Odchádza s hrdosťou. Tréner Mexika končí, nahradí ho známy krajan

Tréner mexických futbalistov Javier Aguirre po prehre na majstrovstvách sveta s Anglickom 2:3 potvrdil, že to bol jeho posledný zápas na lavičke.
Trénerskú úlohu teraz podľa plánu prevezme doterajší asistent Rafael Márquez. Sedemdesiatštyriročný bývalý reprezentant bol už dva roky súčasťou Aguirreho realizačného tímu.
"Povedal som mu, že sa na mňa môže kedykoľvek spoľahnúť," uviedol 67-ročný Aguirre, ktorý v nedeľu zakončil svoje tretie pôsobenie pri mexickom tíme.
Prvýkrát mužstvo viedol v roku 2001, keď u neho vydržal iba jeden rok. Ani druhý angažmán v roku 2009 nemalo dlhé trvanie a znovu skončilo po tom, ako jeho tím nedokázal na majstrovstvá sveta postúpiť zo skupiny. Tretí pokus, ktorý sa začal v lete 2024, uzavrela porážka v osemfinále.
„Lúčim sa s futbalom. Lúčim sa so štadiónom Azteca. Odchádzam hrdý. Dopustili sme sa viacerých zaváhania a súper chyby potrestal. Mrzí ma to hlavne kvôli fanúšikom, ale hráči môžu mať čisté svedomie, pretože proti skvelému tímu urobili maximum, "skonštatoval Aguirre.