Slovenky stále živia šancu na postup. Domáce Maďarky zlomili v záverečnej časti

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia
Slovensko - Maďarsko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 42. Tóthová (Kapičáková), 54. Košecká (L. Halušková, Fančovičová). Vylúčené: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Zostava SR: Debnárov – Košecká, Bednárik, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková – Hlinková, Halušková, Blichová – Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková – Paulíniyová, Nemčeková, Jancoová
Slovenská ženská hokejová reprezentácia získala v treťom vystúpení v rámci A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti dôležité víťazstvo.
Reprezentáciu Maďarska zdolala 2:0 a udržala si tak nádej na postup do elitnej kategórie MS.
Prvé dve tretiny nepriniesli z oboch strán žiaden gól, hneď na začiatku tretej 20-minútovky otvorila strelecký účet Ema Tóthová.
Poisťujúci gól zaznamenala za slovenskú stranu necelých sedem minút pred koncom Romana Košecká.
Slovenky tak majú po troch stretnutiach na konte šesť bodov za dve víťazstvá a jednu prehru.
Najbližšie si zmerajú sily v piatok 17. apríla o 19.30 h s Nórskom a účinkovanie na podujatí zakončia v sobotu 18. apríla o 16.00 h proti Francúzsku.
Miestenku do elitnej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.