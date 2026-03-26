VIDEO: Nemecký pár viedol už po krátkom programe. Vytvoril si nové osobné maximum

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha
Športové dvojice - konečné poradie po voľných jazdách:
1.
Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin
Nemecko
228,33 b
2.
Anastasia Metelkinová, Luka Berulava
Gruzínsko
218,41 b
3.
Lia Pereirová, Trennt Michaud
Kanada
216,09 b
4.
Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči
Japonsko
209,13 b
5.
Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko
Maďarsko
205,08 b
6.
Alisa Jefimovová, Misha Mitrofanov
USA
202,51 b
Nemeckí krasokorčuliari Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin získali na majstrovstvách sveta v Prahe titul v súťaži športových dvojíc.
V českej metropole viedli už po krátkom programe a napokon triumfovali so súhrnnou známkou 228,33 bodu, ktorou si vytvorili nové osobné maximum.
Bronzoví medailisti zo ZOH 2026 zvíťazili pred úradujúcimi európskymi šampiónmi Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom z Gruzínska (218,41) a kanadským párom Lia Pereirová, Trennt Michaud (216,09), ktorý sa teší z prvej medaily z veľkého podujatia.
VIDEO: Voľná jazda Haseovej a Volodina
Haseová s Volodinom skompletizovali medailovú zbierku z MS, vlani boli strieborní, v roku 2024 získali bronz. Pre Nemecko vybojovali prvé zlato zo svetového šampionátu od roku 2018.
Metelkinová s Berulavom, ktorí pod piatimi kruhmi skončili druhí, zaostávali po krátkom programe za nemeckou dvojicou len o 0,33 bodu. Vo voľných jazdách predviedli však až štvrtý najlepší výkon a nedokázali sa posunúť z celkovej striebornej pozície.
V súťaži športových dvojíc neštartovali úradujúci olympijskí šampióni a obhajcovia titulu z Bostonu Riku Mijurová a Rjuiči Kihara. Japonské duo uviedlo, že by sa po ZOH nedokázalo fyzicky ani psychicky pripraviť na ďalší vrchol krasokorčuliarskej sezóny.