Zo Slovákov sa v Česku predstaví iba Hagara. Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026

MS v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 25. do 29. marca v Prahe v Česku.
Na svetovom šampionáte sa predstavia všetci olympijskí medailisti z Milána s výnimkou prekvapivého víťaza súťaže mužov Michaila Šajdorova z Kazachstanu.
V O2 aréne sa predstaví aj hviezdny Američan Ilia Malinin, ktorý bude usilovať o tretí titul za sebou. Pokúsi napraviť zlyhanie z Milána, kde po nepodarenej voľnej jazde obsadil až ôsme miesto.
Už o štvrté svetové zlato zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, ktorá môže vrátiť prehru z olympijských hier Američanke Alyse Liuovej, za ktorou skončila druhá.
Zo Slovákov sa na podujatí predstaví iba Adam Hagara.
Nominácia Slovenska na MS v krasokorčuľovaní 2026
- Program mužov: Adam Hagara
Ako tomu býva na krasokorčuliarskych šampionátov, opäť sa nemôžu zúčastniť ruskí a bieloruskí reprezentanti, ktorí majú zákaz účasti od Medzinárodnej korčuliarskej únie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.
Podujatie vysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport, ČT Sport a ČT 2 či maďarská M4 Sport. Pozrite si kompletný program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026.
Program MS v krasokorčuľovaní 2026
Dátum
Čas
Disciplína
Detail
Streda 25. marca
11:30
Krátky program žien
18:45
Krátky program dvojíc
Štvrtok 26. marca
11:30
Krátky program mužov
18:15
Voľné jazdy dvojíc
Piatok 27. marca
11:30
Rytmické tance dvojíc
18:00
Voľné jazdy žien
Sobota 28. marca
12:30
Voľné jazdy mužov
18:30
Voľné tance
Nedeľa 29. marca
14:30
Exhibícia