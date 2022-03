Trinásťročný chlapec mu hrubo nadal. Od rozhodovania ho však neodradí nič

„Prekvapilo ma to, bol som dojatý. Niečo tak krásne som počas kariéry nezažil. A asi ani nezažijem,“ pre Sportnet povedal arbiter Peter Tomka.

„Nižšie súťaže by mali byť o zábave. Aby sa stretli kamaráti, zašportovali si a posedeli. A nie, že si nevieme prísť na meno. Ja som sa našťastie naučil: Jedným uchom dnu, druhým von,“ dodal.

Peter Tomka rozhodoval celý život len v oblasti, do krajskej súťaže ho to neťahalo. Ako hráč však pôsobil v tých časoch kvalitnej Divízii a ako dorastenec si zahral po boku hráčov ako Ladislav Jurkemik.

„Trinásťročný chlapec ma pri udeľovaní žltej karty poslal, ani to slovo nemôžem vysloviť. Veľmi ma to zabolelo a bol som smutný. Sklamaný. Z toho, ako dnes hovoria malé deti a kde tento svet speje. Tréner potom chcel dať chlapcovi po papuli, ale takto sa problémy neriešia,“ smutne uviedol.

„Za mojich čias bol o futbal veľký záujem. Dnes nie sú hráči, ale ani rozhodcovia. Keď my starí skončíme, kto bude rozhodovať? Bude to ako kedysi, že sa hodí minca a bude pískať hocikto. To však bude katastrofa,“ obáva sa o budúcnosť.

Dlhoročný arbiter odpískal cez tisíc zápasov. Od jeho koníčka ho neodradí nič.

„Futbal a rozhodovanie, to je moja láska. Neviem si predstaviť život bez futbalu. Rozhodcom preto budem dovtedy, kým mi bude slúžiť zdravie. Dúfam, že čo najdlhšie,“ prezradil čerstvo sedemdesiatročný arbiter ObFZ Topoľčany Peter Tomka.