Najväčší úspech dosiahla Slafkovského partia. Slováci vedia potrápiť favoritov, tvrdia experti

Slovenský mládežnícky šport zažil v uplynulom období okrem iných dobrých výsledkov dve senzácie.
Hádzanárky do 17 rokov sa vlani stali majsterkami Európy a hokejisti do 18 rokov získali v máji na domácich majstrovstvách sveta strieborné medaily. Oba úspechy boli pre Slovensko z mnohých pohľadov historické.
Počas leta 2026 majú fanúšikovia šťastie, časť medailových kolektívov môžu sledovať opäť.
Mladé hádzanárky aktuálne bojujú o účasť vo štvrťfinále MS do 18 rokov a hokejisti štartujú sezónu na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone.
Osemnástka pod vedením nového trénera Františka Štolca odohrá v skupinovej fáze tri zápasy: prvý v noci na utorok od 3:00 proti Švédsku, v stredu od 1:00 proti Kanade a v rovnaký deň od 21:00 proti Švajčiarsku.
Všetky zápasy slovenského tímu na Hlinka Gretzky Cupe odvysiela televízia JOJ Šport.
Šesť medailistov
Príprava na tradičný letný turnaj sa začala ešte v polovici júla, tréneri mali k dispozícii 44 hráčov. Do finálnej nominácie sa zmestilo 25 hokejistov - traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Medzinárodnú previerku v spoločnosti reprezentácií Kanady, USA, Švédska, Fínska, Česka, Nemecka a Švajčiarska absolvujú v roku 2026 hráči narodení v roku 2009 a mladší.
Do záverečnej zostavy sa prebojovala aj šestica korčuliarov, ktorí v máji oslavovali zisk strieborných medailí na MS v hokeji do 18 rokov: brankár Jakub Husár, obranca Oliver Botka a útočníci Matúš Válek, Tomáš Selič, Oliver Ozogány a Max Melicherík.
Práve títo hráči by mali patriť medzi lídrov tímu aj na Hlinka Gretzky Cupe.
Vo veľmi dobrej forme sa na MS prezentoval najmä krídelník Selič, ktorý pri medailovom úspechu v siedmich zápasoch zaznamenal tri góly a tri asistencie.
Naopak, Slovensku bude na turnaji chýbať najlepší strelec a najužitočnejší hráč (MVP) MS v hokeji do 18 rokov Timothy Kazda.
Vzhľadom na októbrový dátum narodenia 2008 je síce spôsobilý pre draft NHL 2027, no na tohtoročnom Hlinka Gretzky Cupe už hrať nemôže.
Až 17 hráčov zo záverečnej nominácie pôsobí na Slovensku, šesť v Česku, jeden v USA a jeden vo Fínsku.
Nový tréner
Hlinka Gretzky Cup 2026 bude premiérou aj pre nového hlavného trénera osemnástky Františka Štolca.
Ten prebral výber po Martinovi Dendisovi, ktorý strávil pri mužstve tri sezóny. Od nového ročníka bude Dendis asistentom Petra Frühaufa pri reprezentácii do 20 rokov.
Štolc pôsobí na hokejovej lavičke už 20 rokov. S trénerskou kariérou začínal v Nórsku, neskôr trénoval v Poprade, Nitre a tiež vo francúzskom Nice.
Uplynulú sezónu bol asistentom Dendisa pri osemnástke, s ktorou získal strieborné medaily.
Generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora označil Štolca za „mladého a perspektívneho trénera".
Mladí Slováci pod vedením 46-ročného kouča odohrali v príprave tri duely. Dvakrát čelili v Piešťanoch slovenskému výberu do 20 rokov. V prvom stretnutí prehrali 4:5 po samostatných nájazdoch, v druhom vysoko 0:8.
„Zápasy nám veľa ukázali. Prvý z nich sme zvládli dobre, v druhom nám však došla energia.
Preto sme zvedaví, ako sa chlapci popasujú s turnajovou záťažou, keď v základnej skupine odohrajú na menšom klzisku tri zápasy v priebehu troch dní," uviedol Štolc.
