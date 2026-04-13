VIDEO: Po vysokej výhre prišla prvá prehra. Slovenky nezvládli zápas s Taliankami

Slovenské hokejistky (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. apr 2026 o 14:48
Slovenské reprezentantky prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia

Slovensko - Taliansko 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)

Góly: 1. Halušková, 28. Matejková (Košecká, Halušková), 45. Lopušanová (Tóthová, Kapičáková), 46. Kapičáková (Lopušanová) – 1. Fortino (Stocker, Rovere), 6. Reyesová (Rovere, Mattivi), 12. Rovere (Reyes, Guerreiro), 33. Caumo (Mattivi, Fortino), 37. Reyesová (Rover, Fortino), 39. Caumo (Mattivi, Fortino).

Slovenským reprezentantkám nevyšiel druhý zápas na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026. V Budapešti podľahli Taliankam 4:6 a klesli v tabuľke priebežne na druhé miesto.

Lucia Halušková síce poslala svoj tím už v 12. sekunde do vedenia, ale súperky ešte v úvodnej tretine tromi gólmi otočili skóre a v ďalších minútach diktovali tempo hry.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára dokázali za stavu 2:6 už len dvoma presnými zásahmi znížiť, nepomohla im ani záverečná power play bez brankárky.

Za najlepšiu hráčku SR vyhlásili Nelu Lopušanovú, ktorá mala rovnako ako Halušková a Barbora Kapičáková bilanciu 1+1.

Slovenky vstúpili do turnaja v nedeľu suverénnym víťazstvom 7:0 nad Čínou. Na MS odohrajú ešte tri stretnutia, najbližšie sa stretnú v stredu o 16.00 h s domácimi Maďarkami. Následne ich čakajú duely s Nórskom a Francúzskom.

Miestenku do elitnej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

