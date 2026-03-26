VIDEO: Nemecký pár viedol už po krátkom programe. Vytvoril si nové osobné maximum

Víťazi zlatých medailí, Minerva Fabienne Haseová a Volodin z Nemecka (v strede). (Autor: TASR/AP)
TASR|26. mar 2026 o 23:04
ShareTweet0

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha

Športové dvojice - konečné poradie po voľných jazdách:

1.

Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin

Nemecko

228,33 b

2.

Anastasia Metelkinová, Luka Berulava

Gruzínsko

218,41 b

3.

Lia Pereirová, Trennt Michaud

Kanada

216,09 b

4.

Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči

Japonsko

209,13 b

5.

Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko

Maďarsko

205,08 b

6.

Alisa Jefimovová, Misha Mitrofanov

USA

202,51 b

Nemeckí krasokorčuliari Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin získali na majstrovstvách sveta v Prahe titul v súťaži športových dvojíc.

V českej metropole viedli už po krátkom programe a napokon triumfovali so súhrnnou známkou 228,33 bodu, ktorou si vytvorili nové osobné maximum.

Bronzoví medailisti zo ZOH 2026 zvíťazili pred úradujúcimi európskymi šampiónmi Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom z Gruzínska (218,41) a kanadským párom Lia Pereirová, Trennt Michaud (216,09), ktorý sa teší z prvej medaily z veľkého podujatia.

VIDEO: Voľná jazda Haseovej a Volodina

Haseová s Volodinom skompletizovali medailovú zbierku z MS, vlani boli strieborní, v roku 2024 získali bronz. Pre Nemecko vybojovali prvé zlato zo svetového šampionátu od roku 2018.

Metelkinová s Berulavom, ktorí pod piatimi kruhmi skončili druhí, zaostávali po krátkom programe za nemeckou dvojicou len o 0,33 bodu. Vo voľných jazdách predviedli však až štvrtý najlepší výkon a nedokázali sa posunúť z celkovej striebornej pozície.

V súťaži športových dvojíc neštartovali úradujúci olympijskí šampióni a obhajcovia titulu z Bostonu Riku Mijurová a Rjuiči Kihara. Japonské duo uviedlo, že by sa po ZOH nedokázalo fyzicky ani psychicky pripraviť na ďalší vrchol krasokorčuliarskej sezóny.

Krasokorčuľovanie

    dnes 23:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»VIDEO: Nemecký pár viedol už po krátkom programe. Vytvoril si nové osobné maximum