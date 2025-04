Kucka v drese štvrtoligistu? Pracujeme na lepších časoch, vraví nový športový riaditeľ Baníka

Oslovilo ma, že do Prievidze prichádza nový impulz, na čele s Dávidom má klub veľký potenciál. Prievidzu mám ako bývalý hráč v srdci, preto som do toho chcel ísť hneď od začiatku.

Je zbytočné to rozoberať, pretože na túto tému sme sa nikdy nebavili. A osobne si to neviem predstaviť.

Jednotkou v regióne hornej Nitry je OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, ktorá bojuje o triumf v tretej lige Západ. V médiách sa písalo o možnej spolupráci Prievidze s Lehotou, no funkcionári OFK to odmietajú. Je niečo podobné reálne?

Niečo máme rozbehnuté, ale teraz by som to nerád konkretizoval. Uvidíme, čo sa podarí, v lete budeme mať dostatok času a priestor na to, aby sme káder opäť skvalitnili.

Veľa nám napovie už najbližší zápas na pôde Gabčíkova. V súťaži je aktuálne štyri, päť mužstiev, ktoré môžu skončiť najvyššie. Ja verím, že to budeme práve my.

Stále v to dúfam, inak by som do Prievidze nešiel. Čaká nás však ešte veľa práce a ťažkých stretnutí. Je to klišé, ale ideme od zápasu k zápasu a veríme v správnu športovú formu na konci súťaže.

Ak by ste vyhrali, postúpili by ste do tretej ligy. Mesto so 44-tisíc obyvateľmi by však malo hrať minimálne druhú ligu. Súhlasíte?

Je to pravda. Potenciál na to máme, ale musí do seba zapadnúť ďalších x vecí.

Chceme si v meste vytvoriť nové, lepšie vzťahy a potom bude všetko fungovať. Verím, že sa čoskoro nájdu partneri, ktorí budú pribúdať a budú vidieť, že futbal robíme poctivo.

Naším cieľom je pritiahnuť divákov na tribúny, uvedomujeme si, že Prievidza je hladná po futbale. Nič však nejde lúsknutím prsta, potrebujeme teraz poctivo, dennodenne pracovať na dlhodobých cieľoch a výsledok sa dostaví.