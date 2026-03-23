Zo Slovákov sa v Česku predstaví iba Hagara. Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026

Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.
Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara. (Autor: TASR)
Sportnet|23. mar 2026 o 06:00
Pozrite si program, výsledky a nomináciu Slovenska na MS v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.

MS v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 25. do 29. marca v Prahe v Česku.

Na svetovom šampionáte sa predstavia všetci olympijskí medailisti z Milána s výnimkou prekvapivého víťaza súťaže mužov Michaila Šajdorova z Kazachstanu.

V O2 aréne sa predstaví aj hviezdny Američan Ilia Malinin, ktorý bude usilovať o tretí titul za sebou. Pokúsi napraviť zlyhanie z Milána, kde po nepodarenej voľnej jazde obsadil až ôsme miesto.

Už o štvrté svetové zlato zabojuje Japonka Kaori Sakamotová, ktorá môže vrátiť prehru z olympijských hier Američanke Alyse Liuovej, za ktorou skončila druhá.

Zo Slovákov sa na podujatí predstaví iba Adam Hagara.

Nominácia Slovenska na MS v krasokorčuľovaní 2026

  • Program mužov: Adam Hagara

Ako tomu býva na krasokorčuliarskych šampionátov, opäť sa nemôžu zúčastniť ruskí a bieloruskí reprezentanti, ktorí majú zákaz účasti od Medzinárodnej korčuliarskej únie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.

Podujatie vysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport, ČT Sport a ČT 2 či maďarská M4 Sport. Pozrite si kompletný program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026.

Program MS v krasokorčuľovaní 2026

Dátum

Čas

Disciplína

Detail

Streda 25. marca

11:30

Krátky program žien

18:45

Krátky program dvojíc

Štvrtok 26. marca

11:30

Krátky program mužov

18:15

Voľné jazdy dvojíc

Piatok 27. marca

11:30

Rytmické tance dvojíc


18:00

Voľné jazdy žien

Sobota 28. marca

12:30

Voľné jazdy mužov


18:30

Voľné tance

Nedeľa 29. marca

14:30

Exhibícia

TV program: MS v krasokorčuľovaní 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.
    Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.
    Zo Slovákov sa v Česku predstaví iba Hagara. Program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026
