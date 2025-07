Vonku dostal iba jeden gól. Kucka? Je to Terminátor, čoskoro bude hrať, tvrdí

V obrane si to všetko výborne sadlo a chalani mi skvele pomáhali. Každý jeden plnil svoje defenzívne činnosti, z čoho som ťažil aj ja. A treba povedať, že som mal aj trošku šťastia, čo však patrí k tomu.

Som rád, že som mohol dopomôcť k takejto výbornej štatistike.

Aj si spomínate na ten jediný inkasovaný gól?

Keďže bol len jeden, pamätám si ho veľmi dobre. Bolo to v zápase proti FC Nitra, v ktorom sme v druhom polčase boli pod paľbou. Lopta sa nejako odrazila a futbalista, na ktorého meno tiež nezabudnem – Lukáš Štrauch, to upratal do siete.

Bez tohto gólu by to bolo ešte krajšie, ale dôležité je, že sme aj tento zápas zvládli a vonku sme ani raz nezaváhali. Aj to bol jeden z hlavných faktorov, vďaka ktorému sme skončili na čele súťaže. A postupujeme do tretej ligy.

Taká forma na zápasoch vonku je priam neskutočná.

Bolo to pre nás veľmi dôležité, pretože nám to dodávalo veľké sebavedomie. Získali sme skalpy Gabčíkova, Dubnice, čo boli naši hlavní konkurenti v boji o postup.

Keďže sme tieto zápasy dokázali udržať na nulu, chalani mali v útoku väčší pokoj. V každom zápase sa dokázali aspoň raz presadiť, čo nás dotiahlo k vytúženému titulu.