V generálke na Hlinka Gretzky Cup prehrala osemnástka s rovesníkmi Spojených štátov amerických po vyrovnanom priebehu 2:4. Oba góly vsietil útočník Liptovského Mikuláša Miroslav Kalousek.
Príprava pred Hlinka Gretzky Cup 2026
- Slovensko 18 - Slovensko 20 4:5 sn
- Slovensko 18 - Slovensko 20 0:8
- Slovensko 18 - USA 18 2:4
„Do začiatku Hlinka Gretzky Cupu ešte potrebujeme doladiť systémové veci v útočnej fáze a taktiež hľadáme správne typy na presilovky aj oslabenia.
Našťastie sme nemuseli riešiť zdravotné komplikácie hráčov. Vyhli sa nám zranenia a môžeme počítať s tými hokejistami, ktorých sme chceli," dodal Štolc.
Poslednýkrát v Kanade?
Hlinka Gretzky Cup je turnaj pre hráčov do 18 rokov a každoročne sa koná v auguste. Považuje sa za jednu z najdôležitejších prehliadok talentov pred draftom NHL.
Väčšina najlepších mladých hráčov sa ho zúčastní ešte predtým, ako sa presunú do juniorských líg alebo profesionálneho hokeja.
Turnaj sa pôvodne volal Memoriál Ivana Hlinku na počesť legendárneho československého trénera, ale po spojení s Gretzky Hockey School bol premenovaný na Hlinka Gretzky Cup.
Od roku 2018 sa po dohode s kanadským zväzom strieda usporiadateľstvo medzi československou a kanadskou stranou. V nepárne roky bol v Európe, v párne sa konal v zámorí.
Vlani hostili turnaj Trenčín a Brno, aktuálny ročník sa odohrá v kanadskom Edmontone.
Hrať sa bude na dvoch štadiónoch - Downtown Community Arena s kapacitou 1000 divákov a Rogers Place s kapacitou 18 347 divákov, kde nastupuje na domáce zápasy klub NHL Edmonton Oilers.
Zmluva medzi organizátormi vypršala vlani, v Kanade sa turnaj tento rok koná naposledy. Na ako dlho, zatiaľ nie je známe.
Od roku 2027 sa bude organizovať iba v Česku a na Slovensku.
„Po uplynutí platného kontraktu Kanada neprejavila záujem o pokračovanie, a preto zostane organizácia turnaja výhradne v Českej republike a na Slovensku,” uviedol vlani pre Sportnet SZĽH.
Najväčší úspech dosiahol Slafkovský a spol.
Slováci v roku 2025 obsadili na turnaji 6. miesto. V Trenčíne prehrali s USA (3:6) aj Švédskom (0:7), vyhrali nad Nemeckom (1:0).
V zápase o 5. miesto neskôr podľahli Čechom 2:5.
Medzi favoritov nebudú patriť ani tento rok, no portál The Hockey News však pripomína, že „slovenské výbery dokážu aj proti papierovo silnejším súperom pravidelne odohrať vyrovnané zápasy a to môže nastať aj tento rok".
Slovensko má z Hlinka Gretzky Cupu tri medaily. Tretie miesto obsadili hokejisti v rokoch 1997 a 1998, striebro získali v roku 2021.
Posledný cenný kov vybojovala partia okolo Juraja Slafkovského a Šimona Nemca. Druhý menovaný sa stal najužitočnejším hráčom turnaja.
Slovenský výber vtedy prekvapivo vyhral domácu skupinu pred Švédskom, USA a Nemeckom.
V semifinále slovenskí reprezentanti narazili na Fínsko, ktoré zdolali 6:2. Vo finále neskôr podľahli Rusku 2:7. Pre silný ročník 2004 to bola jediná medaila na juniorskej úrovni.
Kto sú favoriti tento rok?
Vlani ovládli Hlinka Gretzky Cup mladíci zo Spojených štátov, ktorí vo finále zdolali Švédsko 5:3 a na turnaji triumfovali prvýkrát od roku 2004.
