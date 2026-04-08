Program, výsledky, tabuľka - Slovensko na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 (+ TV program)

Program, výsledky, tabuľka - Slovensko na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet|8. apr 2026 o 06:00
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľku na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026. V nominácii Slovenska je aj Nela Lopušanová.

Turnaj 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 sa koná od 12. do 18. apríla v maďarskom hlavnom meste Budapešť. 

Predstavia sa na ňom opäť aj slovenské hokejistky po tom, čo vlani tesne nepostúpili do najvyššej kategórie.

Slovenkám ušiel postup po tom, ako reprezentantky Číny prehrali s výberom Dánska 0:1, ktoré sa vďaka trom bodom dostalo pred Slovensko na 2. priečku v tabuľke.

Tento rok v súboji o postup medzi elitu postupne vyzvú Čínu, Taliansko, domáce Maďarsko, Nórsko a Francúzsko.

Postup do najvyššej kategórie si vybojujú dva najlepšie tímy, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.

Všetky slovenské zápasy odvysielajú stanice JOJ Šport a JOJ Šport 2, vybrané zápasy vysiela aj maďarská televízia M4 Sport.

Kde sledovať 1-A divíziu MS v hokeji žien 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V nominácii nechýba ani 18-ročná Nela Lopušanová, ktorá sa v tíme Slovenska predstavila aj na MS hráčok do 18 rokov, kde Slovenky obsadili 6. miesto a vyrovnali tak historicky najlepšie umiestnenie.

V rámci záverečnej prípravy bude trénerský štáb pracovať s 29 nominovanými hráčkami. Káder je zložený z hokejistiek pôsobiacich v najvyššej domácej súťaži, v projekte centralizovanej prípravy HK PSRŽ Bratislava v nadnárodnej EWHL, ale aj z viacerých legionárok z USA, Kanady, Švédska, Nemecka alebo Švajčiarska.

Záverečná nominácia na šampionát v Budapešti s trojicou brankárok a dvadsiatimi korčuliarkami bude známa po druhom prípravnom zápase v stredu 8. apríla.

Nominácia SR ženy na prípravné zápasy pred MS

Brankárky: Lívia Debnárová (Ottawa Lady 67s/Kan.), Patrícia Mojžišová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Adriána Štofanková (ŽHK 2000-ŠARIŠANKA Prešov, od 6. 4.), Zuzana Tomečková (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava)

Obrankyne: Simone Martina Bednáriková (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Lucia Drábeková (Leksand IF/Švéd.), Ema Gálisová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nikola Janeková (HK PSRŽ Bratislava), Romana Košecká (HK PSRŽ Bratislava), Hana Krákorová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Emília Leskovjanská (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Michaela Letašiová (OHA Mavericks Tardiff/Kan.), Laura Šuliková (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava)

Útočníčky: Lilien Beňáková (St. Lawrence University/USA), Tatiana Blichová (Lindenwood University/USA), Hana Fančovičová (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Lucia Halušková (HC Davos Ladies/Švaj.), Alexandra Hirjaková (ŽHK 2000-ŠARIŠANKA Prešov/HK PSRŽ Bratislava), Janka Hlinková (HK PSRŽ Bratislava), Laura Jancsóová (HK PSRŽ Bratislava/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Alica Juríková (HK Levice/ŽHKm Zvolen), Lenka Karkošková (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Barbora Kapičáková (Leksand IF/Švéd.), Tatiana Korenková (ŽHK Poprad), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Júlia Matejková (ECDC Memmingen Indians/Nem.), Nikola Nemčeková (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Michaela Sophia Paulínyová (Lindenwood University/USA), Ema Tóthová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava)

Pozrite si program, výsledky, tabuľku a TV program turnaja 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.

Program Slovenska na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

Nedeľa, 12. apríl o 12.30 h:

Slovensko - Čína

Pondelok, 13. apríl o 12.30 h:

Slovensko - Taliansko

Streda, 15. apríl o 16.00 h:

Slovensko - Maďarsko

Piatok, 17. apríl o 19.30 h:

Slovensko - Nórsko

Sobota, 18. apríl o 16.00 h:

Slovensko - Francúzsko

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

Program a výsledky 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

Nedeľa, 12. apríl:

12.30 h Slovensko - Čína

16.00 h Taliansko - Nórsko

19.30 h Francúzsko - Maďarsko

Pondelok, 13. apríl:

12.30 h Slovensko - Taliansko

16.00 h Nórsko - Francúzsko

19.30 h Maďarsko - Čína

Streda, 15. apríl:

12.30 h Nórsko - Čína

16.00 h Slovensko - Maďarsko

19.30 h Taliansko - Francúzsko

Piatok, 17. apríl:

12.30 h Francúzsko - Čína

16.00 h Maďarsko - Taliansko

19.30 h Slovensko - Nórsko

Sobota, 18. apríl:

12.30 h Čína - Taliansko

16.00 h Slovensko - Francúzsko

19.30 h Nórsko - Maďarsko

