ME, olympijské zlato a už aj MS. Francúzsky pár dominuje, skompletizoval veľký hetrik

Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 22:51
ShareTweet0

Celkovo získali 230,81 bodov a vyhrali o priepastných vyše 19 bodov.

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha

Výsledky - konečné poradie tancov na ľade:

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

230,81 b

2.

Piper Gillesová, Paul Poirier

Kanada

211,52 b

3.

Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik

USA

209,20 b

4.

Lilah Fearová, Lewis Gibson

Veľká Británia

208,98 b

5.

Olivia Smartová, Tim Dieck

Španielsko

206,37 b

6.

Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud

Francúzsko

203,77 b

Čerství olympijskí šampióni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali titul v tancoch na ľade na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Prahe.

Za necelé tri mesiace tak skompletizovali zlatý hetrik, keďže v januári triumfovali aj na majstrovstvách Európy.

V Prahe viedli s náskokom už po rytmických tancoch, za ktoré dostali známku 92,74 bodov, a v sobotu prvé miesto potvrdili.

Celkovo získali 230,81 bodov a vyhrali o priepastných vyše 19 bodov. Na druhom mieste skončili Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (211,52 b) a tretí boli Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik z USA (209,20).

Fournierová Beaudryová a Cizeron nenašli premožiteľov ani na treťom veľkom podujatí za sebou, spolu pritom začali súťažiť iba vlani.

Pre Cizerona je to už šieste zlato z MS, pre Fournierovú Beaudryovú je to vôbec prvý titul zo svetových šampionátov v kariére.

Krasokorčuľovanie

    Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron.
    Laurence Fournier Beaudryová a Guillaume Cizeron.
    ME, olympijské zlato a už aj MS. Francúzsky pár dominuje, skompletizoval veľký hetrik
    dnes 22:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»ME, olympijské zlato a už aj MS. Francúzsky pár dominuje, skompletizoval veľký hetrik