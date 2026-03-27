Ukázali, že zlato z olympiády nebola náhoda. Francúzsky pár ovládol v Prahe rytmické tance

MS v krasokorčuľovaní 2026
Výsledky tancov na ľade - rytmické tance:
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
92,74 b
2.
Piper Gillesová, Paul Poirier
Kanada
86,45 b
3.
Lilah Fearová, Lewis Gibson
Veľká Británia
85,09 b
4.
Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik
USA
84,21 b
5.
Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud
Francúzsko
83,07 b
6.
Olivia Smartová, Tim Dieck
Španielsko
81,06 b
Čerství olympijskí šampióni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron sa usadili na čele súťaže tanečných párov po piatkových rytmických tancoch na majstrovstvách sveta v Prahe.
Francúzsky pár potvrdil úlohu favoritov a od rozhodcov dostal známku 92,74 bodu.
Na druhom mieste figurujú Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (86,45), ktorí strácajú 6,29 bodu. Tretia priečka patrí Lilah Fearová a Lewis Gibson z Veľkej Británie (85,09).
Fournierová Beaudryová a Cizeron tak majú vykročené k ďalšiemu veľkému úspechu.
Po triumfe na januárových majstrovstvách Európy získali zlato aj na olympiáde v Miláne, kde zdolali úradujúcich trojnásobných majstrov sveta Madison Chockovú a Evana Batesa z USA. Tí svoj titul v Prahe neobhajujú.