Hagaru pri odpichu vyhodilo z osi, ale zabojoval a ustál to. V Prahe mal domáce prostredie

MS v krasokorčuľovaní 2026 - Praha
Muži - krátky program:
1.
Ilia Malinin
USA
111,29 b
2.
Adam Siao Him Fa
Francúzsko
101,85 b
3.
Aleksandr Selevko
Estónsko
96,49 b
4.
Šun Sato
Japonsko
95,84 b
5.
Stephen Gogolev
Kanada
94,38 b
6.
Juma Kagijama
Japonsko
93,80 b
18.
Adam Hagara
Slovensko
76,75 b
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara zajazdil na MS v krasokorčuľovaní v Prahe čistý krátky program a pred voľnými jazdami je na 18. mieste.
Hagara začal svoj krátky program na pieseň Another Love od Toma Odella kombináciou trojitý flip, trojitý tulup, nasledoval trojitý axel a vzápätí trojitý lutz. Všetky tri piruety mal na najvyšší level 4, krokovú pasáž mal na level 3. Dostal 76,75 bodu.
„Bolo to celkom ťažké, ale to je tak vždy. Som spokojný, išiel som naplno. Hlavné bolo pre mňa postúpiť, lebo každým rokom na to treba vyššie body,“ vravel po svojej jazde pre Sportnet slovenský krasokorčuliar.
Odletel kus ľadu
Pri úvodnej kombinácii musel zabojovať. „Odpichol som flip z diery a úplne ma to vyhodilo z osi. Normálne som cítil, že odletel kus ľadu. Ale povedal som si, že si nemôžem dovoliť chybu, tak som tam hodil ten trojitý tulup. Neviem síce ako, ale vyšlo to,“ smial sa Hagara.
Aj ostatné prvky zvládol výborne a rozlúčku so svojou ikonickou jazdou si stihol aj užiť. „Užíval som si to, baví ma predvádzať sa pred domácimi fanúšikmi. Aj ten potlesk bol jeden z najväčších, takže som veľmi šťastný, že tu môžem byť,“ zdôraznil.
„Som veľmi spokojná, hlavne po posledných náročnejších týždňoch. Zajazdil to, čo mal nacvičené,“ vravela sestra a trénerka Alexandra Hagarová.
Krasokorčuľovanie aj bolí
Hagara v tejto sezóne už zaraďoval do svojich jázd aj štvoritý tulup. V krátkom programe ho zvládol na NHK Trophy v Japonsku, na majstrovstvách Európy, aj na olympiáde.
V Miláne však vo voľnej jazde po štvoráku spadol, aj preto sa s trénerom rozhodli v Prahe v krátkom programe ísť na istotu.
„V poslednej dobe ten tulup nebol taký, ako by som chcel, takže som sem nešiel s až takým sebavedomím. Ale túto jazdu som už za posledné tri týždne zajazdil toľkokrát, že aj o polnoci by som to vedel zajazdiť. Na súťaži je to však úplne iné,“ vysvetľoval Hagara.
„Dôležité je nehovoriť si, že viem to, ale ísť do tej jazdy s tým, že to bude bolieť a idem bojovať. Aj teraz to bolelo, ale je dôležité to prekonať a nevzdávať sa do konca,“ zdôraznil.
Dostal obrovskú pumu
Hagara sa v pražskej O2 Aréne cítil ako doma. Už na rozjazdke ho privítal obrovský potlesk a ten sa ešte stupňoval počas jazdy.
Prostredie dodalo Hagarovi silu. „Povzbudilo ma to, že prišlo toľko ľudí. Pred jazdou aj počas jazdy som sa cítil pokojný. Ten stres tam je vždy, ja ho pred súťažami prežívam zle, ale všetko vyšlo ako malo,“ vravel spokojne Hagara.
„Adam zbožňuje túto atmosféru. Samozrejme, je to naňho väčší tlak, lebo on sa vždy cíti zodpovedný, chce vždy fanúšikom ukázať to najlepšie, čo je v ňom a čo má natrénované. Myslím si, že dnes ukázal, čo mal a fanúšikovia si to užili,“ podčiarkla Hagarová.
Verná fanúšička priniesla mladému Slovákovi obrovskú, 130 centimetrovú plyšovú pumu. Cez divácky vstup ju nechceli pustiť, lebo sa nezmestila do skeneru, ale cez vstup novinárov sa nakoniec puma dostala do haly.
Aj s pričinením Tomáša Vernera, ktorý je na šampionáte jedným z miestnych hlásateľov, sa dostala aj do rúk Hagarovi.
„Som veľmi šťastný, chcel by som všetkým poďakovať, čo ma prišli povzbudiť. Puma je od mojich najväčších fanúšičiek, pani mladšej a staršej Sekerovej, chodia za mnou na každú súťaž,“ vravel s veľkým úsmevom Hagara.
Teší ho, že teraz sa môže ukázať aj pred takými fanúšikmi, ktorí inokedy nemajú možnosť vidieť takéto veľké preteky. „Dúfajme, že raz takéto preteky dostaneme aj na Slovensko,“ poznamenal.
Hoci Hagara má iba 19 rokov, sú to už jeho piate majstrovstvá sveta.
Pred rokom v Bostone bol šestnásty, po krátkom programe aj vtedy stál na osemnástom mieste.
Malinin na čele
Priebežným lídrom je Američan Ilia Malinin, ktorý predviedol svoj vysoký štandard.
Získal 111,29 bodu, čo je jeho osobné maximum a už len jeho technické skóre je vyššie ako celkové skóre posledných piatich pretekárov na výsledkovej listine.
Voľné jazdy mužov sú na programe v sobotu poobede.