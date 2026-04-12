Slovenky začali boj o návrat medzi elitu výborne. Číne nadelili veľký debakel

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia
Slovensko - Čína 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Góly: 3. Matejková (Halušková, Košecká), 4. Hlinková (Halušková), 5. Halušková, 28. Kapičáková (Lopušanová), 38. Košecká (Fančovičová, Hlinková), 51. Fančovičová (Blichová), 55. Lopušanová (Tóthová, Kapičáková)
Slovenské reprezentantky vstúpili úspešne do turnaja 1-A divízie MS v hokeji žien 2026. V Budapešti zdolali Čínu vysoko 7:0.
- ONLINE: Slovensko - Čína dnes, 1-A divízia MS v hokeji žien 2026
- Program a výsledky na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
Slovenky následne vyzvú Taliansko, domáce Maďarsko, Nórsko a Francúzsko.
Postup do najvyššej kategórie si v novom formáte vybojuje už len najlepší tím v skupine, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.
