujeme na dennej báze. Je to obrovská vzpruha pre náš klub. Rovnako ako by mohli byť ďalší bývalí hráči, ktorí sa môžu do klubu vrátiť. Stále je však pred nami veľa vecí, ktoré potrebujeme zlepšiť a na ktorých musíme pracovať. Verím, že spoločnými silami a postupnými krokmi to zvládneme. Zatiaľ to vyzerá slušne, treba len pracovať ďalej každý jeden deň. Verím, že klub, vedenie, mesto, fanúšikovia a všetci okolo budeme ťahať za jeden povraz, aby sme raz boli hrdí na to, čo sme dosiahli. Tabuľka IV. ligy ZsFZ