Program, výsledky, tabuľka - Slovensko na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 (+ TV program)

Turnaj 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 sa koná od 12. do 18. apríla v maďarskom hlavnom meste Budapešť.
Predstavia sa na ňom opäť aj slovenské hokejistky po tom, čo vlani tesne nepostúpili do najvyššej kategórie.
Slovenkám ušiel postup po tom, ako reprezentantky Číny prehrali s výberom Dánska 0:1, ktoré sa vďaka trom bodom dostalo pred Slovensko na 2. priečku v tabuľke.
Tento rok v súboji o postup medzi elitu postupne vyzvú Čínu, Taliansko, domáce Maďarsko, Nórsko a Francúzsko.
Postup do najvyššej kategórie si vybojujú dva najlepšie tímy, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.
Všetky slovenské zápasy odvysielajú stanice JOJ Šport a JOJ Šport 2, vybrané zápasy vysiela aj maďarská televízia M4 Sport.
V nominácii nechýba ani 18-ročná Nela Lopušanová, ktorá sa v tíme Slovenska predstavila aj na MS hráčok do 18 rokov, kde Slovenky obsadili 6. miesto a vyrovnali tak historicky najlepšie umiestnenie.
V rámci záverečnej prípravy bude trénerský štáb pracovať s 29 nominovanými hráčkami. Káder je zložený z hokejistiek pôsobiacich v najvyššej domácej súťaži, v projekte centralizovanej prípravy HK PSRŽ Bratislava v nadnárodnej EWHL, ale aj z viacerých legionárok z USA, Kanady, Švédska, Nemecka alebo Švajčiarska.
Záverečná nominácia na šampionát v Budapešti s trojicou brankárok a dvadsiatimi korčuliarkami bude známa po druhom prípravnom zápase v stredu 8. apríla.
Nominácia SR ženy na prípravné zápasy pred MS
Brankárky: Lívia Debnárová (Ottawa Lady 67s/Kan.), Patrícia Mojžišová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Adriána Štofanková (ŽHK 2000-ŠARIŠANKA Prešov, od 6. 4.), Zuzana Tomečková (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava)
Obrankyne: Simone Martina Bednáriková (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Lucia Drábeková (Leksand IF/Švéd.), Ema Gálisová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nikola Janeková (HK PSRŽ Bratislava), Romana Košecká (HK PSRŽ Bratislava), Hana Krákorová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Emília Leskovjanská (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Michaela Letašiová (OHA Mavericks Tardiff/Kan.), Laura Šuliková (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava)
Útočníčky: Lilien Beňáková (St. Lawrence University/USA), Tatiana Blichová (Lindenwood University/USA), Hana Fančovičová (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Lucia Halušková (HC Davos Ladies/Švaj.), Alexandra Hirjaková (ŽHK 2000-ŠARIŠANKA Prešov/HK PSRŽ Bratislava), Janka Hlinková (HK PSRŽ Bratislava), Laura Jancsóová (HK PSRŽ Bratislava/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Alica Juríková (HK Levice/ŽHKm Zvolen), Lenka Karkošková (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Barbora Kapičáková (Leksand IF/Švéd.), Tatiana Korenková (ŽHK Poprad), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Júlia Matejková (ECDC Memmingen Indians/Nem.), Nikola Nemčeková (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Michaela Sophia Paulínyová (Lindenwood University/USA), Ema Tóthová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava)
Pozrite si program, výsledky, tabuľku a TV program turnaja 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.
Program Slovenska na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
Program a výsledky 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
Nedeľa, 12. apríl:
12.30 h Slovensko - Čína
16.00 h Taliansko - Nórsko
19.30 h Francúzsko - Maďarsko
Pondelok, 13. apríl:
12.30 h Slovensko - Taliansko
16.00 h Nórsko - Francúzsko
19.30 h Maďarsko - Čína
Streda, 15. apríl:
12.30 h Nórsko - Čína
16.00 h Slovensko - Maďarsko
19.30 h Taliansko - Francúzsko
Piatok, 17. apríl:
12.30 h Francúzsko - Čína
16.00 h Maďarsko - Taliansko
19.30 h Slovensko - Nórsko
Sobota, 18. apríl:
12.30 h Čína - Taliansko
16.00 h Slovensko - Francúzsko
19.30 h Nórsko - Maďarsko