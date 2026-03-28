ME, olympijské zlato a už aj MS. Francúzsky pár dominuje, skompletizoval veľký hetrik

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha
Výsledky - konečné poradie tancov na ľade:
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
230,81 b
2.
Piper Gillesová, Paul Poirier
Kanada
211,52 b
3.
Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik
USA
209,20 b
4.
Lilah Fearová, Lewis Gibson
Veľká Británia
208,98 b
5.
Olivia Smartová, Tim Dieck
Španielsko
206,37 b
6.
Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud
Francúzsko
203,77 b
Čerství olympijskí šampióni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali titul v tancoch na ľade na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Prahe.
Za necelé tri mesiace tak skompletizovali zlatý hetrik, keďže v januári triumfovali aj na majstrovstvách Európy.
V Prahe viedli s náskokom už po rytmických tancoch, za ktoré dostali známku 92,74 bodov, a v sobotu prvé miesto potvrdili.
Celkovo získali 230,81 bodov a vyhrali o priepastných vyše 19 bodov. Na druhom mieste skončili Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (211,52 b) a tretí boli Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik z USA (209,20).
Fournierová Beaudryová a Cizeron nenašli premožiteľov ani na treťom veľkom podujatí za sebou, spolu pritom začali súťažiť iba vlani.
Pre Cizerona je to už šieste zlato z MS, pre Fournierovú Beaudryovú je to vôbec prvý titul zo svetových šampionátov v kariére.