Podľa portálu The Hockey News však bude najväčším favoritom ročníka 2026 opäť Kanada. Od roku 2008 získala na prestížnom turnaji až trinásť titulov a aj tentoraz privádza mimoriadne silný výber s viacerými kandidátmi na prvé kolo draftu NHL.
Najväčšou hviezdou Kanaďanov má byť obranca Landon Dupont, predpokladaná jednotka draftu 2027. Pozornosť bude pútať aj 196 centimetrov vysoký útočník Alexis Joseph.
Za najväčšieho vyzývateľa Kanady je označované Švédsko. Jeho lídrom by mal byť Milan Sundström, inteligentný obojsmerný hráč, ktorého experti prirovnávajú k Leovi Carlssonovi.
Medzi ďalšie výrazné osobnosti turnaja by mali patriť fínsky univerzál Luca Santala, Nemec Max Calce či švajčiarsky útočník Jonah Neuenschwander.
Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2026
Brankári: Nicko Zakk Havel (HK Dukla Trenčín), Filip Hornáček (HC Slovan Bratislava-mládež), Jakub Husár (HC Košice)
Obrancovia: Oliver Botka (HK Nitra), Lucas Čongrády (HK Dukla Trenčín), Alexej Hoďovský (HC Kometa Brno, Česko), Alexander Michael Ferreira (HKM Zvolen), Marek Klačanský (HK Dukla Trenčín), Filip Škripec (HK Dukla Trenčín), Viliam Pikna (HC Slovan Bratislava), Jakub Vasko (HC Košice)
Útočníci: Dominik Štefan Domonkos (HC Košice), Miroslav Kalousek (mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš), Robert Matula (HKM Zvolen), Oliver Ozogány (Tri-City Storm, USHL/USA), Patrik Rychlík (HK ŠKP Poprad), Jakub Šimončič (MMHK Nitra), Tomáš Suja (HC Energie Karlovy Vary, Česko), Richard Halaš (HC Kometa Brno, Česko), Michal Lazovský (HC Oceláři Třinec, Česko), Max Melicherík (Tappara, Fínsko), Samuel Pisarčík (HK Dukla Trenčín), Tomáš Selič (HC Kometa Brno, Česko), Patrik Šiška (HC Topoľčany), Matúš Válek (HC Dynamo Pardubice, Česko)
Realizačný tím: František Štolc (hlavný tréner), Denis Legerský (asistent trénera), Jozef Buda (asistent trénera), Adam Štepanovský (tréner brankárov), Adam Pavelka (kondičný tréner), Stanislav Salát (video analytik), Branislav Varga (manažér), Lukáš Mino (lekár), Eugen Beráts (masér), Ľuboš Ondrejka (masér)
Program Hlinka Gretzky Cupu
PONDELOK 3. AUGUSTA
21:00 Česko – USA /Rogers Place/
23:00 Fínsko – Nemecko /Downtown Community Arena/
UTOROK 4. AUGUSTA
01:00 Kanada – Švajčiarsko /Rogers Place/
03:00 Švédsko – Slovensko /Downtown Community Arena/
21:00 Česko – Nemecko /Rogers Place/
23:00 Švajčiarsko – Švédsko /Downtown Community Arena/
STREDA 5. AUGUSTA
01:00 Slovensko – Kanada /Rogers Place/
03:00 USA – Fínsko /Downtown Community Arena/
21:00 Slovensko – Švajčiarsko /Rogers Place/
23:00 Fínsko – Česko /Downtown Community Arena/
ŠTVRTOK 6. AUGUSTA
01:00 Kanada – Švédsko /Rogers Place/
03:00 Nemecko – USA /Downtown Community Arena/
PIATOK 7. AUGUSTA
20:00 semifinále 1 /Rogers Place/
SOBOTA 8. AUGUSTA
01:00 semifinále 2 /Rogers Place/
03:00 zápas o 5. miesto /Downtown Community Arena/
NEDEĽA 9. AUGUSTA
20:00 zápas o bronz /Rogers Place/
22:00 zápas o 7. miesto /Downtown Community Arena/
PONDELOK 10. AUGUSTA
01:00 finále /Rogers Place/