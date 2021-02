V druhej lige zasahovala záchranka. Futbalista Bardejova má zlomenú nohu

„Mrzí ma to, zľakol som sa. Aj také veci však prináša futbal. Na súpera sa nehnevám, ospravedlnil sa mi. Viem, že to nespravil naschvál,“ po smolnom zápase povedal zranený Rastislav Švec.

„Prebral som si loptu a hodil ju do šestnástky. Dal som si to síce na dlhú nohu, ale bol som pri nej prvý. Tesne pred súbojom so súperovým stopérom som si loptu posunul a on mi v plnom náprahu kopol do nohy. Hneď som vedel, že to bude niečo zlé,“ opísal nešťastný moment.