Ukázali, že zlato z olympiády nebola náhoda. Francúzsky pár ovládol v Prahe rytmické tance

Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. mar 2026 o 16:52
Po triumfe na januárových majstrovstvách Európy získali zlato aj na olympiáde v Miláne.

MS v krasokorčuľovaní 2026

Výsledky tancov na ľade - rytmické tance:

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

92,74 b

2.

Piper Gillesová, Paul Poirier

Kanada

86,45 b

3.

Lilah Fearová, Lewis Gibson

Veľká Británia

85,09 b

4.

Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik

USA

84,21 b

5.

Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud

Francúzsko

83,07 b

6.

Olivia Smartová, Tim Dieck

Španielsko

81,06 b

Čerství olympijskí šampióni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron sa usadili na čele súťaže tanečných párov po piatkových rytmických tancoch na majstrovstvách sveta v Prahe.

Francúzsky pár potvrdil úlohu favoritov a od rozhodcov dostal známku 92,74 bodu.

Na druhom mieste figurujú Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (86,45), ktorí strácajú 6,29 bodu. Tretia priečka patrí Lilah Fearová a Lewis Gibson z Veľkej Británie (85,09).

Fournierová Beaudryová a Cizeron tak majú vykročené k ďalšiemu veľkému úspechu.

Po triumfe na januárových majstrovstvách Európy získali zlato aj na olympiáde v Miláne, kde zdolali úradujúcich trojnásobných majstrov sveta Madison Chockovú a Evana Batesa z USA. Tí svoj titul v Prahe neobhajujú.

Krasokorčuľovanie

