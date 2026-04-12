Slovenky začali boj o návrat medzi elitu výborne. Číne nadelili veľký debakel

Slovenské hokejistky. (Autor: TASR)
Sportnet|12. apr 2026 o 14:36
Slovenské reprezentantky zvíťazili vo svojom prvý zápase na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia

Slovensko - Čína 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly: 3. Matejková (Halušková, Košecká), 4. Hlinková (Halušková), 5. Halušková, 28. Kapičáková (Lopušanová), 38. Košecká (Fančovičová, Hlinková), 51. Fančovičová (Blichová), 55. Lopušanová (Tóthová, Kapičáková)

Slovenské reprezentantky vstúpili úspešne do turnaja 1-A divízie MS v hokeji žien 2026. V Budapešti zdolali Čínu vysoko 7:0.

Slovenky následne vyzvú Taliansko, domáce Maďarsko, Nórsko a Francúzsko.

Postup do najvyššej kategórie si v novom formáte vybojuje už len najlepší tím v skupine, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.

Správu aktualizujeme.

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

